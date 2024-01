Vous pourrez bientôt personnaliser encore plus ces montres grâce à de nouvelles options

D'après les découvertes du site 9to5Google, Wear OS devrait très prochainement permettre aux utilisateurs de personnaliser encore plus l'interface de leur montre connectée.

Tout l’intérêt d’un système performant sur montres connectées est de permettre aux utilisateurs d’adapter l’interface de leur montre à leurs besoins, mais également à leurs goûts. Outre les applications que l’on peut installer sur les montres connectées Wear OS, le système devrait prochainement permettre aux utilisateurs de modifier également l’interface de leur montre.

En effet, comme le rapporte le site spécialisé 9to5Google, Google devrait prochainement ajouter plusieurs nouveautés au sein de Wear OS. Ces nouveautés ont été repérées au sein de l’application Wear OS dans l’application qui recèle plusieurs mentions de nouveaux thèmes de couleur, mais également d’une nouvelle vue des applications installées sur les smartwatch.

Du côté des couleurs, la dernière version de l’application Wear OS signale :

Votre thème système peut désormais s’adapter automatiquement aux couleurs de votre cadran. Essayez de changer votre cadran ou sélectionnez un thème de couleurs dans les paramètres.

Par ailleurs, 9to5Google a également mis la main sur la liste des couleurs qui devraient être proposées dans les paramètres de Wear OS pour modifier le thème de l’interface. On y trouve des noms tirés de la nature comme jade, amande, saphir, citron vert, melon, lilas, ciel ou flamant rose.

Ce n’est pas la première fois que des informations nous parviennent au sujet de la possibilité de modifier les couleurs de l’interface des montres sous Wear OS. En décembre dernier, 9to5Google avait déjà pu expérimenter la fonctionnalité en passant du beige — la teinte par défaut du système — au bleu. Cette personnalisation plus poussée semble s’inspirer directement de la fonction Material You — ou Dynamic Color — déjà proposée sur les smartphones Android et qui adapte les couleurs de l’interface en fonction des teintes du fond d’écran.

Un affichage des applications sous forme de grille

Outre la gestion plus poussée des couleurs, 9to5Google a également découvert une option devant permettre d’afficher les applications installées sur la montre non plus sous forme de liste verticale, mais sous forme de grille. Un fonctionnement qui semble notamment s’inspirer de ce que propose Apple avec ses propres Apple Watch. Pour rappel, le constructeur américain permet de choisir entre un affichage par grille ou par liste.

Rappelons cependant que plusieurs constructeurs de montres Wear OS, comme Samsung ou Xiaomi, proposent déjà, par défaut, un affichage des applications sous forme de grille.

La Samsung Galaxy Watch 6 est basée sur Wear OS 4 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid La Xiaomi Watch 2 Pro permet d’installer de nombreuses applications tierces // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Comme à l’accoutumée, ces fonctionnalités seront donc d’abord pensées pour les propres montres de Google, la Pixel Watch et la Pixel Watch 2. Les autres constructeurs profitant de leur propre interface logicielle, il faudra donc patienter davantage pour savoir s’ils intégreront ces nouveautés sur leurs propres toquantes connectées via mise à jour.