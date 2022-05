L’Apple Watch Serie 8 serait capable de prendre votre température

Selon les informations de l'analyste Ming-Chi Kuo, Apple intégrerait une mesure de la température corporelle sur son Apple Watch Series 8. En face, Samsung aurait du mal à développer des algorithmes suffisamment fiables pour cette mesure.

Depuis plusieurs mois, des rumeurs insistantes font état de nouvelles mesures de santé sur la prochaine génération de montres connectées d’Apple, l’Apple Watch Series 8.

On sait ainsi qu’Apple travaille activement au développement de plusieurs nouveautés qui devraient arriver au fur et à mesure dans les prochaines années. En plus de la fréquence cardiaque, de la saturation en oxygène dans le sang ou de l’électrocardiogramme, Apple compterait notamment intégrer un système pour mesurer la tension artérielle ou le taux de glycémie. Néanmoins, ces deux nouveautés ne devraient pas arriver dès cette année. La nouveauté la plus attendue pour 2022 devrait bel et bien être l’arrivée d’un thermomètre sur l’Apple Watch Series 8.

Ce dimanche, l’analyste Ming-Chi Kuo, généralement très bien informé sur les projets d’Apple, a publié une série de tweets afin de faire le point sur les avancées d’Apple dans ce domaine.

The challenge in implementing precise body temperature measurement is that skin temperature quickly varies depending on outside environments. A smartwatch can't support core temperature measurement in terms of hardware, so it needs an excellent algorithm to work together. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) May 1, 2022

« Apple a annulé la prise de température sur l’Apple Watch 7 à cause des failles de l’algorithme avant l’étape de validation et de tests l’an dernier. Je crois que l’Apple Watch 8 au second trimestre 2022 pourrait intégrer une mesure de la température corporelle si l’algorithme répond aux hautes exigences d’Apple avant la production de masse », indique l’analyste de TF International Securities.

La température corporelle probablement chez Apple, mais pas encore chez Samsung

Il faut dire que la prise de température corporelle au niveau du poignet est particulièrement complexe. En effet, la température mesurée va notamment être influencée par l’environnement immédiat. Difficile alors de se faire une idée sans passer par des algorithmes capables de compenser la température extérieure. Huawei par exemple propose déjà la mesure de température sur ses dernières montres connectées. Néanmoins, il s’agit d’une mesure de la température cutanée et non pas corporelle. Une différence qui peut être de plus de 5 degrés. Or, pour la mesure d’une fièvre par exemple, cet écart est bien trop élevé pour pouvoir en tirer des données fiables. « Le défi pour intégrer une mesure de la température corporelle précise est que la température de la peau varie rapidement en fonction de l’environnement extérieur. Une montre ne peut pas prendre en charge la température corporelle rien qu’avec le matériel, donc elle a besoin d’un excellent algorithme pour fonctionner », indique ainsi Ming-Chi Kuo.

L’analyste indique qu’Apple ne serait pas le seul constructeur de montres connectées sur le coup. D’après ses informations, Samsung souhaiterait aussi proposer une mesure de la température corporelle sur ses futures Galaxy Watch 5. Néanmoins, le constructeur coréen aurait lui aussi du mal à proposer une mesure fiable en l’absence d’algorithme suffisamment efficace. D’après Ming-Chi Kuo, la montre de Samsung ne serait ainsi pas encore capable de proposer une telle mesure dès cette année.

