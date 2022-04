La Galaxy Watch 5 se dirigerait vers une meilleure autonomie

Selon Sam Mobile, la Galaxy Watch 5 version 40mm verrait sa capacité en batterie augmenter de 10 % environ. Vu l'autonomie limitée du modèle, ce serait une bien belle nouvelle.

Installer des dizaines d’apps ou avoir plus de deux jours de batterie, en matière de montres connectées, il faut souvent choisir entre ces deux propositions. La Samsung Galaxy Watch 4 est un très bon produit, la seule montre sur le marché dotée de Wear OS 3, mais son plus grand défaut tient certainement à sa batterie qui peine à tenir plus d’une journée et demie ou deux jours selon les modèles.

Cela pourrait être amené à changer quelque peu pour le prochain modèle. Le site Sam Mobile, spécialisé dans l’actualité du géant coréen, nous apprend que la Galaxy Watch 5 pourrait proposer une plus grande batterie.

Quelques heures d’autonomie en plus

Des informations sur la montre seraient en effet apparues pour la première fois en ligne sous la forme d’un dépôt réglementaire sous sa forme la plus petite, en 40 mm (rappelons qu’il existe quatre tailles de Galaxy Watch 4, de 40 à 46 mm). Or, le dépôt détaille également le modèle de batterie choisi. Celui-ci afficherait 276 mAh au compteur, une hausse de 10 % environ par rapport aux 247 mAh de la Watch 4 en 40 mm et 42 mm.

Est-ce à dire que les versions 44 et 46 mm profiteront d’une batterie plus grande que celle de 361 mAh du modèle actuel ? Cette fuite pourrait le laisser entendre, mais sans certitude à ce stade.

Si l’accroissement de la taille de la batterie du plus petite modèle venait à se confirmer, ce serait évidemment une très bonne nouvelle. Même si le gain en capacité ne devrait pas non plus faire des miracles, les utilisateurs devraient gagner quelques précieuses heures d’autonomie, si Samsung n’augmente pas la consommation de l’appareil.

La Galaxy Watch 5 est attendue pour les mois de août et septembre 2022, puisque c’est à cette même période que Samsung avait annoncé la Watch 4. En plus de sa batterie agrandie, elle pourrait proposer un capteur supplémentaire capable de mesurer la température de la peau.

