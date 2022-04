L’Apple Watch Series 8 devrait faire le plein de nouvelles mesures, mais pas les plus attendues

Le journaliste Mark Gurman fait le point sur les nouveautés attendues pour l'Apple Watch cette année. Si la prise de température semble bien prévue, la tension et la glycémie ne devraient pas arriver avant quelques années.

Cela fait maintenant plusieurs années qu’Apple est assis sur ses lauriers dans le domaine des montres et de la santé connectée. Depuis l’arrivée de l’électrocardiogramme sur l’Apple Watch Series 4, le constructeur américain n’a pas ajouté de nouvelles mesures de santé sur ses montres. Pourtant, les concurrents d’Apple proposent désormais des fonctions similaires, voire des mesures plus nombreuses comme la température cutanée, la tension ou la détection de fibrillation cardiaque.

Depuis quelques années, les rumeurs se font insistantes autour de nouvelles mesures qui pourraient être proposées sur les prochaines montres d’Apple. Néanmoins, celles-ci n’arriveraient pas nécessairement de sitôt. Dans sa newsletter Power On, le journaliste Mark Gurman de l’agence Bloomberg fait le point sur les prochaines nouveautés et mesures attendues sur les Apple Watch.

Selon ses informations, l’Apple Watch Series 8 attendue cette année — probablement à l’automne — profitera bien de quelques nouveautés, mais pas de l’ensemble des données de santé attendues. On devrait ainsi avoir droit à une nouvelle montre connectée capable de mesurer la température corporelle des utilisateurs. Cette fonction est déjà proposée par quelques montres concurrentes comme les modèles de Huawei, les Watch 3 et Watch GT 3. Par ailleurs, l’Apple Watch Series 8 devrait embarquer d’autres fonctionnalités listées par Mark Gurman. C’est le cas de la détection de fibrillation auriculaire, d’un mode économie d’énergie, d’une connexion satellitaire pour envoyer des messages d’urgence, de nouveaux suivis du sommeil et du cycle menstruel et de nouveaux entraînements et cadrans.

La pression sanguine et le taux de glycémie devront attendre

Néanmoins, les principales nouveautés attendraient encore quelques années. Ce devrait être le cas de la mesure de la pression sanguine qu’il ne faudrait pas attendre avant 2024, voire 2025 sur les Apple Watch. Pour la mesure du taux de glycémie dans le sang, le projet semble encore au stade d’expérimentation et Mark Gurman indique qu’Apple souhaiterait l’intégrer « plus tard dans la décennie ». Il ne devrait donc pas arriver avant 2025 au plus tôt.

Comme tous les ans, l’Apple Watch Series 8 devrait être présentée officiellement à l’automne prochain, en même temps que les futurs iPhone 14.

