L’Apple Watch Series 8 n’aurait finalement pas les fonctions de santé espérées

La mesure de la tension, de la glycémie ou de la température par les Apple Watch n'arriverait finalement pas pour le modèle de 2022, mais dans quelques années encore.

Alors qu’Apple a présenté, en septembre dernier, son Apple Watch Series 7, une montre qui ne changeait pas radicalement la donne par rapport à la précédente version, les premières rumeurs ont rapidement émergé à propos de la prochaine montre connectée du constructeur, l’Apple Watch Series 8.

Depuis plusieurs mois, les rumeurs se font insistantes non pas sur le design de l’Apple Watch Series 8, mais sur les mesures de santé qui pourraient y être intégrées. On a eu ainsi droit à des échos de la part de plusieurs sources généralement très bien informées sur les produits Apple, indiquant que la prochaine montre de la firme permettrait non seulement de mesurer la fréquence cardiaque, la saturation en oxygène dans le sang ou la réalisation d’électrocardiogramme, mais ajouterait également plusieurs mesures.

Ce serait ainsi le cas de la température corporelle, de la pression sanguine — ou tension artérielle — voire du taux de sucre dans le sang.

Des nouveautés qui arriveront dans plusieurs années

Finalement, le journaliste Mark Gurman de l’agence Bloomberg a refroidi tous ces espoirs dans le dernier numéro de sa newsletter. Il indique en effet que si ces différentes mesures sont bel et bien en chantier chez la firme, elles n’arriveront certainement pas dès la prochaine itération de l’Apple Watch, comme le rapporte The Verge :

N’espérez pas tout cela trop rapidement. La température corporelle était dans les plans pour cette année, mais les discussions à son sujet ont ralenti. La tension artérielle prendra au moins deux ou trois ans, et je ne serais pas surpris que le taux de glycémie n’arrive pas avant la seconde moitié de la décennie.

Comme le souligne The Verge, cela ne signifie pas pour autant que ces trois mesures de santé sont repoussées à des modèles ultérieurs d’Apple Watch. Le fait que les discussions au sujet de la mesure de la température corporelle ont ralenti ne veut pas non plus dire que la mesure est abandonnée.

Rappelons qu’Apple a pris un peu de retard sur certains de ses concurrents en matière de données de santé. Le constructeur américain ne propose plus de nouvelles mesures depuis quelques générations, alors que Samsung permet désormais de prendre la tension directement depuis la Galaxy Watch 4, que Huawei intègre la mesure de la température sur la Huawei Watch 3 et que plusieurs constructeurs travaillent d’arrache-pied sur la mesure de la glycémie.

