Apple Watch Series 8 : n’espérez pas trop un changement radical de design

Selon les informations du site iDropNews, Apple conserverait le même design pour sa prochaine montre connectée, loin de l'aspect industriel attendu déjà pour le modèle de cette année.

Le 15 septembre dernier, à l’occasion de la présentation des derniers iPhone, tout le monde s’attendait à une refonte du design de l’Apple Watch. Il faut dire que dans les mois précédant son officialisation, de nombreux leaks suggéraient qu’Apple adopterait un design plus industriel, avec des bords plats, pour son Apple Watch Series 7. Mais le jour J, patatras, le constructeur n’a dévoilé qu’un design légèrement modifié, avec un écran plus grand et des bordures plus fines autour.

Qu’à cela ne tienne, les leaks se sont empressés d’affirmer qu’Apple avait pris du retard sur la production et que les rendus dévoilés les mois précédents concernaient en fait la prochaine version de la montre connectée, l’Apple Watch Series 8, attendue pour l’automne 2022. Néanmoins, à en croire les informations du leaker LeaksApplePro et du site iDropNews, reprises par 9to5Mac, l’Apple Watch Series 8 conserverait le même design que les modèles précédents.

Dans un article publié ce jeudi, le site dévoile un rendu 3D de ce à quoi devrait ressembler la prochaine montre à la pomme. On peut y découvrir un design semblable en tous points à celui de l’Apple Watch Series 7, à une exception près : les haut-parleurs. « Apple va passer d’une longue grille de haut-parleurs à une paire de haut-parleurs. Est-ce que ça fera une différence significative ? Probablement pas », indique iDropNews.

Un changement de design improbable pour 9to5Mac

Le site affirme qu’Apple aurait décidé de ne finalement pas changer de design pour sa prochaine Apple Watch en raison… de son succès. En effet, l’Apple Watch reste la montre — connectée ou non — la plus vendue de par le monde. La firme n’a donc aucun intérêt à changer radicalement de design. D’autre part, comme l’explique 9to5Mac, il serait particulièrement coûteux pour le constructeur de changer de design pour son Apple Watch Series 8 : « Même les plus petits changements dans un design industriel nécessitent beaucoup d’efforts quand il s’agit de construire des millions de modèles chaque mois. En plus de ça, les changements de design coûtent également de l’argent — ce qui explique qu’on n’a pas de changement radical de design chaque année ».

Alors que l’Apple Watch Series 7 se concentrait sur un agrandissement de l’écran, les principales rumeurs concernant la Series 8 suggèrent une amélioration des fonctions de santé. Alors que de plus en plus de constructeurs proposent désormais la mesure de la SpO2 ou de l’ECG, Apple pourrait aller plus loin avec son futur modèle. Selon les informations du Wall Street Journal, Apple travaillerait à une détection du taux de glycémie, sur la détection de l’apnée du sommeil, la tension artérielle ou la température du corps.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.