Une liseuse pour l’été ? Boulanger propose un pack Kobo Clara Colour en promotion

Boulanger propose un sympathique pack juste avant l’été avec une liseuse couleur et sa coque transparente, la Kobo Clara Colour, pour 179,99 euros au lieu de 189,99 euros.

À l’approche des vacances, alors que les valises se préparent, la tentation est grande d’emporter des romans, mangas, BDs et comics pour paresser au soleil. Problème : ça prend de la place. Solution : la Kobo Clara Colour, une liseuse électronique avec un écran couleur de 6 pouces qui peut contenir jusqu’à 12 000 ebooks (des romans) et dispose d’une autonomie de plusieurs semaines. Le tout avec un rendu visuel proche d’une page de papier et un affichage fait sur mesure pour ne pas abîmer les yeux, contrairement à un smartphone ou une tablette. En plus, celle-ci est en promo en ce moment sur Boulanger, en pack avec une coque transparente, pour 179,99 euros.

Les points forts de la Kobo Clara Colour

L’écran couleur permet de lire des BDs, comics et magazines

L’autonomie de plusieurs semaines est très appréciable

Elle est naturellement certifiée IPX8, la coque vient compléter cette proposition

Ce pack Kobo Clara Colour avec coque transparente coûte normalement 189,99 euros. À l’approche des vacances, Boulanger propose une petite économie puisqu’il est affiché à 179,99 euros.

Une liseuse à destination de toute la famille

La Kobo Clara Colour se présente comme un petit appareil à mi-chemin entre le smartphone et la tablette. Preuve en est avec son écran de 6 pouces de diagonales, soit 15,24 cm. Par contre en termes de fonctionnalités, ne vous attendez pas à pouvoir lancer Brawl Stars : elle est faite pour lire. La dalle E Ink Kaleido 3 est faite pour simuler au plus proche le rendu d’une vraie feuille de papier, la surface de l’écran étant également très légèrement granuleuse.

Le tout en apportant un confort impossible pour un vrai livre, à savoir la possibilité de changer la luminosité de l’écran et la chaleur de la lumière. En plein jour, une lumière d’un blanc vif permet de lire au soleil, une fois la nuit tombée, une lumière orangée plus douce permet de continuer à lire sans se fatiguer les yeux.

Une autonomie XXL pour lire toutes les vacances

L’avantage d’une liseuse comme la Kobo Clara Colour, c’est l’autonomie. Cet appareil ne consomme presque rien quand il affiche des lignes de texte, donc avec une seule charge, vous pouvez l’utiliser pendant 42 jours à raison de 30 minutes de lecture par jour. Ce chiffre baisse si vous lisez des œuvres avec des images, car ça demande plus de ressources pour les afficher. Ça a aussi une incidence sur la mémoire puisque si un eBook simple ne pèse que quelques kilo-octets, un manga, comics, BD ou magazine fait plusieurs mégaoctets. Vous en mettrez donc moins que les 12 000 promis, mais avec 16 Go de mémoire, vous avez de quoi voir venir.

Autre avantage de cette liseuse : elle prend en charge les livres audio. Vous ne pouvez en stocker que 75 dessus, mais c’est déjà beaucoup. Avec le Bluetooth, vous reliez un casque ou des écouteurs et pouvez vous relaxer en suivant la voix du narrateur de votre roman. Les livres s’achètent directement via le Store de la liseuse ou son pendant en ligne. Vous pouvez même mettre vos propres fichiers sur la mémoire internes, si vous avez des PDF par exemple, pour les consulter à tout moment.

