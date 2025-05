La liseuse Kobo Elipsa 2E est à son meilleur prix grâce à ce code promo

Plus qu’une liseuse, la Kobo Elipsa 2E est un véritable carnet numérique, livré avec son stylet et un bel arsenal d’options connectées : intégration de Pocket, compatibilité Dropbox et Google Drive. On la trouve en ce moment à 329 euros au lieu de 399 euros.

Écrire et lire sur la même surface, sans distraction, sans notifications, sans reflets. C’est la promesse de la Kobo Elipsa 2E. Une liseuse grand format qui vient chasser sur les terres de la prise de notes, du gribouillage intelligent et des annotations sérieuses. Que vous soyez étudiant, auteur, ou juste un lecteur maniaque qui annote tout ce qu’il lit, cette Kobo s’adresse à vous. Et un code promo sur Rakuten vous offre 70 euros en moins sur la facture.

Les bons points de la Kobo Elipsa 2E

Un grand écran E-INK Carte 1200 de 10,3 pouces rétroéclairé

Un stockage de 32 Go (plus que suffisant)

Le style Kobo Stylus 2 pour annoter, Ă©crire, dessiner

Au lieu de 399 euros, la Kobo Elipsa 2E (version 32 Go) est aujourd’hui disponible en promotion Ă 329 euros sur Rakuten avec le code DARTY20.

Si, par la suite, l’offre mentionnĂ©e dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’Ĺ“il ci-dessous afin de dĂ©nicher d’autres offres concernant la Kobo Elipsa 2E. Le tableau s’actualise automatiquement.

Plus qu’une simple liseuse

La Kobo Elipsa 2E, c’est une liseuse premium qui s’est musclée pour jouer dans une autre cour. Elle lit quasiment tous les formats : ePub, PDF, MOBI, TXT, CBZ, CBR et autres fichiers un peu oubliés. Elle prend aussi des notes, mais pas à moitié : grâce au nouveau Kobo Stylus 2, la prise de note est fluide, immédiate, presque organique. Annoter un eBook dans ses marges devient un réflexe. On peut griffonner dans un PDF, surligner une phrase dans un roman, ou entamer un plan de chapitre dans un carnet dédié. La marge devient un terrain d’expression.

Son écran E Ink Carta 1200 de 10,3 pouces n’est pas juste large, il gagne en contraste, en netteté, et surtout en réactivité. Tourner les pages est plus rapide, et l’encre numérique se rafraîchit sans traîner. Le ComfortLight Pro gère la lumière comme une veilleuse intelligente : blanche et vive le jour, chaude et douce la nuit, pour que les sessions prolongées n’épuisent pas les yeux.

Le stylet, quant à lui, dispose d’une gomme intégrée et d’un bouton pour surligner à la volée. Sa précision le rend aussi à l’aise pour annoter un PDF dense que pour esquisser une idée ou coucher quelques vers.

Des intégrations bienvenues

Avec Pocket, l’application de « Read It Later » (littĂ©ralement Ă lire plus tard) directement intĂ©grĂ©e Ă l’interface, la Kobo Elipsa 2E s’ouvre au-delĂ des seuls ebooks. On peut y retrouver tous les articles sauvegardĂ©s en ligne d’un simple glissement de doigt, dans une mise en page Ă©purĂ©e, pensĂ©e pour la lecture longue.

Parfait pour ceux qui cumulent les lectures offline, newsletters, dossiers de presse, toute l’actu de la rubrique Bons Plans de la rĂ©daction et veulent une rĂ©elle pause Ă©cran sans renoncer Ă leur veille quotidienne. Une fois synchronisĂ©, le contenu est lisible mĂŞme sans connexion, avec tout le confort du E Ink.

La liseuse joue aussi la carte de la productivité connectée. Dropbox et Google Drive sont tous deux pris en charge nativement. Cela permet d’envoyer ou de récupérer des fichiers à la volée, des PDF annotés, documents de travail, carnets de notes manuscrits ou versions éditées au stylet.

Afin de comparer la Kobo Elipsa 2E avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures liseuses du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.