L’offre à saisir aujourd’hui, c’est ce pack Xiaomi à prix cassé qui inclut le Redmi Note 14 et une tablette avec écran à 90 Hz

Achetés ensemble sur le site officiel, le récent smartphone Xiaomi Redmi Note 14 et la petite tablette Redmi Pad SE 8.7 vous reviendraient à 384 euros. Mais dans un pack chez Boulanger, l’ensemble est proposé à 299,99 euros.

Les packs de produits sont bien souvent synonymes de bonnes affaires. Par exemple, celui comprenant un Xiaomi Redmi Note 14 4G, un récent smartphone avec un écran 120 Hz et une puce Mediatek Helio G99-Ultra, ainsi qu’une tablette Redmi Pad SE 8.7, un modèle compact offrant une excellente autonomie, est vendu à moins de 300 euros, alors que sur le site officiel, le prix global est plus élevé.

Les points forts du pack Xiaomi Redmi

Un bon prix pour deux produits récents

Un smartphone à l’écran fluide + dopé à l’IA

Une tablette avec un petit écran et une grosse batterie

Actuellement, le Xiaomi Redmi Note 14 4G (256 Go) est vendu à 253 euros sur le site officiel de la marque, tandis que la Redmi Pad SE 8.7 y est affichée à 131 euros. Mais chez Boulanger, le pack réunissant ces deux produits est proposé à 299,99 euros, au lieu de 384 euros, donc.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Xiaomi Redmi Note 14. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un smartphone avec de l’IA dedans

Le Xiaomi Redmi Note 14 a beau être un smartphone pas cher, il présente tout de même des finitions très soignées, un design élégant et même une solidité rassurante ; son écran est protégé par du Corning Gorilla Glass 5 et le tout est certifié IP54 contre les éclaboussures. Côté écran, on a droit à une dalle Amoled Full HD+ de 6,67 pouces, qui a le net avantage d’être rafraîchie à 120 Hz. De quoi profiter d’animations bien fluides. Par ailleurs, la luminosité mesurée permet un usage confortable en plein jour, mais pas en plein soleil.

Dans ses entrailles, on trouve une puce Mediatek Helio G99-Ultra. Elle est certes moins puissante que la Mediatek Dimensity 7025-Ultra de la version 5G, mais elle permet tout de même d’enchaîner les tâches simples du quotidien sans accroc. Surtout, le smartphone est animé par HyperOS 2, récente version de la surcouche Android, qui s’accompagne de plusieurs fonctions IA (comme la gomme magique pour les photos) et de Gemini, bien sûr.

Côté photo, le Redmi Note 14 est équipé d’un capteur principal 108 Mpx, d’un capteur de profondeur de 2 Mpx et d’un objectif macro de 2 Mpx. Vous noterez l’absence d’ultra grand-angle, ici. Enfin, pour ce qui est de l’autonomie, le smartphone renferme une batterie de 5 500 mAh, compatible avec la charge rapide 33 W. Lors de notre test, l’appareil a tenu entre 17 et 18 heures avec un usage classique.

Une petite tablette à emporter partout

La Xiaomi Redmi Pad SE 8.7 est une toute petite tablette. En effet, avec son écran de 8,7 pouces, son épaisseur de 8,8 mm et son poids de 373 grammes, elle se fait clairement oublier dans un sac, et peut être emportée partout avec soi. Sa dalle LCD a beau être petite, elle peut quand même convenir au visionnage de vidéos ou aux jeux mobiles. La tablette peut même faire office de liseuse puisqu’elle dispose d’un mode lecture « Paper », qui copie le style d’affichage des liseuses. La tablette profite également d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz, mais attention, toutes les applications ne le prennent pas en charge.

Côté performances, la tablette intègre une puce MediaTek Helio G85 épaulée par 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, qui peut d’ailleurs être augmenté jusqu’à 2 To grâce à une carte microSD. Non, ce n’est pas un monstre de puissance, mais pour une utilisation centrée sur le divertissement, ou pour quelques tâches de travail ponctuelles, c’est tout à fait suffisant. La tablette est en plus équipée de deux haut-parleurs stéréo compatibles Dolby Atmos. Pratique pour les séries, donc.

Enfin, côté autonomie, la Redmi Pad SE 8.7 peut compter sur une batterie de 6 650 mAh qui, selon la marque, lui permet d’offrir un peu plus de 25 heures de lecture vidéo. Notez toutefois que la recharge est assez longue.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Xiaomi Redmi Note 14.

Si vous souhaitez découvrir d’autres produits de la marque, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones Xiaomi du moment.