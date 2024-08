Xiaomi Redmi Pad SE 8.7 : une tablette Android efficace à moins de 200 euros

La Xiaomi Redmi Pad SE 8.7 sort en France avec une déclinaison 4G. La nouvelle venue de Xiaomi proposée à un tarif plus qu’abordable est destinée à un usage centré autour du divertissement.

Xiaomi dévoile ses nouvelles tablettes les Redmi Pad SE

Xiaomi sait surprendre avec des produits efficaces à un prix abordable et cette nouvelle tablette ne semble pas y faire exception. La Xiaomi Redmi Pad SE 8.7 est la digne successeuse de la Redmi Pad SE et propose de vous accompagner dans tous vos déplacements.

Une tablette centrée sur le divertissement

La Redmi Pad SE 8.7 saura se faire oublier avec une épaisseur de 8,8 mm et un poids de 373 grammes pour sa version simple et 375 grammes pour sa version 4G.

Le constructeur annonce que son format en 5:3 vous permettra de la tenir d’une main. Cette tablette propose différentes options pour vous permettre de lire à toute heure du jour ou de la nuit avec un mode de lecture Paper et un mode Classique. Si vous souhaitez regarder des vidéos ou écouter de la musique, le constructeur indique que deux haut-parleurs stéréo avec Dolby Atmos sont présents.

Il existe également un mode pour préserver ses yeux, la dalle intégrant une certification « Low Blue Light » et « Flicker Free » du spécialiste TÜV Rheinland.

Source : Xiaomi

Côté performances, la Redmi Pad SE 8.7 est alimentée par un processeur MediaTek Helio G85 octa-core : la puce fonctionne avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, pouvant être augmenté jusqu’à 2 To grâce à une carte microSD.

Pour ce qui est de l’autonomie, la tablette dispose d’une batterie de 6 650 mAh et fonctionne avec une charge rapide de 18 W.

La Xiaomi Redmi Pad SE 8.7″ en version 4/64 GB est disponible au prix de 149 euros sur le site officiel de Xiaomi et ses revendeurs. Elle se distingue en trois coloris : noir, vert et bleu.

Vous pouvez également bénéficier d’un bonus de reprise de 20 euros sur le site internet grâce une offre de lancement disponible du 21 août au 20 septembre 2024.