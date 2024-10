HyperOS 2 : Xiaomi dévoile quand votre smartphone recevra la mise à jour

Xiaomi vient de détailler le calendrier de déploiement de sa nouvelle surcouche Android baptisée HyperOS 2. Les propriétaires de smartphones, tablettes, téléviseurs et montres connectées de la marque chinoise pourront profiter de cette mise à jour dans les prochains mois.

Dès octobre 2024, les tous derniers produits Xiaomi sortiront d’usine avec HyperOS 2 préinstallé. Il s’agit notamment des smartphones Xiaomi 15 Pro et 15 que le fabricant chinois vient de présenter il y a quelques heures, ainsi que des tablettes Xiaomi Pad 7 Pro et Pad 7. Les téléviseurs Xiaomi TV S Pro Mini LED 2025 et Redmi Smart TV X 2025 recevront également la mise à jour, tout comme les montres connectées Xiaomi Watch S4 et le bracelet Mi Band 9 Pro.

Cette nouvelle version d’HyperOS se veut plus performante et fluide grâce à son cœur « HyperCore ». Elle se distingue également par ses capacités de connectivité renforcées avec HyperConnect, ainsi que par ses fonctionnalités d’intelligence artificielle permettant d’automatiser certaines tâches via l’assistant Super Xiaoai. Il reste maintenant à voir quelles fonctionnalités seront conservées pour la version déployée en Europe.

Xiaomi va déployer HyperOS 2 sur des dizaines de smartphones avant la fin de l’année

À partir de novembre 2024, Xiaomi lancera la première vague de mises à jour pour ses appareils existants. Les smartphones Xiaomi 14 Ultra, 14 Pro Titanium Edition, 14 Pro, 14, MIX Fold 4, MIX Flip, ainsi que la gamme Redmi K70 (Extreme Edition, Pro, standard, E) seront les premiers servis. Du côté des tablettes, ce sera le tour du Xiaomi Pad 6S Pro 12.4.

En décembre 2024, une deuxième salve d’appareils recevra HyperOS 2, notamment les Xiaomi 13 Ultra, 13 Pro, 13, MIX Fold 3, Civi 4 Pro, ainsi que différents modèles de la série Redmi K60, Redmi Turbo 3 et tous les Redmi Note 14. Les tablettes Xiaomi Pad 6 Max 14, Pad 6 Pro, Redmi Pad Pro 5G, Pad Pro et Pad SE seront également mises à jour.

Enfin, dans le courant du premier semestre 2025, Xiaomi déploiera la troisième vague. Les séries Xiaomi 12S, 12, 11, ainsi que les MIX Fold 2, Civi 3, Civi 2 et de nombreux modèles Redmi (K50, Note 13 et 12, 14R, 14C, 13R, 13C, 12, 11T Pro) seront concernés. Du côté des tablettes, ce sera au tour du Xiaomi Pad 6 et du Pad 5 Pro 12.4.

Compte tenu du nombre important de smartphones mentionnés par la marque, il devrait s’agir ici de l’intégralité des appareils qui recevront la mise à jour. Malheureusement, si le votre n’est pas mentionné, il y a peu de chance qu’il bénéficie de la nouvelle version, mais cela pourrait changer d’ici l’arrivée d’HyperOS 2 en France.