Prise en main du Xiaomi Mix Fold 4 : un smartphone pliable impressionnant qui frustre (encore)

Nous avons eu l'occasion de passer quelques dizaines de minutes avec le nouveau smartphone pliable de Xiaomi, le Mix Fold 4. Un smartphone qui est impressionnant, aussi bien sur le papier qu'en réalité et qui se permet de faire mieux que Samsung sur certains points. Mais, une grosse ombre vient vernir ce tableau idyllique : sa disponibilité pour le moment réservée à la Chine.

Xiaomi vient de dévoiler son nouveau smartphone pliable : le Xiaomi Mix Fold 4. Nous avons eu la chance de pouvoir l’utiliser quelques dizaines de minutes avant la conférence en Chine.

L’occasion de nous faire un premier avis à chaud, avant de publier un test plus complet si nous en avons l’occasion dans les prochaines semaines. Car oui, précisons que ce Xiaomi Mix Fold 4 n’est malheureusement pas prévu pour être vendu en France. Même s’il sera toujours possible de l’importer depuis la Chine.

Design : on prend le même et on recommence (en mieux)

On connaissait déjà le Mix Fold 3, et bien le nouveau venu reprend énormément d’éléments de son prédécesseur, à commencer par son design. Le Mix Fold 4 ne révolutionne pas le genre et on se demande même, en le voyant au premier coup d’œil, s’il est vraiment différent de l’ancien.

Xiaomi Mix Fold 4 // Source : Vincent Sergère pour Frandroid Xiaomi Mix Fold 4 // Source : Vincent Sergère pour Frandroid Xiaomi Mix Fold 4 // Source : Vincent Sergère pour Frandroid

La réponse est bien évidemment oui, et même au-delà des couleurs et des finitions qui changent légèrement. On retrouve toujours le noir texturé que je trouve personnellement pas le plus réussi. Une nouvelle couleur fait son apparition : un bleu plutôt réussi. Tandis que le noir mat de l’année dernière disparaît et qu’un blanc arrive pour remplacer le doré du Mix Fold 3.

Xiaomi Mix Fold 4 // Source : Vincent Sergère pour Frandroid Xiaomi Mix Fold 4 // Source : Vincent Sergère pour Frandroid Xiaomi Mix Fold 4 // Source : Vincent Sergère pour Frandroid

La plus grande différence provient en fait des dimensions, puisque le Mix Fold 4 réussi l’exploit d’être encore plus compact que son prédécesseur. Alors que le Mix Fold 3 était déjà plus compact que son concurrent de chez Samsung. C’est toujours le cas ici (par rapport au Samsung Galaxy Z Fold 6) et ça se sent en main. Le smartphone est vraiment très fin (4,59 mm déplié), et on sent que Xiaomi est très fier de ce chiffre.

La nouvelle charnière

Le constructeur chinois a réussi cela grâce à une toute nouvelle charnière qui délaisse un peu la goutte d’eau, au profit d’un design plus aplati dans les entrailles du téléphone. La charnière en profite pour être plus légère au passage, ce qui permet d’avoir en main un téléphone qu’on trouve léger (226 grammes) vu la taille de l’engin.

Mais justement, on se demande si Xiaomi ne prend pas trop de risque, à trop vouloir chercher à avoir la charnière la plus fine du lot. Car en main, on a quelques reproches à faire au Xiaomi Mix Fold 4. Les pliages et dépliages se font facilement, mais la sensation en main n’est pas aussi fluide que chez Samsung.

Comme si ça manquait de fluidité, ou plutôt d’homogénéité sur l’intégralité de la course de la charnière.

A priori, cela ne pose pas de problème de durabilité, puisque Xiaomi annonce encore cette année avoir testé sa charnière de manière extension, avec plus de 500 000 ouvertures et fermetures, sans encombre.

Mais c’est plutôt la sensation de fragilité que dégage la charnière qui nous déplait, sans que l’on puisse pour autant remettre en cause la fiabilité du système.

Un écran XXL très lumineux

En tout cas, lorsque le téléphone est fermé, aucun problème, la charnière joue son rôle. On a alors en main un téléphone de taille plutôt classique (pour 2024, j’entends), puisqu’on se retrouve avec un écran de 6,56 pouces. Celui-ci est très lumineux, et j’ai vraiment été impressionné par la luminosité. Xiaomi annonce une luminosité maximale de 1 700 nits et même un pic à 3 000 nits localement. De quoi travailler en extérieur sans aucun problème.

Une fois qu’on déplie le smartphone, à la manière d’un livre, on se retrouve avec un gigantesque écran de 7,98 pouces. On est clairement sur une dimension digne d’une petite tablette compacte. Et c’est justement l’idée. Xiaomi n’a rien révolutionné avec cette quatrième version de son Fold, mais on prend toujours autant de plaisir à pouvoir passer du mode smartphone au mode tablette en dépliant le téléphone.

L’écran est tout aussi lumineux (1 700 nits maximal et 3 000 nits en pic). Comme sur son prédécesseur ou chez Samsung, on peut apercevoir la pliure au milieu du téléphone, si on ne regarde pas l’écran en face, mais de biais, et avec une lumière qui viendrait souligner la pliure. Dit autrement, on ne remarque pas la pliure avec un usage standard du téléphone, et c’est le principal.

Nous n’avons malheureusement pas pu essayer la photo avec le peu de temps que nous avions, alors que les différents modules semblent plutôt bons. Le partenariat avec Leica a bien sûr été reconduit, tout comme la présence des quatre objectifs différents à l’arrière et sa caméra selfie à l’avant. Nous n’avons pas pu tester non plus la recharge rapide (67 watts en filaire et 50 watts en sans fil) ou l’autonomie, qui s’annonce généreuse avec la batterie d’une capacité de 5 100 mAh.

Enthousiasme frustrant

Comme vous pouvez le lire, nous sommes très enthousiastes suite à cette rapide prise en main du Xiaomi Mix Fold 4. Bien entendu, il faudra tester plus en profondeur et sur la longueur ce smartphone pour se faire un avis plus précis. Mais malheureusement, pour le moment, Xiaomi ne souhaite pas commercialiser ce smartphone (comme ses prédécesseurs) en Europe et notamment en France.

Vous pouvez toujours l’importer de Chine via Internet, mais il faudra alors potentiellement faire une croix sur la garantie, et les services Google, sauf à trouver une bidouille encore fonctionnelle pour les installer plus ou moins facilement. Avec le risque de ne finalement plus pouvoir utiliser son téléphone comme nous l’avons récemment vu avec certains utilisateurs. Et sans compter sur les bandes de fréquences incompatibles en 4G et 5G.

Pour aller plus loin

Survivre sans Google sur un smartphone Huawei : on a testé avec le Pura 70 Ultra

Bref, on attend qu’une chose : que Xiaomi propose ce Mix Fold 4 en France.