Survivre sans Google sur un smartphone Huawei : on a testé avec le Pura 70 Ultra

Les appareils Huawei sont réputés pour leur qualité et leurs performances. Pourtant, l'absence des services Google peut être un véritable casse-tête pour les utilisateurs. Nous allons nous pencher sur le cas du Huawei Pura 70 et vous présenter les différentes options pour installer des applications et des jeux.

Le Huawei Pura 70 Ultra, comme d’autres appareils de la marque, se trouve privé des services Google en raison des restrictions imposées à Huawei. Cela entraîne des défis, notamment pour l’installation d’applications et la sécurité. Néanmoins, il serait dommage de rejeter ces appareils. Nous avons exploré les différentes solutions disponibles pour tirer le meilleur parti de ce smartphone.

Les défis de l’absence de services Google

Qu’est-ce que ça change ? L’absence des services Google rend difficile la recherche d’applications et de jeux, car la majorité de ces contenus sont centralisés sur le Play Store. Il y a plus de 3 millions d’applications disponibles sur le Play Store.

De plus, il y a aussi des questions quant à la sécurité, lorsque l’on cherche des alternatives. Il faut être encore plus vigilant, surtout avec des méthodes moins conventionnelles pour installer des applications. Personnellement, j’utilise très rarement cette méthode, car je ne suis pas à l’aise avec le risque qu’elle comporte.

Installation d’APK

Installer des applications via des fichiers APK (Android Package) est une méthode courante mais risquée. Il s’agit de télécharger des fichiers APK depuis diverses sources sur le web.

Cependant, toutes les sources ne sont pas fiables. Il est essentiel de s’assurer que le fichier APK provient du site officiel de l’éditeur pour éviter les logiciels malveillants. Cette méthode, bien que pratique, expose l’appareil à des menaces de sécurité significatives. La prudence est donc de mise.

Petal Search

Petal Search, préinstallé sur le Huawei Pura 70, offre une solution pratique pour trouver des fichiers APK. Il permet de rechercher des applications à travers plusieurs sources, y compris APKPure. Cependant, cette méthode n’est pas sans risques.

La diversité des sources peut inclure des sites moins sécurisés, augmentant ainsi les risques d’installer des applications compromises. Malgré ces limitations, Petal Search reste une option viable pour ceux qui recherchent une variété d’applications.

Huawei AppGallery

La Huawei AppGallery est la boutique officielle de Huawei pour télécharger des applications. Elle propose une large sélection d’applications, souvent directement fournies par les éditeurs.

Cette méthode est plus sûre que les deux précédentes, car les applications sont vérifiées par Huawei avant d’être mises en ligne. Cependant, toutes les applications ne sont pas disponibles sur l’AppGallery, et il est possible que certaines applications ne soient pas à jour.

GBox

GBox se distingue comme une solution innovante pour installer les services Google sur le Huawei Pura 70. Disponible directement sur l’AppGallery, GBox utilise un environnement virtualisé pour permettre l’installation et l’utilisation d’applications Google. Il y a d’autres applications similaires, comme Lighthouse, basé sur microG, toutes ces solutions utilisent des conteneurs pour lancer les applications.

Cette méthode consomme légèrement plus d’énergie, mais offre une expérience utilisateur fluide et sans interruption. Les applications fonctionnent de manière transparente, et les notifications ainsi que la synchronisation restent actives. Cela rend GBox une option simple pour ceux qui dépendent des services Google.

Attention, néanmoins, le fonctionnement de GBox reste assez obscur, on vous déconseille d’utiliser cette méthode pour installer des applications sensibles comme les applications bancaires.

Aurora Store

Aurora Store est une alternative open source pour accéder aux applications du Google Play Store. Ce client non-officiel permet de télécharger des applications directement depuis le Play Store tout en évitant les traqueurs et avec la possibilité d’avoir un mode incognito.

Contrairement aux autres méthodes, Aurora Store se distingue par son projet open source et son engagement envers la transparence et la sécurité. C’est une option idéale pour ceux qui recherchent une expérience utilisateur plus sécurisée sans les services Google. On a pu la tester, et c’est très efficace, il y a aussi la gestion des mises à jour.

Aurora Store reste, néanmoins, une solution relativement technique, surtout lors de l’installation avec le choix de l’installateur. Ce que l’on a vraiment apprécié, c’est le mode anonyme.

Les alternatives multiples

En plus des solutions mentionnées, il existe une multitude d’autres magasins d’applications alternatifs pour les utilisateurs de Huawei. Parmi eux, l’AppStore d’Amazon, le Tencent Appstore, QuooApp, et TapTap offrent une variété d’options. Ces plateformes peuvent fournir des applications populaires et des jeux, bien que la sécurité et la fiabilité varient.

L’absence de services Google, un frein, mais pas une fatalité

L’absence de services Google sur les appareils Huawei peut être un frein. Mais ce n’est pas une falalité pour autant, il existe des solutions pour contourner ce problème et utiliser son appareil normalement.

Des alternatives comme l’installation d’APK, Petal Search, AppGallery, GBox, et la toute nouvelle méthode Aurora Store offrent des solutions. Cependant, vous l’aurez compris, une vigilance accrue est nécessaire pour maintenir la sécurité de l’appareil et surtout celle de vos données.

