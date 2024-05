On compare le Huawei Pura 70 Ultra et Samsung Galaxy S24 Ultra en photo : votez pour le meilleur

Quel est le meilleur smartphone en photo entre le Huawei Pura 70 Ultra fraîchement débarqué en France et le Samsung Galaxy S24 Ultra qui lorgne le statut de référence de l'année ? Nous vous proposons ici un comparatif et c'est à vous de voter.

Récemment lancé en France, le Huawei Pura 70 Ultra possède deux gros défauts à cause des sanctions appliquées par les États-Unis. Il ne propose pas les services et les applications Google (comme le Play Store) et n’est pas compatible 5G malgré un tarif largement au-dessus des 1000 euros. Toutefois, ce smartphone profite d’un long savoir-faire de son constructeur dans le domaine de la photo.

Avec ou sans embargo américain, les téléphones du géant chinois ont toujours pu mettre en avant une grande qualité photographique. Et c’est justement l’élément que nous voulions mettre à l’épreuve. Notre idée est toute simple : quel est le meilleur smartphone en photo entre le Huawei Pura 70 Ultra et le Samsung Galaxy S24 Ultra ? Pour en avoir une idée, nous avons pris quelques photos et nous allons les soumettre à votre vote.

Huawei Pura 70 Ultra vs Samsung Galaxy S24 Ultra

Avant de passer au comparatif, quelques précisions s’imposent. Déjà, pourquoi avoir choisi de comparer le Pura 70 Ultra au Galaxy S24 Ultra ? Parce que le haut de gamme de Samsung est également considéré comme une référence importante de la photo sur les smartphones Android.

En outre, les deux produits ont un tarif de lancement similaire : 1499 euros pour le Huawei Pura 70 Ultra et 1469 euros pour le Samsung Galaxy S24 Ultra.



au meilleur prix ? Où acheter Le Huawei Pura 70 Ultra au meilleur prix ?



au meilleur prix ? Où acheter Le Samsung Galaxy S24 Ultra au meilleur prix ?

Les règles du jeu

Nous allons vous soumettre différentes scènes capturées avec les deux smartphones. Pour chacune d’entre elles, vous pourrez utiliser le comparateur d’images pour plus de praticité ou aller dans la galerie d’images pour voir les clichés en plus grande taille.

Ensuite, il suffit de voter en utilisant le module de sondage mis à disposition à chaque fois. La photo 1 correspond à celle de gauche, la photo 2 à celle de droite. Pour éviter les biais, nous avons effacé les métadonnées des photographies et alterné aléatoirement la position des clichés.

Nous révélerons les résultats dans environ une semaine !

Le comparatif photo

Place maintenant au comparatif photo entre le Huawei Pura 70 Ultra et le Samsung Galaxy S24 Ultra. Rappelons juste quelques caractéristiques des capteurs photo :

Huawei Pura 70 Ultra :

capteur photo principal de 50 Mpx, avec ouverture variable (f/1,6 ~ f/4,0) ;

ultra grand-angle de 40 Mpx (f/2,2),

téléobjectif x 3,5 de 50 Mpx (f/2,1).

Samsung Galaxy S24 Ultra :

capteur photo principal de 200 Mpx (f/1,7) ;

ultra grand-angle de 12 Mpx (f/2,2) ;

téléobjectif x3 de 10 Mpx (f/2,4) ;

téléobjectif x5 de 50 Mpx (f/3,4).

Lac, grand-angle

Commençons avec une photo d’un lac prise avec le capteur principal.

Photo 1 Photo 2

Chargement Quelle est la meilleure photo du lac ? Merci d'avoir voté. Vous avez déjà voté pour ce sondage. Sélectionnez une réponse s'il vous plait. Photo 1

Photo 2

Terrasse, grand-angle

Même capteur, autre scène, avec une terrasse mal rangée cette fois-ci.

Photo 1 Photo 2

Chargement Quelle est la meilleure photo de la terrasse ? Merci d'avoir voté. Vous avez déjà voté pour ce sondage. Sélectionnez une réponse s'il vous plait. Photo 1

Photo 2

Ultra grand-angle

Passons à une comparaison de photos en ultra grand-angle.

Photo 1 Photo 2

Chargement Quelle est la meilleure photo en ultra grand-angle ? Merci d'avoir voté. Vous avez déjà voté pour ce sondage. Sélectionnez une réponse s'il vous plait. Photo 1

Photo 2

Photo de nuit

Quid de la photo en faible luminosité ? Voici une scène de nuit.

Photo 1 Photo 2

Chargement Quelle est la meilleure photo de nuit ? Merci d'avoir voté. Vous avez déjà voté pour ce sondage. Sélectionnez une réponse s'il vous plait. Photo 1

Photo 2

Zoom optique

Testons un peu le zoom : voici des photos prises avec le premier facteur de grossissement optique de chaque appareil.

Photo 1 Photo 2

Chargement Quelle est la meilleure photo en zoom optique ? Merci d'avoir voté. Vous avez déjà voté pour ce sondage. Sélectionnez une réponse s'il vous plait. Photo 1

Photo 2

Zoom optique de nuit

Exercice semblable au précédent, mais cette fois-ci, en faible luminosité.

Photo 1 Photo 2

Chargement Quelle est la meilleure photo de nuit en zoom optique ? Merci d'avoir voté. Vous avez déjà voté pour ce sondage. Sélectionnez une réponse s'il vous plait. Photo 1

Photo 2

Selfie

Enfin, terminons avec un petit selfie pour la route. Sachez à cet égard que le Huawei Pura 70 Ultra dispose d’un capteur photo avant de 13 Mpx (f/2,4) contre 12 Mpx (f/2,2) pour le Galaxy S24 Ultra.

Photo 1 Photo 2

Chargement Quel est le meilleur selfie ? Merci d'avoir voté. Vous avez déjà voté pour ce sondage. Sélectionnez une réponse s'il vous plait. Photo 1

Photo 2

On se donne rendez-vous dans environ une semaine pour les résultats de vos votes !