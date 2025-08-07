Voici à quel point les cyclistes sont exposés à la pollution, selon cette étude faite à Shenzen

Rouler à vélo électrique possède un avantage indéniable sur la voiture : celui de rouler à l’air libre, hors habitacle et souvent sans embouteillage. On peut cependant se poser la question suivante : à quoi s’expose – d’un point de vue pollution de l’air – un cycliste, surtout dans une grande ville et dans la circulation ? Une étude, que nous avons découverte grâce à nos confrères de Weelz, tente d’y répondre.
Lier pollution de l’air et vélos en libre-service
Une équipe de cinq chercheurs chinois a publié un rapport sur le site ScienceDirect. Leur méthode est originale : elle associe des capteurs de qualité de l’air aux trajets des vélos en libre-service. Les scientifiques ont porté leur attention sur la pollution aux particules fines de moins de 2,5 micromètres, ou PM2.5.
Ayant eu lieu à Shenzhen (Chine), l’expérience concerne ainsi une des plus grandes métropoles au monde. Bien que considérée comme « pilote » et sur une période limitée, l’expérience concerne 420 000 vélos et 1,38 million de trajets quotidiens. La zone couvre également une superficie de 2 000 km², soit 20 fois celle de Paris. Bien entendu, les vélos en libre-service ne couvrent pas la totalité de la ville, mais la densité y est très élevée sur la moitié selon cette autre étude.
Une exposition élevée aux particules fines
La pollution de la métropole, selon le site AQI, varie entre 8 et 16 μg/m3 l’été, ce que confirment les chercheurs avec des relevés souvent supérieurs à 15 μg/m3. Cette valeur est le maximum recommandé par jour par l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé), afin de limiter le risque de complications respiratoires et cardiovasculaires.
Au niveau des cyclistes, l’étude conclut sur une absorption moyenne inférieure à 7,5 μg/km. Avec des trajets de 2 km en moyenne, le résultat est donc légèrement en deçà du taux recommandé journalier.
Elle augmente légèrement les jours de semaine où le trafic est plus élevé, soit 7,49 μg/km contre 7,27 μg/km le week-end. Précision : les trajets les plus fréquents se déroulent lors des heures de pointe, ce qui n’est toutefois pas bon pour réduire l’exposition à la pollution.
Le vélo, ça reste la santé
Dans une immense ville comme Shenzhen, l’exposition est forte, et représente le double de Paris (4 à 7 μg/m3 en juillet). L’étude est donc intéressante, mais elle ne doit pas être généralisée à toutes les grandes villes. Certaines agglomérations restent bien moins polluées, et donc clairement moins « nocives » pour les cyclistes.
Le vélo est d’ailleurs l’un des meilleurs moyens de déplacement – avec la marche – pour rester en bonne santé. Un automobiliste est tout autant – voire plus – exposé aux particules fines, même vitres fermées, et le métro est parfois le pire élève en la matière selon Airparif, notamment à cause des poussières de frein.
De plus, le vélo, même électrique, reste un moyen de transport actif, davantage bénéfique pour la santé que les transports passifs. Ajoutons aussi une logique implacable : celle de favoriser le vélo ou les mobilités douces en général, qui réduit l’usage de la voiture et donc la pollution.
