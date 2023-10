Cette étude prouve que le vélo (électrique) nous pousse à moins utiliser la voiture

Une étude de l’ADEME et l’Association des acteurs du Vélo Public (AAVP) montre l’ampleur des services de vélo en location, et à quel point ces alternatives font changer les habitudes des utilisateurs. Notamment vis-à-vis de la voiture.

Lors de la Planification écologique d’Emmanuel Macron, un mode de transport très peu polluant manquait à l’appel : le vélo électrique (et musculaire). Un oubli que tente de compenser l’ADEME et l’Association des acteurs du Vélo Public (AAVP), avec leur premier « Rapport du Vélo Public ».

Le vélo électrique largement majoritaire en location

Utilisant les données de plus de 4 500 usagers et 168 gestionnaires de services, ce rapport cible le vélo de location. La France compterait 133 000 vélos en location, dont deux tiers en longue durée (Véligo, Motto, Asphalt, etc.) utilisés par 140 000 personnes, et l’autre tiers en libre-service (Lime, Vélib, Dott, etc.) comptant 800 000 abonnés.

Dans ce total, deux tiers des vélos sont électriques, soit 85 000 VAE contre seulement 3 000 en 2015. La part de l’électrique atteint même les 85 % pour les vélos en location longue durée, contre 33 % en libre-service. « La part de femmes abonnées a sensiblement augmenté en corrélation avec [leur] augmentation » ajoute l’AAVP.

Leur part atteint 62 % en LLD, contre seulement 36 % en libre-service sans station (free-floating). L’âge est également plus élevé en LLD. Les plus de 40 ans représentent les deux tiers. À l’inverse, le free-floating est représenté par une population plus jeune : 2/3 d’entre eux ont moins de 40 ans.

Pourquoi choisir le vélo électrique en location ?

Quel que soit le genre, les motivations principales sont l’environnement, la santé et la praticité du vélo pour la moitié des utilisateurs. La motivation financière est aussi prépondérante.

« Deux tiers préfèrent louer un vélo public car + économique, pratique, sécurisé et sans entretien », apprend-on. En détails, on remarque que les personnes plus aisées sont les plus friandes, la moitié étant des CSP+ ou cadres, contre 15 % d’employés et 13 % d’étudiants.

Le vélo en location fait trébucher la voiture

L’autre enseignement de ce Rapport du Vélo Public est que ces services de vélo réduisent l’utilisation de nos voitures. En effet, environ 45 % des utilisateurs de vélo en libre-service (vs 31 % en LLD) avouent que le vélo est plus efficace qu’une voiture (ou un autre transport en commun).

Résultat, « 49 % des abonnés en longue durée et 26 % pour ceux en libre-service déclarent avoir réduit l’usage de leur voiture depuis le début de leur abonnement » cite le communiqué. Plus extrême, 10 % déclarent avoir renoncé à l’achat ou de continuer de rouler avec leur voiture.