Faire du vélo électrique est bénéfique pour la santé : la preuve selon cette nouvelle étude

Une étude Ipsos commandée par Lime tend à montrer que la pratique du vélo (électrique) apporte de nombreux bienfaits pour notre santé : stress amoindri, sentiment d’apaisement et de liberté, ou encore moyen de décompression font partie des principaux effets générés.

Si plusieurs études ont déjà mis en lumière les bienfaits de la pratique du vélo musculaire et vélo électrique, un nouveau rapport Ipsos – commandé par l’opérateur de trottinettes électriques Lime – vient toujours plus appuyer ce constat. Les résultats ont été présentés à Frandroid dans le cadre d’un événement presse, en compagnie d’un psychiatre spécialisé dans la santé mentale.

Rentrons dans le vif du sujet. Le sondage a été réalisé auprès d’un échantillon de 1000 personnes âgées de 16 ans et plus, entre le 4 et le 11 décembre 2023, et domiciliées dans les départements du 92, 93 et 94. Voici les résultats obtenus :

90 % des sondés se sentent plus libres et plus épanouis après avoir réalisé un trajet en vélo ;

83 % d’entre eux déclarent être moins stressés ;

82 % estiment commencer la journée plus apaisés ;

83 % voient dans cette pratique quotidienne un moyen de décompresser à la fin de la journée de travail.

Le VAE, un moyen de transport facilitateur

Le Docteur Jean-Victor Blanc, médecin psychiatre à l’hôpital Saint-Antoine, enseignant-chercheur à la Sorbonne Université et auteur de Pop & Psy (Editions Plon, 2019), un libre qui décode les troubles psychiques à l’aide de la pop culture, a apporté son analyse sur les résultats de cette étude.

Selon lui, ce « sondage vient confirmer des choses qu’on sait déjà. Une activité physique est un acteur central pour une bonne santé mentale ». Et de poursuivre : « D’un point de vue statistique, les personnes pratiquant une activité physique vont avoir une meilleure santé physique et psychique ».

Aussi, il convient de « bien faire la différence entre une activité physique qui brûle des calories, et de ce que l’on appelle l’activité sportive, qui a une visée ludique. Le vélo peut être les deux », selon votre usage. Le vélotaf, par exemple, rentre dans la case de l’activité physique.

Il est intéressant aussi de voir que le vélo électrique à un aspect facilitateur. « Une étude australienne a montré que le VAE a permis de convertir des personnes en situation de surpoids et d’obésité. Ils ont réussi à faire plus de vélos, plus d’activité physique, qu’avec un vélo mécanique », nous explique l’intéressé.

Le VAE pour parcourir de plus longues distances

Par ailleurs, « le vélo électrique permet d’attirer des personnes moins sportives, car cela leur permet de parcourir des distances jusqu’ici inaccessibles selon eux ». Surtout, la croyance selon laquelle aucune activité physique n’émane du vélo électrique est fausse. « Pour la même distance et la même difficulté, une diminution de 30 % de l’activité physique est observée en vélo électrique. C’est moins intense, mais ce n’est pas zéro non plus ».

En clair : même si vous n’avez pas l’impression de pratiquer une activité sportive lors d’un trajet vélo-taff par exemple, votre corps entre tout de même dans une session d’activité physique, même en vélo électrique. Qui plus est lorsque cette pratique est une routine quotidienne.