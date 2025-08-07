Voici à quel point les droits de douane de Donald Trump bouleversent le vélo dans le monde

La guerre commerciale lancée par Donald Trump a profondément bouleversé le marché américain du vélo, redistribuant les cartes entre les pays exportateurs. En quelques mois, le Cambodge a détrôné la Chine, mais de nouveaux droits de douane pourraient déjà rebattre les cartes.

Source : Chase Yi via Unsplash

Le marché américain du vélo subit une transformation radicale depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Depuis la guerre commerciale lancée dès janvier 2025, la hiérarchie des pays exportateurs vers les États-Unis a été bouleversée. Et les chiffres du premier semestre sont sans appel : la Chine s’est fait dépasser par le Cambodge, nous apprend Bicycle Retailer dans un article passionnant – pour celles et ceux qui aiment les chiffres.

En imposant dès février des droits de douane atteignant 145 % sur la plupart des marchandises en provenance de Chine, l’administration Trump a notamment eu un impact sur le marché du vélo.

Le Cambodge prend la tête

L’impact en question s’est particulièrement fait sentir sur les importations de cycles, en chute de 42 % entre janvier et juin. Même si ces sanctions ont été partiellement suspendues mi-mai pour une durée de 90 jours — avec un taux ramené à 30 % côté américain et 10 % côté chinois — le changement de physionomie du marché était déjà enclenché.

Source : Bicycle Retailer

Le Cambodge a été le principal bénéficiaire de ce réalignement. En l’espace de quelques mois, la valeur de ses exportations vers les États-Unis a bondi de 77 %, atteignant 132 millions de dollars sur le premier semestre. De quoi faire de ce pays le nouveau principal importateur de vélos pour le marché américain, devant la Chine.

Des droits de douane bientôt en hausse

Mais cette position pourrait être éphémère. Dès ce 7 août, de nouveaux taux sont appelés à s’appliquer sur la majorité des partenaires commerciaux des États-Unis. Le Cambodge n’y échappe pas : ses vélos seront désormais frappés d’un droit de douane de 19 %, note Bicycle Retailer. De quoi faire planer une nouvelle incertitude sur la suite de l’année.

Source : Bicycle Retailer

Derrière ce duel Chine-Cambodge, d’autres pays peinent à tirer leur épingle du jeu. C’est le cas de Taïwan, dont les exportations vers les États-Unis ont reculé de 20 % depuis le début de l’année.

Vietnam, des hauts et des bas

Le Vietnam, lui, affiche une stabilité en trompe-l’œil. Si ses volumes totaux sur le semestre sont comparables à ceux de 2024, les variations mensuelles ont été extrêmes, en raison d’une succession de hausses tarifaires avortées ou suspendues.

Initialement menacé par un droit de 46 %, le Vietnam avait obtenu en mai une réduction à 10 %. Mais l’accord désormais acté avec les États-Unis fixe son taux à 20 %, effectif dès ce mois d’août. Là encore, difficile d’anticiper si cette nouvelle « stabilité » tarifaire suffira à rassurer la filière.