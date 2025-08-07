Ce forfait mobile 5G ressemble aux autres, mais il fait tellement mieux à l’étranger : 100 Go depuis l’Europe et les DOM

200 Go de 5G, 100 Go à l’étranger et l’appli SFR TV intégrée pour 19,99 euros par mois : cette offre sans engagement de SFR cible ceux qui veulent voyager tout en gardant la main sur leur data. Un prix qui semble élevé au premier abord, mais qui s’explique facilement.

Avec ce forfait 5G de SFR, la promesse va au-delà du simple volume de data en France. En plus des 200 Go sur le réseau de SFR, l’abonnement comprend 100 Go supplémentaires à utiliser en Europe et dans les DOM, un avantage rare sur ce segment tarifaire. À cela s’ajoute l’accès à l’application SFR TV, incluse dans le prix.

Le tout sans engagement et avec un tarif préférentiel à 14,99 euros pour les clients box SFR. L’ensemble donne un forfait complet et bien pensé, actuellement mis en avant par notre comparateur de forfaits mobile.

Ce forfait de SFR en bref :

200 Go en 5G sur le réseau de SFR

100 Go en itinérance (Europe et DOM)

SFR TV inclus (via l’application)

Appels/SMS illimités en France et vers les DOM

Tarif sans engagement, 14,99 euros pour les clients box

Ce forfait est aujourd’hui proposé à 19,99 euros par mois, ou 14,99 euros pour les abonnés box SFR.

Un forfait pensé pour les déplacements fréquents

Les 100 Go utilisables en Europe et dans les DOM font vraiment la différence. À ce tarif, peu d’opérateurs proposent autant de data à l’étranger. Ce forfait convient donc très bien à ceux qui voyagent régulièrement entre la France, l’Europe et les DOM, que ce soit pour le travail ou la vie perso. Il est aussi idéal pour les personnes qui vivent près des frontières et qui passent souvent à l’étranger, sans vouloir dépendre du Wi-Fi. Avec une enveloppe aussi large, on reste connecté partout, sans stress.

En France, les 200 Go en 5G placent ce forfait parmi les plus généreux du marché. Il permet de tout faire : naviguer, regarder des vidéos, faire des appels en visio ou encore télétravailler, sans se limiter. Le réseau de SFR assure en plus une bonne couverture, en ville comme en dehors.

Des bonus qui font la différence

L’application SFR TV est incluse dans le forfait et permet de regarder des chaînes et contenus directement sur mobile. C’est un vrai bonus, surtout qu’on trouve rarement ce type de service sans supplément à ce niveau de prix. Ce forfait permet de profiter de la télé partout, tout le temps, que ce soit en France, en Europe ou dans les DOM. Une sorte de mini offre triple play, dans la poche, qui permet de rester connecté en permanence.

Les appels et SMS sont illimités en France et vers les DOM, un classique toujours utile. Le forfait peut aussi être enrichi depuis l’espace client, avec des options de sécurité ou du stockage en ligne selon les besoins.

Pour conserver votre numéro de téléphone en changeant de forfait, vous pouvez appeler le 3179 gratuitement pour obtenir votre numéro RIO et le fournir lors de la commande du forfait. Le nouvel opérateur aura alors la charge de transférer votre numéro de téléphone mobile gratuitement sur la nouvelle ligne.

