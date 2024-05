Sans le dire, Huawei lance aujourd’hui ses trois smartphones Pura 70 en France

Huawei lance aujourd’hui ses Pura 70 en France. Un shadow drop en bonne et due forme avec trois niveaux de prix qui piquent sévèrement quand on sait qu’ils fonctionnent sans les services Google et qu’ils ne sont pas compatibles 5G.

Dans un premier temps, les Pura 70 ne sont disponibles que via le site officiel de Huawei et dans sa boutique physique parisienne, située à côté de l’Opéra Garnier.

Ces dernières semaines, Huawei a réussi à faire parler de lui avec son Pura 70 Ultra et sa capacité à shooter une photo parfaitement nette à partir d’une scène en mouvement. L’exemple que l’on cite ici est celui d’un disque qui tournait à vive allure. Pour avoir eu le smartphone entre les mains, je peux assurer que ce n’est pas du flan marketing et que la technologie de Huawei est bien bluffante.

Huawei Pura 70 series XD motion in effect. Damn. pic.twitter.com/LPFHdFp6TB — TR𝕏7500_ (@TRX5800X) April 19, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Cela fait des années que le constructeur chinois est reconnu pour son expertise en matière de photo. Après des années avec Leica, il vogue désormais seul, mais propose encore une expérience photo hors du commun.

La gamme Pura 70 se décline en trois modèles :

Pura 70 (12Go+256Go) noir/blanc à 999 euros

Pura 70 Pro (12Go+512Go) noir/blanc à 1199 euros

Pura 70 Ultra (16Go+512Go) noir/vert/marron à 1499 euros

Des configurations alléchantes

Des prix très élevés, mais qui s’entendent par la débauche de composants haut de gamme qui composent ces appareils. De 6,6 ou 6,8 pouces, leurs dalles sont toutes 120 Hz, Oled et surtout protégées par le Kunlun Glass, un verre maison qui, d’après le test ci-dessous, semble extrêmement résistant, plus qu’un Gorilla Glass.

华为Pura 70 Ultra,像小时候的诺基亚一样可以砸核桃😅 pic.twitter.com/acY0xHk6ud — 多巴胺女孩 (@passi0nateGirl) April 27, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Le Pura 70 Ultra que j’ai pu avoir en main respirait la solidité. Son dos est en faux cuir. Il est peu grainé et fin, ce qui est très agréable au toucher. Malgré sa grande taille, le smartphone tient bien en main et est équilibré, son module photo demeurant assez raisonnable dans sa taille. On est loin d’un Xiaomi 14 Ultra, par exemple.

À l’intérieur, on a un SoC Kirin 9010, un dérivé du Kirin 9000S du Mate 60. Comparé au Snapdragon 8 Gen 3, il est moins puissant, moins performant dans les benchmarks tout du moins, comme le souligne gizmochina.

Mais c’est la partie photo qui intéresse le plus. On a un appareil photo principal de 50 mégapixels avec un capteur 1 pouce sur un objectif à ouverture variable allant progressivement de f/1,6 à f/4,0.

Cette caméra principale est dotée d’une optique rétractable sur le Pura 70 Ultra, c’est-à-dire que l’objectif sort du boîtier quelques millimètres après sa mise en marche.

À cela s’ajoutent également un appareil photo ultra-grand angle de 40 MP f/2.2 et un téléobjectif de 50 MP f/2.1 avec zoom optique 3,5x, OIS et fonction macro.

Une configuration photo alléchante que nous avons hâte de comparer aux ténors du moment, Xiaomi 14 Ultra et iPhone 15 Pro Max en tête.

テレマクロ頂上対決

デジタルズームしてません。 1 全体像

2 左 Xiaomi 14 Ultra

右 Huawei Pura 70 Ultra pic.twitter.com/m4lMqJnrUm — はっすー@てつくえガジェット (@hasuyan_gadget) May 1, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Voilà pourquoi les Pura 70 ne seront pas des succès en France

Mais les Pura 70 ne sont pas épargnés par l’embargo des États-Unis sur les produits chinois. Deux conséquences : l’absence des services Google et l’incompatibilité avec nos bandes 5G.

Concrètement, qu’est-ce que ça change ? Et bien tout d’abord, s’ils fonctionnent sous Android 14, les Pura 70 n’ont pas un accès direct à toutes les applications Google préalablement installées sur les smartphones Android. Il faut ruser/tricher en passant par des magasins alternatifs pour les récupérer. Et cela soulève des questions de protection des données. Installer des applications via leurs APK plutôt que de passer par le Google Play Store, c’est moyen niveau sécurité. De plus, les mises à jour sont à faire manuellement. Il y a bien des martingales qui permettent de récupérer le Google Play Store, mais clairement ce ne sont pas des processus qui s’adressent aux béotiens.

On comprend bien pourquoi les Pura 70 arrivent dans l’Hexagone sans tambour ni trompette. Huawei est bien conscient qu’il ne fera pas son beurre dessus. Chez nous, le constructeur mise plus sur ses montres, tablettes, écouteurs et PC, des appareils qui sont moins dépendants de son logiciel EMUI et de ses limitations.