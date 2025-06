La Xiaomi Redmi Pad SE fait une très bonne tablette pour les vacances, surtout dans ce pack en promo avec des écouteurs

Si vous comptiez vous prendre une tablette pour vos vacances cet Ă©tĂ©, on a le bon plan qu’il vous faut : la tablette Xiaomi Redmi Pad SE est en promotion Ă seulement 169 euros au lieu de 199 euros, avec en prime, des Ă©couteurs offerts.

Ă€ mi-chemin entre le smartphone et le PC portable, la tablette tactile est un excellent appareil pour un usage familial, ou pour se divertir en dĂ©placement. Et avec les vacances d’Ă©tĂ© qui approchent, c’est le moment de s’offrir une. D’ailleurs, la Xiaomi Redmi Pad SE en fait une bonne candidate, elle est en ce moment proposĂ©e avec des Ă©couteurs sans fil pour moins de 170 euros grâce Ă cette promotion.

Pourquoi choisir la Xiaomi Redmi Pad SE ?

Sa dalle de 11 pouces en FHD+ et rafraîchi à 90 Hz

Sa puce Snapdragon efficace pour les tâches du quotidien

Sa batterie de 8 000 mAh

Sans oublier les Redmi Buds 6 Play offerts

Chez Boulanger, on trouve la Xiaomi Redmi Pad SE avec des Ă©couteurs sans fil, les Redmi Buds 6 Play, en promotion Ă 169,99 euros au lieu de 199,99 euros habituellement.

Une tablette soignée avec un écran fluide

La Xiaomi Redmi Pad SE fait dans le classique et ce n’est pas une mauvaise chose. On est face à la recette d’une bonne tablette Android : un appareil fin et bien fini, avec un châssis en aluminium sobre. Elle possède des tranches plates, tient bien en main et pèse moins de 500 g.

Ă€ l’avant, on dĂ©couvre des bordures assez prononcĂ©es sur l’Ă©cran de 11 pouces. Et mĂŞme si la Pad SE utilise une dalle LCD en FHD+ (1920 Ă— 1 200), elle est de bonne facture. Le constructeur se rattrape en proposant un taux de rafraĂ®chissement de 90 Hz pour des animations plus fluides et un sentiment plus agrĂ©able Ă l’usage. La tablette prend aussi en charge le Dolby Atmos sur ses quatre haut-parleurs pour assurer un bon rendu audio.

De petites performances, mais une bonne autonomie

Pour faire fonctionner son ardoise, Xiaomi y intègre la puce Snapdragon 680 de chez Qualcomm. Une configuration simple, qui suffit pour la plupart des usages classiques : naviguer sur Internet, consulter les rĂ©seaux sociaux, binge watcher vos sĂ©ries prĂ©fĂ©rĂ©es, mais sans pouvoir lancer les jeux les plus gourmands du Google Play Store.Â

Sur la partie autonomie, la firme chinoise ajoute une batterie de 8 000 mAh. Nous n’avons pas pu tester ce modèle, mais la Redmi Pad oui et il s’avère qu’elle dispose de la même batterie. Elle a pu tenir près de vingt heures en lecture vidéo. Son endurance en fait même un appareil idéal pour enchaîner les épisodes d’une série sans devoir aller la recharger. On peut donc en déduire que la version SE devrait proposer la même prestation. Pour la recharge, il faudra être patient, il faut deux heures pour que la batterie se remplisse entièrement avec le chargeur de 18 W.

Quelques mots sur les Xiaomi Redmi Buds 6 Play

Avec cette tablette, vous avez droit à des écouteurs sans fils, les Xiaomi Redmi Buds 6 Play. Ce sont des semi intra-auriculaires qui se font rapidement oublier une fois portés. Ils sont dotés d’un driver dynamique de 10 mm pour un son puissant et équilibré, un avantage certain dans cette gamme de prix. Cinq modes d’égalisation sont disponibles pour personnaliser l’expérience sonore selon vos goûts musicaux.

Pas de rĂ©duction de bruit active, mais les appels sont agrĂ©ablement clairs grâce Ă l’algorithme de rĂ©duction de bruit par IA, qui distingue efficacement les voix des bruits environnants. Leur vĂ©ritable point fort, c’est leur autonomie : vous avez jusqu’à 36 heures d’écoute en utilisant le boitier, pour des sessions d’écoute allant jusqu’à 7h par cycle de charge. Et si vous ĂŞtes pressĂ©, la charge rapide permet de gagner 3 heures de musique en seulement 10 minutes.

