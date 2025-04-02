À -40 %, le casque Hyper X Cloud III, compatible DTS:X, va ravir les gamers aux petits budgets 

Léger, confortable, et un excellent micro, l’HyperX Cloud III est le casque idéal pour les gamers au petit budget, d’autant plus maintenant qu’il s’affiche à 59,99 euros au lieu de 99,99 euros habituellement.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

Héritier de l’HyperX Cloud II lancé huit ans lui, l’HyperX Cloud III est un casque taillé pour le gaming qui marque des points grâce à son confort, sa compatibilité DTS Headphone:X ou encore son micro amovible, qui figure parmi les meilleurs du marché. Le hic, c’est que le prix de base de ce modèle est, selon nous, trop élevé. D’où l’intérêt de guetter les promotions. Et justement, l’HyperX Cloud III est actuellement proposé à moins de 60 euros sur Amazon.

Les 3 raisons de craquer pour l’HyperX Cloud III

Un casque léger et confortable

Un excellent microphone

Un son surround

Une compatibilité avec toutes les plateformes

Lancé à 119,99 euros, puis réduit à 99,99 euros, le casque gamer HyperX Cloud III (sans-fil) est actuellement affiché à 69,99 euros chez Boulanger.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant l’HyperX Cloud III. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un design bien soigné

Avec son arceau ajustable doté d’un épais rembourrage couvert de similicuir, sa mousse à mémoire de forme généreuse qui équipe les oreillettes ou encore sa légèreté (320 g), le casque HyperX Cloud III mérite sa place parmi les modèles confortables que l’on peut porter durant de longues sessions de jeu. On aurait toutefois aimé que l’amplitude du réglage de l’arceau soit un peu moins limitée pour les têtes plus imposantes.

La version filaire se raccorde grâce à un câble jack tressé non amovible. Mais ce qui est détachable, en revanche, c’est le microphone assez imposant qui accompagne le Cloud III. Doté d’une perche à mémoire de forme efficace et d’une grosse capsule, ce micro est très convaincant et la captation de la voix est bien claire. C’est simple : ce micro compte parmi les meilleurs que vous trouverez sur le marché. Et pour ne rien gâcher, malgré l’absence de bonnette, la capsule se débrouille parfaitement pour atténuer les bruits de souffle.

Peu de fonctionnalités, mais une prestation sonore agréable

L’HyperX Cloud III fonctionne avec le pilote NGENUITY lorsque le casque est connecté à l’aide de l’adaptateur USB. Malheureusement, les fonctionnalités sont très peu nombreuses et se limitent à un réglage du volume de sortie et du microphone, ainsi qu’à une activation du monitoring de ce dernier. Un égaliseur est heureusement disponible, de même que plusieurs profils préconfigurés. Côté audio en jeu, c’est mieux, le Cloud III ne souffre d’aucun défaut majeur et rend bien audible chaque explosion ou tout autre phénomène sonore de la partie.

En écoute musicale, c’est moins satisfaisant : les basses manquent par exemple de présence. Par ailleurs, le Cloud III est compatible avec la technologie DTS Headphone:X qui lui permet d’offrir un son surround. L’élargissement de la scène sonore est vraiment appréciable en jeu, mais le traitement appliqué au son a tendance à le dénaturer. Enfin, côté autonomie, la version sans fil est capable, selon la marque, de fonctionner durant 120 heures sur une charge.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’HyperX Cloud III.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références qui valent le détour, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs casques PC gaming du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.