À -40 %, le casque Hyper X Cloud III, compatible DTS:X, va ravir les gamers aux petits budgets 

Un rapport qualité-prix enfin meilleur 🙏

 
Léger, confortable, et un excellent micro, l’HyperX Cloud III est le casque idéal pour les gamers au petit budget, d’autant plus maintenant qu’il s’affiche à 59,99 euros au lieu de 99,99 euros habituellement.
Découvrez l’HyperX Cloud III à 59,99 € sur Amazon
HyperX Cloud III
Source : Edouard Patout pour Frandroid

Héritier de l’HyperX Cloud II lancé huit ans lui, l’HyperX Cloud III est un casque taillé pour le gaming qui marque des points grâce à son confort, sa compatibilité DTS Headphone:X ou encore son micro amovible, qui figure parmi les meilleurs du marché. Le hic, c’est que le prix de base de ce modèle est, selon nous, trop élevé. D’où l’intérêt de guetter les promotions. Et justement, l’HyperX Cloud III est actuellement proposé à moins de 60 euros sur Amazon.

Les 3 raisons de craquer pour l’HyperX Cloud III

  • Un casque léger et confortable
  • Un excellent microphone
  • Un son surround
  • Une compatibilité avec toutes les plateformes

Lancé à 119,99 euros, puis réduit à 99,99 euros, le casque gamer HyperX Cloud III (sans-fil) est actuellement affiché à 69,99 euros chez Boulanger.

Découvrez l’HyperX Cloud III à 59,99 € sur Amazon

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant l’HyperX Cloud III. Le tableau s’actualise automatiquement.

HyperX Cloud III au meilleur prix

Un design bien soigné

Avec son arceau ajustable doté d’un épais rembourrage couvert de similicuir, sa mousse à mémoire de forme généreuse qui équipe les oreillettes ou encore sa légèreté (320 g), le casque HyperX Cloud III mérite sa place parmi les modèles confortables que l’on peut porter durant de longues sessions de jeu. On aurait toutefois aimé que l’amplitude du réglage de l’arceau soit un peu moins limitée pour les têtes plus imposantes.

La version filaire se raccorde grâce à un câble jack tressé non amovible. Mais ce qui est détachable, en revanche, c’est le microphone assez imposant qui accompagne le Cloud III. Doté d’une perche à mémoire de forme efficace et d’une grosse capsule, ce micro est très convaincant et la captation de la voix est bien claire. C’est simple : ce micro compte parmi les meilleurs que vous trouverez sur le marché. Et pour ne rien gâcher, malgré l’absence de bonnette, la capsule se débrouille parfaitement pour atténuer les bruits de souffle.

Peu de fonctionnalités, mais une prestation sonore agréable

L’HyperX Cloud III fonctionne avec le pilote NGENUITY lorsque le casque est connecté à l’aide de l’adaptateur USB. Malheureusement, les fonctionnalités sont très peu nombreuses et se limitent à un réglage du volume de sortie et du microphone, ainsi qu’à une activation du monitoring de ce dernier. Un égaliseur est heureusement disponible, de même que plusieurs profils préconfigurés. Côté audio en jeu, c’est mieux, le Cloud III ne souffre d’aucun défaut majeur et rend bien audible chaque explosion ou tout autre phénomène sonore de la partie.

En écoute musicale, c’est moins satisfaisant : les basses manquent par exemple de présence. Par ailleurs, le Cloud III est compatible avec la technologie DTS Headphone:X qui lui permet d’offrir un son surround. L’élargissement de la scène sonore est vraiment appréciable en jeu, mais le traitement appliqué au son a tendance à le dénaturer. Enfin, côté autonomie, la version sans fil est capable, selon la marque, de fonctionner durant 120 heures sur une charge.

Découvrez l’HyperX Cloud III à 59,99 € sur Amazon

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’HyperX Cloud III.

HyperX Cloud III

HyperX Cloud III

Fiche technique
7/10 Lire le test
Les meilleurs casques Tous les casques et écouteurs HyperX

Si vous souhaitez découvrir d’autres références qui valent le détour, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs casques PC gaming du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

Signaler une erreur dans le texte
Noémie Koskas

Pigiste

Ce contenu est bloqué car vous n'avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Disqus.
Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l'usage étant opéré par Disqus avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l'amélioration des produits d'Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l'audience de ce site (en savoir plus)

En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires.

Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies.

Gérer mes choix