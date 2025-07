Super deal à la fin du Prime Day : à moins de 25 €, cette  montre connectée signée Xiaomi va ravir les petits budgets

Légère, étanche, riche en fonctionnalités et surtout peu onéreuse, la Xiaomi Redmi Watch 5 Active est une bonne montre connectée pour les petits budgets. C’est encore plus le cas lors du Prime Day lorsque son prix passe de 39 euros à 24 euros.

La Xiaomi Redmi Watch 5 Active est une montre connectée idéale pour les personnes qui un petit budget, mais qui souhaitent tout de même posséder un modèle capable de surveiller efficacement leur forme physique. Cette référence étanche, endurante, bourrée de capteurs fera très bien l’affaire et cela pour moins de 25 euros grâce à cette offre Prime Day.

Ce qu’il faut savoir sur la Xiaomi Redmi Watch 5 Active

Une étanchéité 5 ATM

Le suivi de 140 disciplines sportives

Une autonomie de 18 jours

Affichée à 39,99 euros sur le site officiel de la marque, la montre connectée Xiaomi Redmi Watch 5 Active revient à seulement 24,20 euros sur Amazon.

Une montre élégante et résistante

Avec son boîtier rectangulaire mat aux angles arrondis, la Xiaomi Redmi Watch 5 Active ne manque pas d’élégance, contrairement à ce que son prix pourrait indiquer. La montre connectée a en plus l’avantage d’être assez légère (30 g). Et la bonne nouvelle, c’est que malgré son poids contenu, elle est particulièrement solide : certifiée 5 ATM, cette tocante est en effet étanche et peut résister à une pression équivalant à 50 mètres de profondeur. Parfait pour les nageurs, donc.

Côté écran, on a droit à une dalle LCD de 2 pouces, soit une diagonale assez rare sur le marché, et d’autant plus confortable. La marque indique aussi un ratio taille/écran supérieur à 70 %. Et ce sont plus de 200 cadrans qui sont mis à disposition pour personnaliser cet écran à sa guise.

Douée côté santé

Comme toute bonne montre connectée, la Redmi Watch 5 Active renferme plusieurs capteurs qui nous permettent de surveiller notre santé. Elle peut ainsi analyser notre fréquence cardiaque, mesurer la saturation en oxygène de notre sang (SpO2) ou encore surveiller la qualité de notre sommeil. Elle assure aussi côté suivi des performances sportives puisqu’elle reconnaît pas moins de 140 disciplines et propose ainsi une grande variété de modes d’entraînement. La détection automatique des activités est même de la partie ; il faudra toutefois l’activer manuellement.

On aurait cependant aimé qu’elle soit équipée d’un GPS, mais vous pourrez toujours utiliser celui de votre smartphone pendant vos séances de running, par exemple. Enfin, côté autonomie, la Redmi Watch 5 Active est en théorie capable de tenir 18 jours avec une utilisation standard et 7 jours avec un affichage permanent.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles situés sur la même gamme de prix, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures montres connectées pas chères du moment.

