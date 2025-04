À moins de 100 €, ce smartphone endurant de chez Honor va ravir les petits budgets

Envie d’un nouveau smartphone, mais votre budget est limité ? On a ce qu’il vous faut ! Le Honor X6b qui mise sur son joli design et son autonomie pour convaincre passe de 159 euros à 92,90 euros grâce à cette offre Amazon.

Honor X6b // Source : honor.com

Dans le catalogue de produits Honor, le X6b est un smartphone entrée de gamme qui va à l’essentiel et cherche avant tout à séduire les petits budgets. C’est une option intéressante pour son autonomie et sa charge rapide, qui se négocie aujourd’hui à un meilleur rapport qualité/prix avec cette offre Amazon.

Les points intéressants de l’Honor X6b

Un écran de 6,56 pouces à 90 Hz

Une caméra principale de mégapixels

Une batterie de 5 200 mAh couplée à la charge rapide 35 W

Initialement vendu à 159,90 euros, le Honor X6b est aujourd’hui en promotion à seulement 92,90 euros sur le site d’Amazon, via un coupon à cocher sur la page produit.

Un smartphone soigné, avec un écran réactif

Au vu de son prix, il faut bien s’attendre des concessions, mais le Honor X6b affiche de belles finitions. Il offre un bon confort en main, grâce à ses bords plats et ses coins arrondis. Il est même résistant aux chocs et aux chutes. Sa face avant est sans grosses bordures, sauf au niveau du menton. D’ailleurs, sa dalle s’étend sur diagonale de 6,56 pouces qui ne profite malheureusement pas de la technologie Oled. Il faudra se contenter d’un écran TFT LCD avec une définition 720 x 1 612 pixels. Il affiche tout même un taux de rafraîchissement jusqu’à 90 Hz et propose même une encoche qui reprend le concept de la Dynamic Island des iPhone.

Au dos, le Honor X6b peut compter sur la présence d’un capteur principal de 50 mégapixels qui devrait bien s’en sortir quand les conditions lumineuses sont bonnes. Malheureusement, on ne retrouve ni appareil photo ultra-grand-angle ni téléobjectif, mais un capteur de profondeur de 2 mégapixels.

Des performances correctes avec une autonomie musclée

Pour fonctionner, le téphone d’Honor s’équipe d’un processeur MediaTek Helio G85, couplé à 4 Go de mémoire vive. Ce n’est pas un foudre de guerre qui lira les jeux 3D dans les meilleures conditions graphiques, , mais cette configuration sera amplement suffisante pour faire fonctionner le smartphone correctement et de manière fluide sur Android 14. Il se débrouille bien sur une expérience classique, à base de navigation sur Internet, messagerie et appels.

Le Honor X6b est un marathonien grâce à sa batterie de 5 200 mAh, il devrait être capable d’encaisser une journée sans broncher, voire plus si votre usage est modéré. Une autonomie confortable qui s’accompagne d’une charge de 35 W satisfaisante. En 10 minutes, le téléphone récupère 20 % de la batterie.

Si le téléphone de Honor ne vous a pas convaincu, il existe d’autres modèles sur la même tranche tarifaire. Pour les découvrir, nous vous invitions à consulter dès maintenant notre guide des meilleurs smartphones à moins de 200 euros du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.