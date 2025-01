Pour les petits budgets, les écouteurs sans fil de Lidl sont soldés à moins de 10 €

Si vous avez un budget serré, mais que vous avez besoin d’une petite paire d’écouteurs sans-fil d’appoint, chez Lidl, il y a une paire de Silvercrest soldée à seulement 7,49 euros.

Chez Lidl, aussi bien en magasin que sur leur site officiel, on trouve une gamme de produits de plus en plus larges. Notamment des écouteurs, comme cette sympathique petite paire testée il y a quelque temps. Ces produits ont l’avantage d’être financièrement abordables, avec une qualité qui, certes, n’est pas à la hauteur des grandes marques, mais qui, pour un usage d’appoint, est amplement suffisante. Preuve en est avec cette autre paire d’écouteurs Silvercrest qui, de base, est à moins de 20 euros et qui pendant les Soldes, uniquement sur le site de Lidl, bénéficie d’une réduction de 62%.

Pourquoi il faut donner une chance aux écouteurs Silvercrest

4h d’autonomie par cycle de charge, 4 charges grâce au boitier

Les commandes vocales intelligentes + compatibilité assistants vocaux

Le Bluetooth 5.3 assure une bonne stabilité

Comme on l’a dit plus haut, les écouteurs Silvercrest sont, de base, abordables puisqu’ils coûtent 19,99 euros. Grâce aux Soldes sur le site de Lidl, vous pouvez les commander pour 7,49 euros.

Pas besoin de dépenser trop pour se faire plaisir

Ne vous attendez pas à des dingueries technologiques sur ces écouteurs Silvercrest : ils sont faits pour aller à l’essentiel. Vous avez besoin de pouvoir écouter tranquillement votre contenu dans de bonnes conditions ? Ils sont là. Il n’y a pas de réduction de bruit active, par contre ils sont livrés avec trois tailles d’embouts différentes pour s’adapter à votre conduit auditif. Ce qui vous offre une bonne petite isolation passive.

Autre bon point sur ces écouteurs : ils sont livrés avec le câble de chargement USB-A vers USB-C de 60 cm, mais il n’y a pas le chargeur. Mais aujourd’hui, on a tous des chargeurs en vrac à la maison, donc n’importe lequel fera l’affaire. Ils se connectent à votre smartphone en Bluetooth 5.3, prennent en charge les profils A2DP, HFP, HSP et AVRCPII, avec une portée de 10 mètres.

Des écouteurs avec une autonomie convaincante

Les écouteurs sont fournis avec leur boitier de charge. Celui-ci est à l’image du reste, sobre et simple. Chaque écouteur pèse environ 3,9 grammes et l’étui, lui, fait 30 grammes. Lorsque vous les avez dans les oreilles, il y a une autonomie jusqu’à 4h en écoute de musique. Le boitier permet de les recharger 4 fois, ce qui fait 16h au total. Une autonomie honnête compte tenu du prix. Sachez qu’il faut 2h pour une charge complète.

Les écouteurs sont également dotés d’un micro, ce qui permet de passer des appels en mode main libre, ou encore d’utiliser les commandes vocales intelligentes. Des fonctions basiques mais pratiques, avec aussi des commandes directement sur les petites tiges des écouteurs. Ce qui rend leur utilisation plutôt ergonomique, même si, encore une fois, c’est la simplicité qui règne sur ces écouteurs.

Si vous avez un petit plus d’exigences sur vos écouteurs, avec toutefois un budget mesuré, vous pouvez consulter notre sélection des meilleurs écouteurs à moins de 100 euros.

Soldes d’hiver 2025 : ne ratez aucun bon plan avec Frandroid

Les soldes d’hiver 2025 se déroulent du mercredi 8 janvier à 8h jusqu’au mardi 4 février prochain inclus. Pendant ces 4 semaines de promotions, il y aura plusieurs démarques qui interviendront chaque semaine pour rajouter de nouvelles offres, ou même pour davantage baisser les prix des produits encore en stock.

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Suivez notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoignez notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Téléchargez notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’hiver

Abonnez-vous à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.