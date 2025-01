Shokz OpenFit : ces écouteurs sans fil à conduction sonore aérienne sont soldés à -30 %

Shokz est une marque chinoise qui est surtout connue pour ses écouteurs à conduction osseuse. Avec les OpenFit, soldés à 139 euros chez Amazon, la firme tente sa première incursion dans les true wireless à conduction aérienne.

Les Shokz OpenFit sont des écouteurs un peu particuliers à plus d’un titre. Ils adoptent un look avec un tour d’oreille pour une bonne tenue et un confort certain malgré l’absence d’arrimage au conduit auditif. Rien ne rentre dans votre oreille, ni même à l’entrée : le bout de chaque écouteur est équipé d’un haut-parleur qui envoie le son dans votre conduit auditif. Résultat : vous êtes totalement conscient de votre environnement lorsque vous les utilisez.

Les avantages des Shokz OpenFit

Ils tiennent bien autour de l’oreille avec leur conception spéciale

La qualité des appels est très bonne

Une bonne autonomie pour des écouteurs de ce genre

Les Shokz OpenFit sont sortis en 2023 au prix de 199 euros. Récemment, ils étaient plutôt vendus 159 euros, mais grâce aux Soldes, ils baissent encore de prix et deviennent accessibles pour 139 euros.

Des écouteurs faits pour être utilisés dans des lieux calmes

Avec les écouteurs OpenFit, Shokz se lance dans quelque chose de nouveau, en tout cas pour la marque : des true wireless à conduction aérienne. Jusque-là, Shokz proposait surtout des écouteurs à conduction osseuse et, même s’ils étaient sans-fil, il y avait quand même une structure qui reliait les appareils sur les deux oreilles. Là, avec les OpenFit, vous avez deux écouteurs indépendants qui viennent se poser autour de l’oreille, avec le haut-parleur qui n’est pas si loin du conduit auditif.

Il s’agit d’écouteurs au format ouvert, qui laissent votre conduit complètement dégagé. De ce fait, vous restez entièrement conscient des bruits qui vous entourent. Ainsi, si vous cherchez des écouteurs pour courir, notamment en ville, c’est le top, car vous pouvez rester vigilant. Par contre, il n’y a pas de réduction de bruit active, le format n’étant pas optimal, donc il faut privilégier un environnement calme pour profiter de vos contenus audio.

Shokz a fait de gros efforts sur les transducteurs

Pour quand même proposer un son de qualité, Shokz a bien travaillé sur les transducteurs. Il fallait que ceux-ci soient plus puissants, et donc plus larges, que des modèles plus classiques. Vous avez donc dans la main des transducteurs dynamiques rectangulaires de 11 x 18 mm qui peuvent aller de 50 Hz dans les basses jusqu’à 16 000 Hz dans les aigus. Sachant que d’autres modèles concurrents peuvent aller de 20 Hz à 20 000 Hz, ça paraît peu, mais pour Shokz, c’est un vrai progrès.

Ils sont livrés avec un boitier de charge adapté à leur format, qui est assez imposant. Pour le réduire au maximum, Shokz a opté pour un rangement dans lequel les écouteurs se superposent, donc il fait 4,5 x 6,1 x 2,2 cm pour tout de même 57 grammes. Ça reste un format qui se glisse dans la poche, mais c’est plus imposant qu’un boitier d’AirPods, par exemple. L’autonomie, elle, est bonne, avec 7h en moyenne par cycle de charge, 28h grâce au boîtier. Des écouteurs pour les environnements calmes, donc, confortables, et un vrai plus si vous étiez habitué aux modèles à conduction osseuse de Shokz.

Si, avant de craquer, vous voulez en apprendre plus sur les Shokz OpenFit, vous pouvez lire notre test complet qui leur est entièrement dédié.

