Shokz dévoile les OpenFit 2, des écouteurs sans fil à conduction aérienne

Les nouveaux écouteurs OpenFit 2 de Shokz viennent d’être présentés au CES 2025, étoffant ainsi la proposition de la marque sur le segment des modèles ouverts.

Shokz OpenFit 2 // Source : Shokz

Lors du salon du CES 2025 de Las Vegas, Shokz a dévoilé les nouveaux écouteurs ouverts OpenFit 2 qui viennent succéder au OpenFit. Ils intègrent une nouvelle approche technique avec le système DualBoost, qui utilise deux haut-parleurs distincts dans chaque écouteur. Le premier gère les basses fréquences tandis que le second s’occupe des médiums et des aigus.

Cette configuration veut aider à une reproduction sonore plus précise et détaillée. L’algorithme OpenBass 2.0 optimise la restitution des basses, offrant une expérience d’écoute plus immersive tout en maintenant la perception de l’environnement extérieur.

Shokz OpenFit 2 // Source : Shokz

Design et ergonomie optimisés

Selon la marque, les ingénieurs de Shokz ont particulièrement travaillé sur le confort d’utilisation. Les crochets d’oreille, fabriqués en alliage de nickel-titane flexible, sont désormais plus fins et s’adaptent naturellement à la morphologie de l’utilisateur. Chaque écouteur ne pèse que 9,4 grammes et utilise un nouveau matériau baptisé Ultra-Soft Silicone 2.0, permettant un port prolongé sans gêne. Rappelons que cette conception ouverte permet aux utilisateurs de rester attentifs à leur environnement, un atout majeur pour les activités en extérieur.

Shokz OpenFit 2 // Source : Shokz

Fonctionnalités et autonomie

D’après Shokz, les écouteurs OpenFit 2 proposent une autonomie de 11 heures d’écoute par charge, soit une amélioration notable par rapport aux 7 heures du modèle précédent. Le boîtier de charge permet d’atteindre une autonomie totale de 48 heures, toujours d’après la marque. Le système de contrôle combine désormais des boutons physiques et tactiles, ce qui permet de faciliter la gestion de la lecture, des appels et du volume. Les écouteurs intègrent également deux microphones par côté avec une technologie de réduction du bruit pour optimiser la qualité des appels.

Les écouteurs offrent une réponse en fréquence de 50 Hz à 16 kHz et utilisent le Bluetooth 5.2 pour la connexion. Ils bénéficient d’une certification IP54 contre la poussière et les projections d’eau. L’application associée propose quatre préréglages d’égalisation pour personnaliser l’expérience d’écoute selon les préférences de l’utilisateur.

Disponibilité et prix des écouteurs Shokz OpenFit 2

Les Shokz OpenFit 2 sont commercialisés au prix de 179,95 dollars aux États-Unis, dans les coloris noir et beige. La disponibilité et les tarifs pour les autres marchés seront annoncés ultérieurement.