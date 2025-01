Technics EAH-AZ100, premiers écouteurs sans fil avec des transducteurs à fluide magnétique

Lors du CES 2025, Technics a dévoilé son nouveau modèle d’écouteurs sans fil EAH-AZ100, enrichissant sa gamme d’appareils audio haut de gamme forte de 60 ans d’expertise. En voici tous les détails.

Technics EAH-AZ100 // Source : Technics

Fort de son expérience dans le domaine de l’audio, la marque Technics a profité du salon du CES 2025 pour annoncer la sortie de ses nouveautés écouteurs intra-auriculaires. Baptisés EAH-AZ100, ils viennent s’ajouter aux EAH-AZ80 déjà disponibles depuis quelques mois maintenant. Le point fort de ces nouveaux modèles réside dans leurs nouveaux transducteurs embarquant la technologie propriétaire « Magnetic-Fluid Driver ». Celle-ci est déjà présente dans les modèles intra-auriculaires filaires EAH-TZ700 et veut assurer une restitution sonore pure et détaillée avec des vibrations et distorsions minimales. Elle utilise un liquide magnétique entre l’aimant et la bobine mobile pour optimiser la qualité audio.

Technics EAH-AZ100 // Source : Technics

La marque veut ainsi proposer un rendu des plus qualitatifs comme si « on était en concert » et notamment offrant un son spatial optimisé pour les titres Dolby Atmos. En outre, notez également l’intégration de la fonction Dolby Head Tracking répondant aux mouvements de la tête pour une expérience audio des plus immersives.

Des fonctionnalités avancées pour la communication

Le design des EAH-AZ100 a été optimisé pour un confort optimal, avec une taille et un poids réduits. Cinq tailles d’embouts sont aussi proposées pour une adaptation parfaite à chaque morphologie d’oreille.

Technics EAH-AZ100 // Source : Technics

Pour communiquer, les écouteurs Technics EAH-AZ100 intègrent la technologie « Voice Focus AI » qui combine une puce de réduction de bruit et trois microphones par écouteur. Cette configuration permet d’éliminer efficacement les bruits parasites comme la circulation ou le vent, tout en améliorant la clarté des conversations, selon la marque.

Technics EAH-AZ100 // Source : Technics

Recharge pratique et jusqu’à 3 appareils connectés simultanément

Les écouteurs offrent jusqu’à 10 heures d’autonomie avec la réduction de bruit active, et jusqu’à 28 heures avec le boîtier de charge, selon Technics. Une charge rapide de 15 minutes procure 70 minutes d’écoute, toujours d’après la marque. Le boîtier de charge, compatible avec la charge sans fil Qi, adopte un packaging 100% sans plastique.

Technics EAH-AZ100 // Source : Technics

Pour ce qui est de la connectivité, les écouteurs sont compatibles Bluetooth LE Audio et supportent la fonction Auracast. Ils peuvent se connecter simultanément à trois appareils différents, une première dans l’industrie.

Prix et disponibilité des écouteurs Technics EAH-AZ100

Commercialisés à 299 euros, les écouteurs intra-auriculaires EAH-AZ100 seront disponibles en finitions argent et noir.