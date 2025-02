Test des Technics EAH-AZ100 : des ambitions premium, des compromis sonores

Les Ă©couteurs Technics EAH-AZ100 // Source : Tristan Jacquel

Quand on porte un nom aussi prestigieux que Technics, chaque lancement devient un événement scruté de près. Avec les EAH-AZ100, le constructeur japonais s’attaque au segment premium des écouteurs true wireless, un marché ultra-concurrentiel dominé par des géants comme Apple, Bose et Sony. Pour se démarquer, Technics mise sur une innovation intrigante : des transducteurs à fluide magnétique, censés garantir une reproduction sonore plus authentique et précise.

Pour aller plus loin

Écouteurs sans fil : les meilleurs écouteurs Bluetooth à choisir en 2025

Derrière cette promesse technologique séduisante, la réalité s’avère plus complexe. Les ferrofluides, bien connus dans l’audio haut de gamme pour refroidir les bobines des tweeters, sont-ils réellement pertinents dans des écouteurs sans fil où la puissance reste infime ? La question se pose également pour la compatibilité Dolby Atmos, mise en avant comme un argument clé. Sans un écosystème logiciel propriétaire, comme celui d’Apple, les limitations du Bluetooth empêchent une véritable restitution 3D, réduisant cet atout à une promesse incomplète.

Affichés à près de 300 euros, les EAH-AZ100 entrent en confrontation directe avec les références du marché. Ont-ils les atouts pour s’imposer face aux meilleurs ? C’est ce que nous allons découvrir.

Spécifications techniques

Ce test a été réalisé avec des écouteurs prêtés par Technics.

Design : l’art de la discrĂ©tion

Technics a optĂ© pour un design minimaliste avec ces EAH-AZ100. Les Ă©couteurs adoptent un format « bouton » compact, habillĂ© d’un noir mat Ă©lĂ©gant rehaussĂ© par une finition concentrique sur la face externe, signature visuelle de la marque. Le logo Technics, sobrement gravĂ©, apporte une touche premium bienvenue.

CĂ´tĂ© ergonomie, le choix d’un format bouton sans ailette ni coque anatomique prĂ©sente quelques compromis.

Le maintien repose uniquement sur l’insertion dans le conduit auditif, ce qui peut s’avĂ©rer problĂ©matique. J’ai dĂ» rĂ©gulièrement rĂ©ajuster les Ă©couteurs en cours d’utilisation, un dĂ©sagrĂ©ment que l’on ne retrouve pas chez les concurrents ayant optĂ© pour des designs plus enveloppants.

La zone tactile recouvre toute la surface de la coque // Source : Tristan Jacquel

Les Ă©couteurs bĂ©nĂ©ficient d’une certification IPX4, assurant une protection efficace contre les projections d’eau et la transpiration. On note la prĂ©sence d’Ă©vents acoustiques qui, comme on le verra dans la partie audio, contribuent efficacement Ă la restitution des basses frĂ©quences. Chaque Ă©couteur est Ă©quipĂ© de trois microphones et d’une surface tactile permettant de gĂ©rer la lecture, le volume, les appels et l’assistant vocal.

L’Ă©tui de rangement et de charge des Ă©couteurs Technics EAH-AZ100 // Source : Tristan Jacquel

Le boĂ®tier de charge arbore les mĂŞmes codes esthĂ©tiques, avec une finition brossĂ©e et un logo dorĂ© du plus bel effet. Sa forme oblongue, relativement compacte, s’avère pratique Ă glisser dans une poche. Ă€ noter l’absence totale de bouton physique sur le boĂ®tier, ce qui en fait un objet particulièrement Ă©purĂ© (mais n’aide pas Ă l’appairage, on y reviendra). Sa recharge s’effectue par le biais de son port USB-C ou avec un chargeur Ă induction Qi.

Si la qualitĂ© de fabrication est au rendez-vous, avec des matĂ©riaux nobles et des finitions soignĂ©es dignes du positionnement premium, l’ergonomie aurait sans doute gagnĂ© Ă s’inspirer des solutions adoptĂ©es par la concurrence pour garantir un maintien plus naturel et un usage plus agrĂ©able.

Fonctionnels mais pas si pratiques

Le principal bĂ©mol des Technics EAH-AZ100 concerne les commandes tactiles, qui prĂ©sentent un dĂ©faut ergonomique majeur. Chaque tapotement produit un bruit sourd dans l’oreille, et une pression excessive peut dĂ©stabiliser l’Ă©couteur. Ces dĂ©sagrĂ©ments obligent l’utilisateur Ă une certaine dĂ©licatesse dans la manipulation quotidienne : cela va bien lorsqu’on est assis, c’est moins pratique en marchant.

Bonne nouvelle, les commandes tactiles permettent nĂ©anmoins d’accĂ©der aux fonctions essentielles :

Action Écouteur gauche Écouteur droit 1 tapotement Lecture/Pause Lecture/Pause 2 tapotements Volume – Piste suivante 3 tapotements Volume + Piste prĂ©cĂ©dente Pression prolongĂ©e Rejeter un appel Rejeter un appel 1 tapotement lors d’un appel DĂ©crocher/Raccrocher DĂ©crocher/Raccrocher

Une Ă©galisation flexible

L’application mobile Technics Audio Connect propose un Ă©galiseur paramĂ©trique Ă huit bandes, permettant un ajustement prĂ©cis de ±10 dB, des graves profonds aux aigus Ă 12 kHz. Plusieurs profils prĂ©Ă©tablis sont disponibles pour s’adapter rapidement Ă diffĂ©rents styles d’Ă©coute, qu’il s’agisse de renforcer les basses, de mettre en avant les voix ou d’obtenir un son plus dynamique.

Audio Spatial : une expérience limitée

L’Audio Spatial constitue l’une des fonctionnalitĂ©s phares de ces EAH-AZ100, activable depuis l’application. Le système utilise des capteurs gyroscopiques pour suivre les mouvements de la tĂŞte et crĂ©er une bulle sonore virtuelle autour de l’auditeur. Le son reste ainsi ancrĂ© dans l’espace mĂŞme lorsque vous tournez la tĂŞte, simulant la prĂ©sence d’enceintes fixes devant vous.

Si l’effet Ă©largit effectivement la scène sonore, il souffre d’une limitation technique majeure : la connexion Bluetooth standard ne permet pas de transmettre les mĂ©tadonnĂ©es Dolby Atmos. La spatialisation reste donc uniforme, quel que soit le contenu Ă©coutĂ©. Une restriction qui contraste avec la solution d’Apple, oĂą les AirPods Pro 2 exploitent pleinement l’Ă©cosystème propriĂ©taire pour offrir une vĂ©ritable expĂ©rience Atmos adaptative.

Cette fonction, par ailleurs incompatible avec le mode LE Audio, illustre bien les contraintes actuelles du Bluetooth. L’effet reste apprĂ©ciable pour donner de l’ampleur Ă sa musique, mais ne rivalise pas avec les systèmes propriĂ©taires plus aboutis.

Bluetooth multipoint et LE Audio

La connexion Bluetooth assure une transmission stable dans un rayon de 10 mètres, avec une latence gĂ©nĂ©ralement imperceptible pour la lecture de vidĂ©os, oĂą l’audio et l’image restent parfaitement synchronisĂ©s. Les joueurs noteront cependant un lĂ©ger dĂ©calage dans les jeux vidĂ©o, oĂą la rĂ©activitĂ© audio devient plus critique.

La fonction multipoint, permettant de connecter simultanĂ©ment deux appareils, est prĂ©sente, mais son utilisation soulève des questions. Si la première association s’effectue sans difficultĂ©, le processus pour connecter une seconde source est fastidieux : il faut Ă©teindre le Bluetooth de l’appareil prĂ©alablement appairĂ©, ranger les Ă©couteurs dans leur boĂ®tier, les sortir et les porter, puis appuyer pendant 5 secondes au minimum pour lancer un nouvel appairage.

Quant Ă l’intĂ©gration du LE Audio, si elle tĂ©moigne d’une volontĂ© d’embrasser les derniers standards, celle-ci n’apporte aucun bĂ©nĂ©fice tangible en termes de qualitĂ© sonore par rapport aux codecs AAC ou LDAC Ă©galement gĂ©rĂ©s.

Une réduction de bruit active convenable

Les EAH-AZ100 brillent particulièrement dans leur capacitĂ© Ă vous isoler des basses frĂ©quences. Une fois installĂ© dans votre train ou votre mĂ©tro quotidien, vous apprĂ©cierez le calme qui s’installe : les grondements et vibrations des transports s’effacent comme par magie. C’est vraiment dans ce registre que ces Ă©couteurs tirent leur Ă©pingle du jeu.

L’isolation procurĂ©e par l’ANC est de bon niveau // Source : Tristan Jacquel

En revanche, le tableau s’assombrit un peu lorsqu’il s’agit des frĂ©quences moyennes. En ville, au milieu de l’agitation d’une rue passante ou dans une gare bondĂ©e, vous ne serez pas totalement coupĂ© du monde : les voix et les bruits plus aigus se faufilent encore jusqu’Ă vos oreilles. Si vous cherchez une isolation totale, les Bose QuietComfort Ultra ou les AirPods Pro 2 font encore mieux le job.

Quant au mode transparence, il fait le minimum syndical : vous pourrez commander votre cafĂ© ou Ă©changer quelques mots avec un collègue sans avoir Ă retirer vos Ă©couteurs. Mais ne vous attendez pas au rĂ©alisme bluffant des AirPods Pro 2, qui vous font presque oublier que vous portez des Ă©couteurs. Ici, l’effet reste un peu artificiel, mĂŞme s’il reste parfaitement utilisable au quotidien.

Entre promesses technologiques et réalité

Disons-le d’emblĂ©e : les Technics EAH-AZ100 nous avaient mis l’eau Ă la bouche avec leurs transducteurs dynamiques de 10 mm Ă membrane en aluminium, associĂ©s Ă un système de « fluides magnĂ©tiques » dont la marque fait ses choux gras. Une technologie qui, sur le papier, laissait entrevoir de belles perspectives. Mais voilĂ , après plusieurs semaines d’Ă©coute intensive, force est d’admettre que cette architecture sophistiquĂ©e ne tient pas toutes ses promesses, particulièrement en termes de neutralitĂ©.

À quoi sert un fluide magnétique ?

Un fluide magnétique ou ferrofluide, est une suspension de nanoparticules magnétiques dans un liquide, placé autour de la bobine mobile du transducteur. En théorie, ce fluide remplit deux fonctions : il aide à dissiper la chaleur générée par la bobine et amortit mécaniquement ses mouvements, promettant ainsi une meilleure tenue en puissance et une distorsion réduite.

Les Technics EAH-AZ100 sont équipés de transducteurs de 10 mm à membrane en aluminium // Source : Tristan Jacquel

Une technologie Ă©prouvĂ©e dans les tweeters d’enceintes pour le home-cinĂ©ma ou la sonorisation, oĂą les puissances en jeu justifient pleinement son utilisation. Mais dans des Ă©couteurs wireless oĂą la puissance dĂ©livrĂ©e est dix-mille fois infĂ©rieure, l’intĂ©rĂŞt semble plus marketing que technique.

Lien YouTube S’abonner Ă Frandroid Ce contenu est bloquĂ© car vous n’avez pas acceptĂ© les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage Ă©tant opĂ©rĂ© par YouTube avec vos donnĂ©es qui pourront ĂŞtre utilisĂ©es pour les finalitĂ©s suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des mĂ©dias sociaux, favoriser le dĂ©veloppement et l’amĂ©lioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicitĂ©s personnalisĂ©es par rapport Ă votre profil et activitĂ©, vous dĂ©finir un profil publicitaire personnalisĂ©, mesurer la performance des publicitĂ©s et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalitĂ©s susmentionnĂ©es pour l’ensemble des cookies et autres traceurs dĂ©posĂ©s par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilitĂ© de retirer votre consentement Ă tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons Ă prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout GĂ©rer mes choix

Une signature sonore en « W » agréable mais perfectible

L’analyse rĂ©vèle une restitution remarquable dans le registre grave. Les EAH-AZ100 excellent par leur extension dans l’extrĂŞme grave, avec une combinaison rĂ©ussie d’amplitude et d’impact. Cette assise solide s’accompagne d’un punch notable qui apporte corps et dynamique aux productions modernes, sans compromis sur la dĂ©finition.

La courbe de réponse des écouteurs Technics EAH-AZ100 // Source : Tristan Jacquel

Le mĂ©dium, en lĂ©ger retrait, affiche une douceur apprĂ©ciable. Un tour de force technique d’autant plus remarquable face Ă une remontĂ©e vers 1500 Hz, zone frĂ©quentielle souvent critique pour la fatigue auditive. Technics a su maintenir ici un Ă©quilibre subtil : les voix restent lisibles sans la moindre trace d’agressivitĂ©.

C’est dans l’aigu que le bât blesse. La courbe de rĂ©ponse montre une montĂ©e marquĂ©e vers l’extrĂŞme aigu qui, si elle confère une certaine « brillance » Ă la signature sonore, souffre d’un manque flagrant de finesse. Cette remontĂ©e spectaculaire ne s’accompagne pas de la prĂ©cision attendue, et la dĂ©finition est limitĂ©e. C’est lĂ que rĂ©side la principale faiblesse de ces Ă©couteurs, incapables de retranscrire toute la subtilitĂ© des harmoniques supĂ©rieures.

Spatialisation et dynamique : des hauts et des bas

Question scène sonore, c’est un peu le grand Ă©cart : d’un cĂ´tĂ©, on est bluffĂ© par la largeur et le placement prĂ©cis des instruments, de l’autre, on reste sur sa faim dans l’axe frontal oĂą les plans sonores jouent un peu trop Ă se marcher sur les pieds. Quant au Dolby Atmos vantĂ© sur la boĂ®te, autant ĂŞtre franc : on cherche encore la diffĂ©rence avec un bon vieux fichier stĂ©rĂ©o.

Les Technics EAH-AZ100 dans leur Ă©tui de rangement // Source : Tristan Jacquel

Un bilan en demi-teinte

Ă€ 300 euros, disons-le clairement : les EAH-AZ100 font le job correctement, mais peinent Ă nous faire lever de notre chaise. L’Ă©coute est agrĂ©able, pas de doute lĂ -dessus, avec des basses qui envoient et une douceur gĂ©nĂ©rale apprĂ©ciable. Mais Ă ce tarif, on s’attendait Ă un petit quelque chose en plus, le fameux « effet wow ». Face aux AirPods Pro 2 ou aux Huawei FreeBuds Pro 4 qui ont plus d’un tour dans leur sac, ces Technics manquent un peu de ce petit plus qui fait la diffĂ©rence.

Des appels de très bonne qualité

Technics a optĂ© pour une configuration solide avec 2 microphones MEMS par Ă©couteur, associĂ©s Ă un traitement par IA pour filtrer les bruits indĂ©sirables. Une solution qui s’avère plutĂ´t convaincante Ă l’usage.

En environnement calme, rien Ă redire : la voix est naturelle et claire. C’est en situation difficile que le système montre sa valeur ajoutĂ©e. Dans la rue, mĂŞme avec le vent et la circulation, l’algorithme fait un excellent travail de nettoyage. La voix reste parfaitement intelligible, mĂŞme si elle perd un peu de son naturel quand la rĂ©duction de bruit doit vraiment s’activer Ă fond.

La gestion du vent est particulièrement rĂ©ussie — un point oĂą beaucoup d’Ă©couteurs pĂŞchent. Seuls les environnements très bruyants (gares, cafĂ©s bondĂ©s) mettent le système en difficultĂ©, avec une compression parfois un peu trop marquĂ©e qui donne un lĂ©ger effet robotique Ă la voix.

Autonomie : la très belle surprise

VoilĂ certainement le point fort le plus marquant de ces EAH-AZ100. Technics annonce 10 heures d’autonomie avec rĂ©duction de bruit active, et pour une fois, ces chiffres sont mĂŞme lĂ©gèrement sous-estimĂ©s : nos tests en conditions rĂ©elles ont rĂ©vĂ©lĂ© une endurance de 10h20 (Ă 50% du volume sur iPhone en Bluetooth AAC, avec une playlist variĂ©e jazz/pop/rock).

C’est tout simplement excellent, et place ces Ă©couteurs parmi les champions de leur catĂ©gorie. Ă€ l’heure oĂą la plupart des true wireless premium peinent Ă dĂ©passer les 6-7 heures avec ANC, cette performance mĂ©rite d’ĂŞtre soulignĂ©e. C’est clairement la première qualitĂ© de ces EAH-AZ100, qui peuvent ainsi accompagner sans broncher une grosse journĂ©e de travail ou un long vol sans avoir besoin de passer par la case recharge. Le boĂ®tier permet de recharger deux fois les Ă©couteurs et nĂ©cessite environ 1 heure pour cela. Il se recharge quant Ă lui en un peu moins de 3 heures.

Les Ă©couteurs Technics EAH-AZ100 et leur Ă©tui // Source : Tristan Jacquel

Cette autonomie gĂ©nĂ©reuse constitue un vĂ©ritable argument diffĂ©renciant dans une gamme de prix oĂą la concurrence, mĂŞme prestigieuse, doit souvent composer avec des durĂ©es d’utilisation plus modestes.

Prix et disponibilité

Ă€ 299 euros, les Technics EAH-AZ100 s’invitent dans la cour des grands, lĂ oĂą Ă©voluent les modèles premium des marques de rĂ©fĂ©rence. Un positionnement ambitieux qui les met en concurrence directe avec des poids lourds comme les AirPods Pro 2, les Huawei FreeBuds Pro 4 ou encore les JBL Tour Pro 3.

Et c’est lĂ que le bât blesse : si l’autonomie exceptionnelle et la qualitĂ© de fabrication justifient en partie ce tarif, la qualitĂ© sonore, elle, peine Ă rivaliser avec ces concurrents directs. Les FreeBuds Pro 4 et les JBL Tour Pro 3, avec leurs architectures sophistiquĂ©es Ă double transducteurs Ă armature Ă©quilibrĂ©e, offrent un raffinement sonore supĂ©rieur, notamment dans les aigus et la prĂ©cision gĂ©nĂ©rale. Les AirPods Pro 2, quant Ă eux, conservent une longueur d’avance en matière d’Ă©quilibre tonal et de naturel.

Charge filaire ou sans fil Qi pour les Technics EAH-AZ100 // Source : Tristan Jacquel

Difficile, dans ces conditions, de ne pas trouver le prix un peu élevé, malgré les qualités indéniables du produit. Ces EAH-AZ100 auraient sans doute été plus convaincants autour des 200 euros, un positionnement qui aurait mieux reflété leur rapport performances/prix.