Test des Technics SC-CX700 : la haute fidélité nouvelle génération

Dans un marché des enceintes connectées dominé par des solutions grand public standardisées, Technics réaffirme son héritage audiophile. Avec les SC-CX700, le fabricant japonais propose bien plus qu'un simple système audio : une expérience sonore raffinée qui réconcilie tradition hi-fi et technologies contemporaines.

Les enceintes hi-fi connectées Technics SC-CX700 // Source : Tristan Jacquel

Dans la bataille des enceintes connectées, les fabricants hi-fi traditionnels tentent de reconquérir leur territoire face aux solutions résidentielles comme Sonos. Leur stratégie ? Intégrer directement dans chaque enceinte des technologies auparavant réservées aux amplificateurs externes et volumineux.

Technics est une marque emblématique de la hi-fi, bien connue pour ses platines vinyles — notamment la légendaire SL-1200 — ses chaînes hi-fi, ses baladeurs à cassettes ou ses amplis. Depuis son rachat par Panasonic, la firme japonaise a adopté un positionnement très premium et délivre ses produits audio au compte-gouttes. Les SC-CX700 sont ainsi ses premières enceintes compactes amplifiées. Elles ambitionnent de réconcilier exigence sonore et technologies modernes, tout en concurrençant les références de la catégorie, les KEF LS50 Wireless II.

La finition en Alcantar Terracotta des Technics SC-CX700 // Source : Tristan Jacquel

Les Technics SC-CX700 incarnent parfaitement cette nouvelle gĂ©nĂ©ration : dotĂ©es d’une connectique complète pensĂ©e pour le home-cinĂ©ma, elles offrent des connexions HDMI, Wi-Fi et Bluetooth, ce qui permet de les intĂ©grer avec les tĂ©lĂ©viseurs, les vidĂ©oprojecteurs, les sources audio (baladeur, lecteur CD…) et plateformes de streaming musical. Leur vĂ©ritable atout rĂ©side dans la qualitĂ© audiophile de leurs composants : des transducteurs d’exception qui promettent un son significativement diffĂ©rent des enceintes connectĂ©es grand public. On vous dit tout.

Technics SC-CX700 Spécifications techniques

Modèle Technics SC-CX700 Nombre de haut-parleurs 2 Caisson de basse Oui Wifi Oui Couleur Noir, Marron, Gris Poids 9,1 kg Fiche produit

Ce test a été réalisé avec des enceintes prêtées par Technics.

Technics SC-CX700 Élégance et compacité japonaise

Les enceintes Technics SC-CX700 sont d’une rare élégance, malgré des lignes plutôt conventionnelles. Leur robe en Alcantara Terracotta attire l’œil et la main, leur contact est atypique et plaisant. Elles se distinguent par l’emploi d’un unique transducteur coaxial de 15 cm de diamètre, centré dans leur face avant, et qui permet de limiter leur hauteur. Chaque SC-CX700 ne mesure ainsi que 20 cm de largeur, pour 31 cm de hauteur et 28 cm de profondeur. Technics a fait le choix d’un évent d’amplification des graves laminaire plutôt que circulaire, ce qui rend l’ouverture discrète, d’autant qu’elle est réalisée en PVC noir mat.

Le panneau de contrĂ´le est situĂ© sur l’enceinte gauche, mais elle peut ĂŞtre positionnĂ©e Ă droite // Source : Tristan Jacquel

La face supérieure est recouverte d’une épaisse feuille de PVC noir mat, perforée dans sa partie antérieure d’une grille de refroidissement des composants électroniques. Sur ce point, chaque enceinte dispose de petite ouïes latérales dans sa base, afin de laisser entrer et faire circuler l’air vers les grilles supérieures.

Les boutons de commande (mise sous tension, volume, mute) sont installĂ©s au sommet de l’enceinte de gauche. C’est cette dernière qui accueille par ailleurs la plupart des connecteurs d’entrĂ©es.

À noter, Technics fournit des caches transducteurs circulaires aimantés en tissu acoustique noir.

Technics SC-CX700 Connectique et connectivité

L’enceinte gauche dispose de multiples entrĂ©es numĂ©riques et analogiques. On trouve une entrĂ©e optique Toslink, pour rĂ©cupĂ©rer le signal audio d’un lecteur CD ou d’un tĂ©lĂ©viseur par exemple, un port USB-C pour utiliser les enceintes directement avec un ordinateur ou un smartphone, ainsi qu’une prise HDMI ARC, pratique pour rĂ©cupĂ©rer le son d’un TV ou d’un vidĂ©oprojecteur. Les fichiers audio HD sont pris en charge jusqu’Ă 384 kHz et mĂŞme au format audiophile DSD256.

Technics a eu la bonne idĂ©e d’installer une sortie ligne coaxiale pour utiliser les SC-CX700 avec un caisson de basses. Enfin, on trouve une entrĂ©e ligne mini-jack 3,5 mm, compatible avec n’importe quelle source analogique, ainsi qu’une entrĂ©e RCA stĂ©rĂ©o dĂ©diĂ©e aux platines vinyles Ă©quipĂ©es de cellules MM. Cette dernière peut nĂ©anmoins ĂŞtre utilisĂ©e avec une autre source analogique (lecteur CD, lecteur audio rĂ©seau…).

Les entrĂ©es et sorties de l’enceinte Technics SC-CX700 // Source : Tristan Jacquel

Découvrez la signature sonore légendaire d’Audio-Technica Notre avis : “Difficile de ne pas aimer la restitution du casque Audio-Technica ATH-M50xBT2 ! Le fabricant japonais livre un casque qui devrait ravir bien des oreilles. Chapeau.”

C’est très complet et ce n’est pas tout, puisque des contrôleurs Bluetooth et Wi-Fi sont présents, pour écouter sa musique sans fil, via AirPlay, Chromecast. Les protocoles propriétaires de Spotify, Tidal, Qobuz ou Amazon Music sont également pris en charge, tout comme les radios web. Positionnement hi-fi oblige, Technics a également intégré une compatibilité avec les serveurs de fichiers audio domestiques DLNA et Roon Audio. Bref, rien ne semble manquer, pas même un port Ethernet RJ-45 pour connecter éventuellement l’enceinte principale à sa box.

Un second connecteur RJ-45 est présent, pour interconnecter les deux enceintes avec un câble Cat.6 de gros diamètre. Il est chargé du transport du signal audio de l’enceinte principale à la secondaire, ainsi que de l’alimentation en courant de cette dernière.

Technics SC-CX700 Anatomie d’une enceinte audiophile

Avant de dĂ©tailler le cĹ“ur des Technics SC-CX700, intĂ©ressons-nous Ă leurs transducteurs, car ils utilisent une technologie peu courante de diffusion du son, tout du moins hors haute-fidĂ©litĂ©. Il s’agit de haut-parleurs deux-en-un coaxiaux, Ă membrane en alliage mĂ©tallique. Le montage coaxial consiste Ă installer un tweeter au centre d’un transducteur de basses et moyennes frĂ©quences, plutĂ´t qu’au-dessus de ce dernier. Dans le cas prĂ©sent, c’est un modèle de 19 mm Ă ogive qui diffuse les hautes frĂ©quences.

Le transducteur coaxial et son ogive de focalisation des hautes fréquences // Source : Tristan Jacquel

Les bénéfices sont multiples. Pratiques tout d’abord, puisque ce type de transducteur prend moins de place. Techniques ensuite, car les hautes fréquences sont mieux focalisées vers le point d’écoute. Technics n’est pas le seul fabricant à recourir au coax, KEF ou Tannoy par exemple en sont friands, avec des résultats d’écoute parfois fantastiques.

À l’intérieur, l’enceinte est divisée en deux parties distinctes. La plus grande, frontale, est celle du transducteur, tandis que la seconde abrite l’électronique.

Technics SC-CX700 en transparence // Source : Sylvain Pichot / Frandroid Technics SC-CX700 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid Technics SC-CX700 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Technics aurait pu n’utiliser qu’un seul volume et mĂ©langer transducteurs et Ă©lectronique — c’est courant et Ă©conomique — mais le positionnement premium des SC-CX700 semble avoir justifiĂ© de protĂ©ger les composants Ă©lectroniques des vibrations des transducteurs. Cette sĂ©paration des volumes rĂ©duit l’espace acoustique disponible pour les transducteurs, ce qui comprime mĂ©caniquement la reproduction des basses frĂ©quences. Quant Ă la charge — soit la façon dont l’air interne est utilisĂ© pour optimiser le fonctionnement des transducteurs dans les basses frĂ©quences — il s’agit d’un montage bass-reflex, avec un Ă©vent laminaire frontal, qui booste le grave par rĂ©sonance.

La télécommande des Technics SC-CX700 // Source : Tristan Jacquel

La partie arrière de l’enceinte abrite les composants électroniques, notamment les amplificateurs à alimentation miniaturisée. Chaque transducteur coaxial s’en voit associé deux, l’un de 60 W pour les basses fréquences et l’autre de 40 W pour les hautes fréquences.

Technics SC-CX700 Pilotage et personnalisation

Pour exploiter pleinement les enceintes SC-CX700, il faut recourir à l’application Technics Audio Center, au minimum le temps de connecter les enceintes au réseau domestique et d’effectuer la mise à jour de leur firmware. Ensuite, on peut s’en remettre à la télécommande fournie, voire à l’application du service de musique de son choix.

Technics Audio Connect Télécharger gratuitement

L’application Technics Audio donne accès à de nombreux réglages avancés, notamment à la fonction Space Tune, qui permet de corriger numériquement le son des enceintes en fonction de leur placement sur une étagère, contre un mur ou dans un coin, voire automatiquement grâce à un microphone embarqué. Ce mode est très utile, car la signature sonore d’une enceinte évolue sensiblement en fonction de son placement. Dans un coin, les basses fréquences sont naturellement (trop) amplifiées, contre un mur c’est davantage le haut-grave, et dans une bibliothèque les sons moyens sont impactés. Chaque mode permet donc de retrouver la signature normale de l’enceinte. Technics a également pensé à séparer ce réglage pour chaque enceinte, au cas où l’une serait dans un coin et pas l’autre, par exemple.

D’autres réglages plus avancés sont disponibles, pour gérer une éventuelle liaison HDMI avec un téléviseur, améliorer le son Bluetooth ou encore basculer l’entrée phono préamplifiée (pour une platine vinyle) en entrée ligne non amplifiée (par exemple pour un lecteur CD).

L’interface n’est pas d’une ergonomie Ă couper le souffle, mais l’essentiel y est et, au terme de la configuration initiale, l’application devient rapidement superflue.

Technics SC-CX700 Performances sonores : précision et musicalité

Si vous vous demandez ce qui différencie fondamentalement des enceintes comme les Technics SC-CX700 d’enceintes résidentielles conventionnelles comme les Sonos ou les Bose, c’est tout simplement un sens du détail et de la spatialisation bien supérieurs.

Les Technics SC-CX700 // Source : Tristan Jacquel

Pour la spatialisation, l’avantage est très net, puisque les SC-CX700 sont deux et qu’une diffusion en stéréo permet de planter une scène sonore vraiment vaste. Bien que les enceintes résidentielles (Sonos One, Sonos Era 100, Apple HomePods 2…) puissent être utilisées par paire, elles sont développées initialement pour fonctionner seules et, très souvent, leur stéréo n’est pas formidable. L’un des principaux défauts concerne le centrage des voix et globalement de tous les sons mono. Technics a soigné cet aspect et si l’on écoute un titre mono (Beatles par exemple) ou un enregistrement avec un centrage marqué d’un instrument, le son proviendra toujours bien du milieu des deux enceintes. D’ailleurs, pas besoin d’être placé rigoureusement dans l’axe, le sweet spot est large et l’on peut profiter à plusieurs d’un son bien spatialisé.

L’autre atout de ces enceintes, c’est le niveau de dĂ©tails qu’elles prodiguent, tout Ă fait surprenant. Le son est doux et riche de mille dĂ©tails, de petites respirations, de notes tenues un peu plus longtemps. Ă€ quoi cela tient-il ? Ă€ l’évidence Ă la qualitĂ© des transducteurs de 15 cm et des tweeters, qui rĂ©agissent avec peu d’inertie aux sollicitations de leurs amplificateurs ; leur rĂ©gime transitoire est très bon. Cela tient aussi au fait que les transducteurs sont chargĂ©s de façon Ă ne pas trop descendre dans le grave (petit volume interne), ce qui permet aux membranes d’ĂŞtre plus rĂ©actives pour jouer finement les sons moyens et aigus.

La réponse en fréquence des enceintes Technics SC-CX700 // Source : Tristan Jacquel

Ă€ la mesure, les enceintes Technics SC-CX700 rĂ©vèlent une rĂ©ponse en frĂ©quence homogène, mais courte dans le grave. C’était attendu, elles sont petites et un tiers de leur volume interne est consacrĂ© Ă l’électronique, ce qui rĂ©duit leur capacitĂ© Ă descendre et conserver de l’intensitĂ©. Ainsi, sous 100 Hz (grave d’impact), le rendement s’Ă©croule et prive la restitution de profondeur. De deux choses l’une, soit on place ces enceintes dans des coins de pièces afin de gonfler un peu leur extension, soit on les utilise avec un caisson de basses additionnel. Pour le reste, la courbe se caractĂ©rise par sa tendance Ă descendre, soit que les sons aigus sont lĂ©gèrement en retrait, avec toutefois des pics bien placĂ©s, l’un de brillance vers 5 kHz et l’autre vers 14 kHz, aux limites de l’audible. On observe Ă©galement un creux significatif Ă 2 kHz, bienvenu car il Ă´te toute duretĂ© au son (notre oreille est hypersensible Ă cette frĂ©quence). Enfin, les enceintes conservent leur Ă©quilibre tonal quel que soit le niveau d’Ă©coute.

Une Ă©coute plaisir

Les enceintes Technics SC-CX700 délivrent ainsi un son doux, naturel et analytique, qui met en évidence les subtilités de chaque musique écoutée. Elles excellent en classique ou en jazz, brillent par leur précision avec les autres musiques, ainsi qu’avec les pistes audio des films ou séries. Elles peuvent atteindre un très fort volume sonore (103 dB au max), mais il faudra impérativement leur adjoindre un caisson de basses si l’on recherche une expérience physique.

Les Technics SC-CX700 ne sont pas conçues pour faire trembler les murs, mais pour rĂ©vĂ©ler la musique dans toute sa profondeur. Leur zone de prĂ©dilection se situe entre 1 et 4 mètres, elles crĂ©ent un espace sonore idĂ©al pour l’auditeur installĂ© confortablement dans un fauteuil.

Leur vĂ©ritable magie opère dans cet environnement intimiste : Ă volume rĂ©duit, elles diffusent un son Ă©tonnamment gĂ©nĂ©reux et charnu, qui rĂ©vèle des dĂ©tails musicaux habituellement imperceptibles. Contrairement Ă de nombreuses enceintes qui s’essoufflent en dessous de 50% de leur puissance, les SC-CX700 maintiennent une remarquable constance et richesse sonore.

Ce sont des enceintes dédiées au plaisir, pensées pour une écoute prolongée. Elles invitent à découvrir la musique sans fatigue auditive et offrent une expérience sonore fluide et continue. Leur signature sonore privilégie donc la finesse à la puissance brute, la texture à la dynamique agressive.

Technics SC-CX700 Prix et disponibilité

Les enceintes hi-fi Technics SC-CX700 sont disponibles en finitions noir, gris et terracotta, et proposées au prix de 2499 euros. Leurs principales concurrentes, les KEF LS50 Wireless II, affichent un tarif plus accessible à 2000 euros. Si les deux modèles partagent une approche audiophile et une grande délicatesse musicale, les KEF se distinguent par une mise en œuvre plus aboutie et une meilleure extension dans les graves, grâce à une amplification plus solide.