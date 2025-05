Ces écouteurs Shokz, parfaits pour les runners, sont bradés à -40 % lors des French Days

Vous cherchez des Ă©couteurs qui ne vous coupent pas du monde, mais qui diffusent quand mĂŞme votre musique avec clartĂ© ? Les SHOKZ OpenFit Air misent sur une conception open-ear (Ă oreille ouverte), qui vous permet d’entendre ce qui vous entoure tout en profitant d’un bon son, sans embouts dans les conduits auditifs. Et Ă l’occasion des French Days, ils profitent d’une jolie ristourne chez Boulanger, transformant le prix de lancement de 139 euros Ă 84 euros.

Pour ceux qui veulent courir, bosser, ou se balader sans s’isoler du monde. Les SHOKZ OpenFit Air, c’est le compromis parfait entre liberté, confort, et sécurité. Vous pouvez garder les oreilles ouvertes, mais la playlist reste bien au chaud. Pas de vibrations qui dérangent sur les tempes comme les modèles à conduction osseuse : ici, c’est fluide, direct, léger. Et surtout, vous pouvez restesz en lien avec ce qui vous entoure. Bonus French Days : le prix se fait lui aussi plus discret chez Boulanger avec moins 40 % sur le prix de lancement.

Les attraits des Shokz OpenFit Air

Un format atypique semi-intra-auriculaire

Un confort optimal

Une autonomie de 28 heures

LancĂ©s Ă 139 euros, les Shokz OpenFit Air sont aujourd’hui disponibles en promotion Ă l’occasion des French Days Ă 84,99 sur Boulanger.

Une conception pensée pour le confort et la sécurité avec un bon son

L’OpenFit Air utilise une approche open-ear sans conduction osseuse : ici, pas de vibration au niveau des tempes comme sur d’autres modèles SHOKZ, mais une technologie de conduction par le cartilage, plus douce et moins fatigante à l’usage. Les écouteurs se placent autour de l’oreille avec une tige ultralégère (8,7 g chacun), et restent bien en place, même pendant un footing ou un trajet en trottinette.

Ce format a un double intĂ©rĂŞt : pas de sensation d’oreille bouchĂ©e, et possibilitĂ© de rester Ă l’écoute de l’environnement, klaxons, voix, ambiance… Un vrai plus pour les sportifs urbains, les travailleurs mobiles, ou tout simplement ceux qui n’aiment pas s’enfermer dans une bulle sonore.

MalgrĂ© l’ouverture, le son reste bien dĂ©fini : SHOKZ a dĂ©veloppĂ© une membrane de 18×11 mm par oreillette, capable de dĂ©livrer des mĂ©diums nets et des basses correctes Ă faible volume. Ce ne sont pas des intras de monitoring, mais pour de la musique en dĂ©placement, des appels ou du podcast comme notre rendez-vous Unlock Talk, c’est parfaitement adaptĂ©. Les micros dual beam assurent une bonne captation de voix, avec rĂ©duction du bruit ambiant pour les appels, mais seulement lors des appels notamment avec un smartphone comme CMF Phone 1.

Autonomie et contrĂ´le au doigt

Côté autonomie, les SHOKZ OpenFit Air assurent le minimum syndical — et même un peu plus. On tient jusqu’à 7 heures d’écoute continue sur une seule charge, et jusqu’à 28 heures avec le boîtier, de quoi tenir la semaine sans crise de batterie. Et si vous êtes (comme moi) du genre à oublier de recharger, bonne nouvelle : la recharge rapide via USB-C permet de récupérer plusieurs heures d’écoute en quelques minutes.

Les écouteurs sont certifiés IP54, ce qui les rend résistants à la sueur, aux projections d’eau (pluie fine, séances de sport intenses) et à la poussière. Pas faits pour la piscine, mais parfaits pour le bitume, la salle ou les trajets du quotidien.

Cerise sur le boîtier : l’application mobile Shokz (dispo sur iOS et Android) permet de personnaliser l’égaliseur, d’ajuster les contrôles tactiles ou encore de mettre à jour le firmware. Une interface simple, mais bien pensée, qui donne un peu plus de contrôle sans se perdre dans les menus inutiles.

