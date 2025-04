Honor Earbuds Open : ces écouteurs ouverts très confortables et parfaits pour les sportifs sont bradés à -35 %

Les Honor Earbuds Open sont des écouteurs sans fil ouverts, confortables et parfaits pour celles et ceux qui souhaitent profiter de leur musique tout en n’étant pas complètement isolés de leur environnement. Actuellement, vous les trouverez à 129,90 euros au lieu de 199,90 euros sur le site officiel de Honor, grâce à un code promo.

Si les écouteurs intra-auriculaires sont très appréciés pour leur capacité à proposer une bonne isolation sonore, certaines personnes ne supportent pas ce système d’embout inséré dans le pavillon auriculaire et leur préfèrent largement les écouteurs ouverts. Confortables et plus rassurants, puisqu’ils permettent de rester connectés à son environnement, les écouteurs « open-ear » ne manquent pas d’atouts. Les Honor Earbuds Open font partie de nos favoris, et actuellement, leur prix est bien moins élevé grâce à un code promo.

Ce qu’il faut retenir des Honor Earbuds Open

Un design ouvert et un confort très agréable

Une bonne qualité audio

Une fonctionnalité de traduction IA intégrée

Initialement affichés à 199,90 euros, les Honor Earbuds Open sont en ce moment proposés à 129,90 euros sur le site de Honor grâce au code promo AEAROPEN.

Un confort au top en permanence

Comme précisé plus haut, les Honor Earbuds Open appartiennent à la catégorie des écouteurs sans fil au design ouvert. Exit donc les embouts intra-auriculaires : ici, une structure en silicone souple vient entourer l’oreille, et c’est tout. Et laissez-nous vous dire que cette configuration promet un confort exceptionnel, puisque cette branche n’exerce aucune pression excessive. Les Earbuds Open sont agréables à porter, y compris avec des lunettes, et restent bien maintenus sur l’oreille.

Ces écouteurs sans fil, grâce à leur format, sont donc taillés pour les sportifs en extérieur ou les personnes qui veulent tout simplement pouvoir entendre distinctement ce qu’il se passe autour d’eux. C’est tout de même plus rassurant. Autre avantage des écouteurs : ils peuvent résister aux éclaboussures et à la pluie grâce à leur certification IP54. Les Honor Earbuds Open s’accompagnent par ailleurs d’un boîtier de charge, facile à glisser dans une poche, même s’il est plutôt imposant. Il offre avant tout trois charges supplémentaires aux écouteurs, qui sont eux-mêmes capables de fonctionner durant un peu plus de 6 heures avant de devoir réintégrer le boîtier.

Une scène sonore bien vaste

Contrairement à ce que l’on pourrait croire avec ce type d’écouteurs ouverts, les Earbuds Open proposent une qualité audio étonnamment très agréable, surtout en ce qui concerne le rendu des basses. Le bas médium est quant à lui très stable et c’est une bonne chose pour l’intelligibilité globale. Mention spéciale aussi pour la scène sonore vaste et bien large, avec des voix parfaitement centrées. La connexion Bluetooth se révèle de son côté bien stable, mais se limite aux codecs SBC et AAC.

Les écouteurs brillent toutefois moins côté réduction de bruit active, que l’on a jugée inefficace lors de notre test. Il faut dire que l’intégration de l’ANC dans des écouteurs ouverts, qui ne s’insèrent pas du tout dans le conduit auditif, n’est pas vraiment une bonne idée, à la base… Enfin, les Honor Earbuds Open proposent une fonctionnalité qui peut être très utile : la traduction IA en temps réel, avec dictée vocale. Il faudra, pour en profiter, créer un compte Honor gratuit.

