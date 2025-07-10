Le nouveau XM6 fait mal au prix du Sony WH-1000XM5 : le casque est à moitié prix pour la première fois aujourd’hui

Si vous souhaitez vous offrir un casque doté d’une réduction de bruit active très efficace, mais sans pour autant vous ruiner, l’indémodable Sony WH-1000XM5 peut être une bonne solution. On le trouve en ce moment à moitié prix sur Cdiscount : 209 euros au lieu de 419 euros.

Le Sony WH-1000XM5 // Source : Frandroid

Sorti sur le marché il y a déjà trois ans, le Sony WH-1000XM5 demeure encore aujourd’hui un excellent casque audio, qui se démarque notamment par sa réduction de bruit active optimale. Même s’il a été détrôné par l’excellent Sony WH-1000XM6 (pliable !) lancé en mai dernier, le WH-1000XM5 est encore largement recommandable, surtout quand il est à moitié prix.

Les points forts du Sony WH-1000XM5

Une réduction de bruit active efficace

De bonnes performances sonores

Le Bluetooth multipoint présent

Lancé à 419 euros, le casque Sony WH-1000XM5 est aujourd’hui disponible en promotion à 209 euros sur Cdiscount avec le code promo HELLO10, pour les nouveaux client uniquement.

Un casque qui ne se plie pas, mais qui est agréable à porter

Niveau design, le casque Sony WH-1000XM5 est radicalement différent de son prédécesseur. Les écouteurs fixés à l’arceau par une double branche que l’on trouvait sur le WH-1000XM4 ont été troqués contre des oreillettes reliées par une simple branche à l’arceau.

L’apparence du WH-1000XM5 est donc plus sobre et élégante, mais son ergonomie est malheureusement moins bonne. En effet, il ne peut pas se replier sur lui-même et ne dispose que d’oreillettes pouvant pivoter à 140 degrés. Sony a corrigé cela avec son WH-1000XM6, doté d’un nouveau mécanisme de pliage particulièrement pratique pour le transport du casque.

Concernant le reste de son design, le Sony WH-1000XM5 est équipé d’un arceau plus fin, mais rembourré. Attention, le poids du casque est mécaniquement moins bien réparti sur le haut du crâne. Une petite pression sur le haut de la tête peut être ressentie. Mais les coussinets en cuir souple offrent une expérience vraiment confortable, d’autant plus qu’ils englobent très bien les oreilles. Ce format circum-aural assure en plus une excellente isolation sonore.

Une réduction de bruit active évidemment maîtrisée

Fort de cette isolation passive, le Sony WH-1000XM5 offre en prime une excellente réduction de bruit active, qui figure parmi les meilleures du marché (même si celle du WH-1000XM6 est encore plus efficace). Le casque s’appuie sur quatre microphones par écouteur et sur un système de double processeur de réduction de bruit.

Concrètement, les médiums et les aigus sont bien réduits, ce qui permet d’atténuer drastiquement le son des voix humaines, souvent les plus difficiles à filtrer. Côté audio, on a droit à des haut-parleurs de 30 mm ; ceux qui du WH-1000XM4 mesuraient 40 mm. Le casque se montre particulièrement performant dans les basses fréquences, tandis que les médiums sont parfois légèrement en retrait. Dans l’ensemble, c’est dynamique et très rythmé.

Côté Bluetooth, le WH-1000XM5 est compatible avec les codecs AAC, SBC, mais aussi le LDAC, qui lui permet de s’assurer une certification Hi-Res Audio Wireless. Aucune compatibilité avec l’aptX, l’aptX HD ou l’aptX Adaptive n’est cependant proposée. Le Bluetooth multipoint est de son côté de la partie. Enfin, côté autonomie, le casque a tenu 30h17 très précisément avant qu’il ne tombe à court de batterie lors de notre test, avec l’ANC et le volume à 80 %.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Sony WH-1000XM5.

