Vente de SFR : on en sait plus sur l’avenir incertain de RED by SFR

Depuis la validation du plan de restructuration de sa dette, Altice France a en théorie les mains libres pour vendre SFR. Bouygues, Free et Orange se montrent intéressés par le gâteau, et l’opérateur du Groupe iliad aurait même fait savoir quelle part l’intéressait.

Depuis la décision du tribunal des activités économiques de Paris le lundi 4 août, il se fait une certitude que le marché des télécoms français retournera tôt ou tard à un schéma à trois opérateurs. Orange, Free et Bouygues Telecom sont sur le qui-vive pour emporter chez soi les meilleurs morceaux de l’opérateur au carré rouge, car c’est bien le scénario d’une vente à la découpe qui prend forme. Qui pour prendre les clients professionnels ? Qui pour les antennes mobiles ? Qui pour s’accaparer RED by SFR ? On commence à y voir plus clair dans les ambitions des opérateurs.

« Free veut récupérer l’intégralité de RED »

C’est une certitude aujourd’hui : Patrick Drahi veut sortir du marché des télécoms et signera probablement la fin de SFR. Cela n »est pas tombé dans l’oreille d’un sourd, les trois autres opérateurs ont fait valoir leurs prétentions et les pourparlers ont déjà commencé, nous rapporte Le Figaro.

Aux dernières nouvelles, Bouygues Telecom qui a déjà acquis La Poste Mobile auprès de SFR, pourrait repartir avec les antennes mobiles. Une issue qui ne l’enchante pas à cause des frais d’exploitation du réseau s’élevant à plusieurs centaines de millions d’euros par an. Free lorgne quant à lui du côté de la clientèle professionnelle de SFR et un peu de ses clients premium d’après une source du Figaro. Autre butin convoité par le trublion du marché : RED by SFR, sur lequel Bouygues a aussi des vues.

Une boutique SFR

Enfin, Orange qui a les mains un peu liées du fait de sa position de leader pourrait se servir en premier, dans les limites définies par les règles de la concurrence, et laisser ses deux rivaux se partager le reste. La grande question est de savoir comment ces trois acteurs comptent se répartir les clients et boutiques SFR : 19 millions d’abonnés mobiles, 6 millions d’abonnés fixes, 300 boutiques et 8 000 salariés. Pour ces derniers, personne ne se montre intéressé, d’où les craintes des syndicats sur la destruction de milliers d’emplois que provoquerait une vente à la découpe.

Le partage de SFR n’en est aujourd’hui qu’à ses prémices. Altice France doit au préalable conclure la restructuration de sa dette, ce qui est prévu pour septembre-octobre. Si après cela SFR est effectivement mise en vente, celle-ci ne sera pas de tout repos entre l’arbitrage des autorités de la concurrence, la surveillance de Bercy qui se montrera attentif aux enjeux de souveraineté, et les syndicats et représentants du personnel qui n’ont pas dit leur dernier mot.

