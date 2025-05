CMF Phone 1 : ce smartphone démontable et personnalisable, n’a jamais été aussi peu cher que lors des French Days

Le Nothing CMF Phone 1 a la particularité d’être personnalisable, démonter la face arrière du téléphone ou encore lui accrocher facilement des accessoires, voilà ce qu’il est possible de faire. Une expérience à découvrir pour moins de 165 euros sur Amazon pendant les French Days.

Nothing fait dans l’originalité pour tenter de se démarquer de la concurrencer. Le CMF Phone 1 est un modèle pas cher qui mise sur la possibilité de changer simplement le dos du smartphone. Un concept intéressant, malheureusement pas assez poussé, mais qui ne l’empêche pas d’être un bon smartphone, surtout qu’avec la réduction de 75 eurospendant les French Days, il devient clairement intéressant.

Que propose le CMF Phone 1 ?

Des performances qu’on retrouve d’habitude sur des smartphones plus onéreux

L’écran Super AMOLED 120 Hz propose une belle image

Une interface originale dépourvue de bloatwares

De base, le CMF Phone 1 se positionne comme un smartphone abordable, puisqu’il est vendu 239 euros. Il mérite vraiment son qualificatif pendant les ventes de printemps sur Amazon puisqu’il tombe à 164,99 euros sur Amazon avec le code VEN25.

Nothing tente le pari de la personnalisation

Avec le CMF Phone 1, la marque anglaise Nothing tente quelque chose de nouveau. Pourquoi acheter une coque pour habiller son smartphone alors qu’il suffirait d’en changer le dos ? Dans l’idée, c’est intéressant, mais en pratique, ça convainc un peu moins. Certes, il y a cinq vis pour enlever le dos et en mettre un autre mais… c’est tout. Vous ne pouvez pas changer de composants comme dans un Fairphone, par exemple.

L’autre option de personnalisation, c’est via la grande vis qu’il y a sur le côté inférieur droit du smartphone. Elle permet de fixer un porte-cartes, un pied ou encore une lanière, tous assortis aux différentes couleurs des coques officielles. Ça reste assez gadget, mais au-delà de ça, vous avez quand même un smartphone solide qui épate par ses caractéristiques techniques au-dessus de la moyenne, faisant de lui un excellent rapport qualité/prix.

Une puissance qui épate, vu son prix

Le CMF Phone 1 date de juillet 2024, donc il tient encore bien la route aujourd’hui et pour cause. La marque l’a doté de composants de qualité, à commencer par son écran Super AMOLED de 6,67 pouces dont la fréquence d’affichage monte jusqu’à 120 Hz. Il tourne avec la puce Dimensity 7300 que vous retrouvez dans l’Oppo Reno 12 Pro, le POCO X7 ou encore le Redmi Note 14 Pro (en version Ultra). D’excellentes références qui confirment que Nothing a fait le bon choix.

Avec, vous avez 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire, extensible jusqu’à 2 To avec une carte microSD. L’appareil photo, sans être exceptionnel, parvient à convaincre malgré l’absence d’un capteur ultra-grand-angle et, dans une moindre mesure, d’un macro. Idem pour l’autonomie, qui est dans les clous avec une journée et demi d’utilisation et une charge rapide 33W.

Il y a beaucoup plus de détails à découvrir sur le Nothing CMF Phone 1 en parcourant les différents paragraphes de son test complet.

Il y a aussi notre guide sur les meilleurs smartphones à moins de 300 euros qui permet de trouver un bon téléphone sans pour autant se ruiner.

