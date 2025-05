Le Google Pixel 9 Pro tombe à un prix inédit sur Amazon lors des French Days

Le Google Pixel 9 Pro est un smartphone haut de gamme. C’est la version amĂ©liorĂ©e du dernier smartphone de la firme, qui bĂ©nĂ©ficie non seulement d’une rĂ©duction, mais aussi d’une offre de reprise de 100 euros, pour un prix final de 668 euros.

Le Google Pixel 9 Pro est un smartphone haut de gamme, dont le prix de base dépasse les 1 000 euros. Là , pendant les French Days, Amazon propose une réduction de 30 % et si vous avez un appareil à faire reprendre, vous avez un bonus de 100 euros (plus la valeur dudit produit). Ce qui fait pas moins de 431 euros de réduction pour un téléphone avec un bel écran, bien calibré et surtout une qualité photo incroyable. Tout ça dans une taille compacte, à la différence du Pixel 9 Pro XL, qui est plus grand.

Les points forts du Google Pixel 9 Pro

La qualitĂ© de l’Ă©cran, Ă tous les niveaux

Il fait de très belles photos et vidéos

Le format compact du smartphone

Le Pixel 9 Pro coĂ»te normalement 1 099 euros. Pendant les French Days sur Amazon, il passe Ă 768 euros. En faisant reprendre un produit Ă©ligible, vous bĂ©nĂ©ficiez de 100 euros de remise en plus du prix de reprise, ce qui vous garantit de l’avoir au moins pour 668 euros.

Le Google Pixel 9 Pro donne tout sur le côté visuel

MalgrĂ© son nom qui pourrait laisser penser qu’il est imposant, le Google Pixel 9 Pro est en fait un smartphone compact. Il fait 152,8 x 72 Ă— 8,5 mm pour 199 g. LĂ , vous avez un Ă©cran OLED de bonne qualitĂ©, sur 6,3 pouces, qui affiche 2 856 x 1 280 pixels avec une frĂ©quence de rafraĂ®chissement de 120 images par seconde. La marque a fait fort sur la calibration des images, qui fait que parfois, vous avez mĂŞme un rĂ©sultat supĂ©rieur Ă ce que propose le Google Pixel 9 Pro XL.

En plus des images, la luminositĂ© joue un rĂ´le important sur ce smartphone : près de 2 000 nits en SDR, 2 500 nits en HDR. MĂŞme en plein soleil, la lisibilitĂ© reste parfaite. Image toujours : les photos et vidĂ©os. Le socle est commun avec le Google Pixel 9 Pro XL et vous avez trois capteurs Ă l’arrière : grand angle de 50 Mpx, ultra grand angle de 48 Mpx et tĂ©lĂ©objectif de 48 Mpx. La qualitĂ© est incroyable, de jour comme de nuit, mĂŞme en zoomant au maximum. Si vous cherchez un photophone, c’est une rĂ©fĂ©rence.

Il est un peu plus lĂ©ger sur l’autonomie

Dans le Google Pixel 9 Pro, vous retrouvez un processeur Tensor G4 avec 16 Go de RAM et 128 Go de mĂ©moire. Ce n’est pas le plus puissant des processeurs, et lors de notre stress test il s’est pas mal Ă©chauffĂ© en usage intensif et a prĂ©sentĂ© quelques petits ralentissements dans l’utilisation de gros jeux, comme Genshin Impact. Mais encore une fois : il s’agit d’un stress test, dans un usage classique au quotidien, il s’en sort très bien.

L’autonomie est vraiment son point faible, mais lĂ aussi, rien de bien catastrophique. Il faudra juste brancher le Google Pixel 9 Pro le soir en se couchant pour pouvoir l’utiliser le lendemain, et bis repetita. D’autant que la charge dite rapide plafonne en fait Ă 27 W. Mais on peut se consoler avec une très grande rĂ©sistante puisqu’il est certifiĂ© IP68, et un design moderne qui respire le luxe.

Vous pouvez en apprendre plus en lisant notre test sur le Google Pixel 9 Pro.

Vous pouvez aussi faire un tour sur notre guide d’achat des meilleurs smartphones du moment pour trouver un modèle plus proche de vos attentes.

