Tombé dans la marmite de l’IA quand il était petit, le Google Pixel 9 en pack avec les Pixel Buds Pro dévoile un prix inédit pendant les soldes d’hiver

Boulanger double les offres sur le Google Pixel 9 et les Pixel Buds Pro pendant les soldes, avec au moins 250 euros à économiser si ce n’est plus, et vous allez vite comprendre pourquoi.

Ce n’est pas parce que ce sont les soldes d’hiver 2025 que Boulanger laisse tomber ses offres de reprise. Ainsi, vous pouvez cumuler la promo du site et un bonus de reprise pour vous procurer l’excellent Google Pixel 9 accompagné des écouteurs sans-fil Pixel Buds Pro à un très bon prix. Il s’agit tout simplement du dernier smartphone en date de la marque, dans sa version la plus classique, mais amplement suffisante pour un usage quotidien. En attendant la sortie (attendue) du Pixel 9a.

Les points forts du Google Pixel 9

La marque promet pas moins de 7 ans de mises à jour, vous avez largement le temps de voir venir

Son nouveau design avec l’accent mis sur le module photo

Le format est idéal, il tient bien dans la main

Alors, pour la promotion sur le Google Pixel 9 et les Pixel Buds, il faut s’accrocher un peu. Ce pack est affiché à 899,99 euros sur Boulanger. Quand vous le mettez dans le panier, vous avez 150 euros de réduction immédiate, soit 749,99 euros. Ce n’est pas tout : il y a un bonus de reprise de votre ancien matériel de 100 euros. Il faut faire l’estimation avant l’ajout au panier.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Google Pixel 9. Le tableau s’actualise automatiquement.

D’abord le Google Pixel 9, un smartphone qui a tout pour plaire

Le Google Pixel 9 tient bien en main : ses dimensions de 150,5 x 70,8 x 8,9 mm pour 187 grammes font qu’il est agréable à manipuler, d’autant que le design a évolué depuis le Pixel 8, avec des finitions plus premium. L’écran est une belle dalle OLED Full HD+ mesurant 6,3″ qui aurait gagné à être LTPO, mais comme on ne peut pas tout avoir, on se consolera avec le taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz.

Il fonctionne un processeur Tensor G4, bien intégré à l’écosystème Google et qui permet d’utiliser toutes les fonctions d’IA incluses dans cette livrée. Dommage qu’une grande partie ne soit pas accessible en France. Vous avez droit à une grosse journée d’autonomie, une charge pseudo-rapide de 30W. Par contre, il carbure niveau photo avec deux capteurs de 50 et 48 Mpx pour proposer des images dignes d’un photophone.

Ensuite, des écouteurs de qualité pour accompagner le smartphone

L’autre produit de ce pack, ce sont des écouteurs Pixel Buds Pro. Des écouteurs qui, sur le papier, sont là pour concurrencer les fameux AirPods Pro d’Apple ou encore les indéboulonnables Sony WF-1000XM4. Vous l’aurez compris, vous retrouvez la fameuse réduction de bruit active qui permet de se couper du monde quand on les a dans les oreilles. Manque de bol, cette fonction n’est pas au niveau de ce que propose la concurrence.

Ils se rattrapent sur d’autres points comme la connexion Bluetooth multipoint, le basculement audio ou encore la gestion du volume par un simple glissement de doigt. L’autonomie est aussi à mettre dans la colonne de ses qualités : comptez sur eux pendant 11h sans ANC, et plus de 7h avec, avec deux charges complètes grâce au boitier. Avec tout ça, vous savez où vous mettez les pieds.

Si ça vous intéresse, les deux produits sont passés à la moulinette de Frandroid. Vous pouvez donc retrouver les tests complets et détaillés du Google Pixel 9 et des Pixel Buds Pro pour vous faire votre propre avis.

Par contre, si vous n’êtes pas convaincu, vous avez aussi accès à nos guides d’achats sur les meilleurs smartphones du moment et les meilleurs écouteurs sans-fil, pour vous faire votre propre petit combo.

Soldes d’hiver 2025 : ne ratez aucun bon plan avec Frandroid

Les soldes d’hiver 2025 se déroulent du mercredi 8 janvier à 8h jusqu’au mardi 4 février prochain inclus. Pendant ces 4 semaines de promotions, il y aura plusieurs démarques qui interviendront chaque semaine pour rajouter de nouvelles offres, ou même pour davantage baisser les prix des produits encore en stock.

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Suivez notre notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoignez notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Téléchargez notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’hiver

Abonnez-vous à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.