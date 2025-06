Samsung Galaxy A35 : voici un bon smartphone milieu de gamme pas cher grâce à cette offre

Voici un smartphone bien équipé et abordable qui est à l’honneur : le Samsung Galaxy A35 5G, lancé l’année dernière. En ce moment, on le trouve à 251 euros au lieu de 399 euros chez Ubaldi.

Le Samsung Galaxy A35 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Bien moins onéreux que les Galaxy S, mais tout de même dotés d’une bonne configuration avec même quelques caractéristiques premium, les Samsung Galaxy A sont des smartphones plus que recommandables. Celui qui nous intéresse le plus en aujourd’hui, c’est le Galaxy A35. Un ancien modèle de 2024 maintenant remplacé par le A36, mais qui reste intéressant, surtout avec 150 euros de réduction.

Que propose le Samsung Galaxy A35 ?

Une dalle Amoled de 6,6 pouces rafraîchie à 120 Hz

Une puce Exynos 1380 solide

Quatre ans de mises à jour majeures d’Android

Lancé à 399 euros, le Samsung Galaxy A35 (128 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 251 euros chez Ubaldi.

Un design bien soigné

Le Samsung Galaxy A35 adopte le design sophistiqué que l’on retrouvait déjà sur le Samsung Galaxy S23+. Objectifs photo alignés à la verticale et bien intégrés, dos en verre… Tout y est. Le plastique est certes bien présent sur le cadre, mais les finitions sont évidemment soignées. Ajoutons à cela une certification IP67, qui veut dire que le smartphone peut survivre après une courte immersion dans l’eau et qu’il est résistant à la poussière.

À l’avant, se trouve, protégée par un Corning Gorilla Glass Victus+, une dalle de 6,6 pouces Full HD+ Super Amoled, encadrée par des bordures malheureusement assez larges. Mention spéciale tout de même pour le taux de rafraîchissement de 120 Hz, qui promet une fluidité exemplaire, ainsi que pour sa bonne luminosité maximale.

Côté logiciel, Samsung promet quatre mises à jour d’Android majeures et cinq ans de correctifs de sécurité, ce qui est assez rare sur ce segment de prix. Pour le moment, c’est toujours Android 14 avec One UI 6 qui est en place ; Samsung a encore retardé l’arrivée de One UI 7 sur certains appareils Galaxy. Sur le A35, il faudra patienter jusqu’en juin 2025…

Un smartphone durable

Le Galaxy A35 est animé par une puce Exynos 1380, que l’on trouvait déjà sur le Samsung Galax A54. D’après notre test, le smartphone s’en sort très bien sur sa gamme de prix et fait preuve d’une bonne fluidité, malgré un démarrage un peu lent. En jeu, c’est très correct, et l’on peut faire tourner des titres avec les graphismes réglés en « moyen » jusqu’à 60 FPS. Concernant sa partie photo, le Galaxy A35 est équipé d’un capteur principal de 50 Mpx, d’un capteur ultra-grand-angle de 8 Mpx, d’un capteur macro de 5 Mpx (pas très utile, comme d’habitude…) et d’un capteur selfie de 13 Mpx. Si le capteur principal est solide, l’ultra grand-angle est quelque peu à la traîne.

Enfin, côté autonomie, le Galaxy A35 renferme une batterie de 5 000 mAh qui lui permet de tenir facilement une journée avant de devoir passer par la case recharge. La puissance de charge maximale s’élève à 25 W seulement, ce qui est un peu décevant. Pour passer de 10 % à 100 %, le smartphone met 74 minutes.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Samsung Galaxy A35.

