Le récent Samsung Galaxy A36 est déjà moins cher grâce à cette offre Amazon

Nouveau sur le marché des smartphones milieu de gamme, le Samsung Galaxy A36 subit déjà une baisse de prix sur Amazon. Il s’affiche en promotion à 369 euros, contre 399 euros de base. Une petite ristourne qui le rend encore plus séduisant.

Samsung Galaxy A36 // Source : Frandroid

Samsung a renouvelé sa série Galaxy A, ses smartphones milieu de gamme, dont le succès n’est plus a prouvé. Le Galaxy A36 est un smartphone, qui tente de se rapprocher des modèles plus premium de Samsung, tout en conservant un prix contenu ou presque. En ce moment, on le trouve avec 30 euros de remise.

Le Samsung Galaxy A36 en résumé

Une dalle Amoled de 6,7 pouces Full HD+ à 120 Hz

Une batterie de 5 000 mAh et charge rapide 45 W

Une bonne longévité logicielle : 6 ans de mises à jour

Au départ proposé à 399 euros, le Samsung Galaxy A36 se trouve actuellement remisé à 369 euros sur Amazon.

Un téléphone aux allures premium

Le Samsung Galaxy A36 a beaucoup de points communs avec ses frères, les Galaxy A56 et Galaxy A26. Ils profitent tous d’une dalle Amoled de 6,7 pouces avec une définition Full HD+, un mode 120 Hz et du verre Gorilla Glass Victus Plus pour se protéger et une certification IP67. Niveau finitions, le A36 profite d’un dos en verre, mais avec un cadre en plastique qui n’a rien de désagréable pour autant.

Samsung Galaxy A36 // Source : Frandroid Samsung Galaxy A56, A36 et A26 // Source : Frandroid

Une fois retourné, on retrouve un look différent des Galaxy S. Pas de caméras visuellement séparées les unes des autres, ici, elles sont regroupées dans un module oblong et unifié, disposé à la verticale. Il se compose de trois capteurs, une caméra grand angle de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 8 Mpx et un macro de 5 Mgx.

Un smartphone fait pour durer

Dans les entrailles du A36, c’est le processeur Snapdragon 6 Gen 3 que l’on retrouve. Dans l’ensemble, il remplira facilement les tâches classiques du quotidien, mais ne sera pas prêt à faire tourner des jeux 3D gourmands dans d’excellentes conditions. Niveau interface, on retrouve OneUI 7 basé sur Android 15, qui donne accès à des fonctions IA, comme Gemini, mais surtout à six ans de mises à jour garanties.

Pour la partie autonomie, le téléphone de Samsung s’équipe d’une batterie de 5 000 mAh. Avec une telle capacité, il devrait tenir aisément une journée avant de nécessiter d’une recharge complète, voire plus avec un usage modéré. Quant à la charge, de 25 Watts, on passe à 45 Watts. De quoi récupérer plus rapidement de l’énergie.

