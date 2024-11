OnePlus Nord 4 : ce récent smartphone performant est déjà 120 € moins cher grâce au Black Friday

Quelques mois après sa sortie, le OnePlus Nord 4 est déjà en forte promotion pour le Black Friday. C’est l’excellent rapport qualité-prix du jour côté smartphones puisqu’il n’est plus qu’à 399 euros dans sa version avec 256 Go de stockage. Celle de 512 Go est à 479 euros au lieu de 599 euros.

Présenté en juillet, le dernier modèle de milieu de gamme de OnePlus a beaucoup fait parler de lui, et ce, en bien. Au-delà de sa fiche technique qui tient la route, surtout dans la version qui nous intéresse (16 Go de RAM + 512 Go), c’est aussi pour sa longévité logicielle de 6 ans que le OnePlus Nord 4 a retenu l’attention. De solides arguments qui deviennent encore plus intéressants durant le Black Friday grâce à une réduction de 120 euros.

Les principales qualités du OnePlus Nord 4

Un écran OLED de 1,5K de 6,75 pouces

Un Snapdragon 7+ Gen 3 couplé à 16 Go de mémoire vive

Une longévité record, avec 6 ans de support

Au lieu de 599 euros au lancement, le OnePlus Nord 4 dans sa version la plus boostée est aujourd’hui disponible en promotion à 479 euros en boutique officielle. On trouve aussi le modèle 256 Go à 399 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le OnePlus Nord 4. Le tableau s’actualise automatiquement.

Une jolie fiche technique qui tiendra des années

Avec son OnePlus Nord 4, le constructeur chinois OnePlus est parvenu à placer la barre encore plus haut. La fiche technique de ce smartphone milieu de gamme est plus qu’alléchante. En plus de son écran OLED de 6,74 pouces avec un taux de rafraichissement de 120 Hz et une luminance de 2150 nits, l’appareil profite d’un processeur Snapdragon 7+ Gen 3 (contrairement à son prédécesseur, alimenté par une puce Dimensity 9000). Avec ses 16 Go de RAM dans la formule qui nous intéresse, le OnePlus Nord 4 offre des performances séduisantes. À cela s’ajoutent les 512 Go d’espace de stockage, de quoi conserver aisément ses photos et vidéos au fil des années.

Et, des années, le téléphone pourra en voir venir un paquet grâce à un support de 6 ans. Si avec sa série Nord, OnePlus était déjà parvenu à proposer un appareil grand public qui tient dans la durée, l’extension du support vient renforcer cet aspect. De quoi conserver un smartphone avec un très bon rapport qualité/prix au top durant de nombreuses années.

Un capteur en moins, sans perdre en qualité

Pour cette fournée, OnePlus a fait le choix surprenant de revoir le nombre de capteurs photo à la baisse. Le OnePlus Nord 4 n’embarque ainsi pas trois, mais deux capteurs à l’arrière. Et contrairement à ce que l’on pourrait croire, l’appareil parvient malgré tout à immortaliser de jolis clichés. On a tout de même noté, lors de notre test, que les deux capteurs étaient très sensibles à la luminosité ambiante, surtout l’ultra grand-angle.

Enfin, pour ce qui est de l’autonomie, autre aspect essentiel d’un téléphone, le OnePlus Nord 4 se positionne plutôt dans la moyenne haute, avec une autonomie qui n’est pas extraordinaire, mais tout à fait satisfaisante. Ainsi, sans abuser des jeux ni du scrolling, il tient facilement plus d’une journée, ce qui est plutôt intéressant. À cela s’ajoute le fait qu’il est compatible avec la charge rapide : avec le chargeur 65 W, refaire le plein à 100 % prend en une petite heure.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du OnePlus Nord 4.

