Prix inédit, mais seulement aujourd’hui, pour l’iPhone 16 Pro Max 256 Go lors des soldes d’hiver

Si vous cherchez le top du top, la crème de la crème, the cherry on the cake, la Roll’s des iPhone à son prix le plus intéressant : aujourd’hui seulement l’iPhone 16 Pro Max 256 Go est à 1209 euros chez Rakuten.

Vous prenez le dernier iPhone en date, l’iPhone 16. Vous le choisissez dans sa version la plus poussée technologiquement, la Pro Max. Et vous obtenez le smartphone haut de gamme par excellence entre les mains qui, s’il n’est pas exempt de défauts, reste quand même de grande qualité. La qualité à un prix : 1479 euros pour la version 256 Go comme il est question ici, qui bénéficie d’une remise de 18% chez Rakuten, valable uniquement le 12 janvier 2025, en pleine période de Soldes.

Les points forts de l’iPhone 16 Pro Max

Un plus grand écran et des finitions premium

La puce Apple A18 Pro et le WiFi 7 sont tournés vers l’avenir

Des haut-parleurs dignes de son statut haut de gamme

L’iPhone 16 Pro Max a été lancé en septembre 2024 au prix de 1 479 euros, en tout cas pour la version 256 Go. Chez Rakuten, il est affiché à 1259,99 euros et, aujourd’hui seulement, si vous ajoutez le code promo RAKUTEN50, vous l’avez dans la poche contre 1209,99 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant l’iPhone 16 Pro Max. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un smartphone qui n’usurpe pas sa réputation de premium

Apple, avec l’iPhone 16 Pro Max, tutoie les sommets du design en alignant des finitions exemplaires avec un design épuré et une ergonomie revue et améliorée. Alors ne vous attendez pas à une révolution complètement folle, il reprend les codes des générations précédentes, mais que voulez-vous : ça fonctionne. Vous profitez d’un écran Super Retina XDR Pro de 6,9 pouces avec un affichage 4K@120 Hz et une luminosité poussée qui fait que même en plein jour, plein soleil, vous voyez parfaitement l’écran.

Tout ça est propulsé par la puce A18 Bionic gravée en 3 nm, le processeur maison dernière génération le plus poussé d’Apple. Il permet de gérer de nombreuses choses, y compris l’intelligence artificielle qui est utilisée notamment dans les photos. On reviendra sur cet aspect juste en dessous, mais la puce sert aussi à contenir la chauffe de l’appareil, ce qui fait que vous pouvez faire tourner les jeux 3D les plus gourmands sans ressentir de gêne.

L’autonomie fait un pas en avant, le bloc photo convainc parfaitement

Un petit mot quand même sur les dimensions de l’iPhone 16 Pro Max : il mesure 163 x 77,6 x 8,25 mm pour 227g, donc les petites mains ne le trouveront peut-être pas très aisé à tenir. À l’arrière, vous retrouvez trois capteurs photo de 48, 48 et 12 Mpx pour faire des vidéos en 4K@120 images maximum. Seul le téléobjectif dénote un peu, c’est celui à 12 Mpx, parce qu’il tire un peu vers le jaune. L’abus de HDR fait perdre un peu de naturel au cliché, mais il reste quand même un excellent photophone.

L’autonomie a toujours été le talon d’Achille des iPhone, mais la firme de Cupertino fait des efforts sur le sujet, notamment sur ce modèle. Alors, vous n’allez pas passer du jour au lendemain à trois jours d’autonomie en optant pour ce smartphone, mais vous pouvez facilement taquiner les deux jours si vous êtes parcimonieux. Par contre, la charge n’est toujours pas rapide, puisqu’elle plafonne à 20W, ce qui a pour mérite de préserver la batterie.

Tous les détails de l’iPhone 16 Pro Max sont abordés point par point dans notre test complet, où vous apprendrez tout ce qu’il y a à savoir sur le dernier-né sous stéroïdes d’Apple.

Si cet iPhone n’est pas pour vous, pour X raison, vous pouvez en trouver un autre dans notre guide d’achat qui répertorie les meilleurs smartphones d’Apple.

Soldes d’hiver 2025 : ne ratez aucun bon plan avec Frandroid

Les soldes d’hiver 2025 se déroulent du mercredi 8 janvier à 8h jusqu’au mardi 4 février prochain inclus. Pendant ces 4 semaines de promotions, il y aura plusieurs démarques qui interviendront chaque semaine pour rajouter de nouvelles offres, ou même pour davantage baisser les prix des produits encore en stock.

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Suivez notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoignez notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Téléchargez notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’hiver

Abonnez-vous à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.