Amazon casse le prix du OnePlus 13 : un smartphone premium de 2025 déjà avec 25 % de remise

Avec son design séduisant, sa puce puissante, sa polyvalence photo, et sa grosse batterie, le OnePlus 13 est un smartphone qui mérite votre attention. D’autant plus qu’aujourd’hui, le modèle 512 Go est en promo à 883 euros au lieu de 1 169 euros de base.

OnePlus 13 // Source : ElR – Frandroid

En début d’année, OnePlus a dévoilé son smartphone haut de gamme pour la saison 2025 : le OnePlus 13. Cette treizième génération est une bonne cuvée. Il est doté d’une fiche technique lui permettant de tenir tête aux ténors du marché, mais qui s’accompagne d’une hausse de prix par rapport à son prédécesseur. Heureusement, aujourd’hui, on peut le retrouver à un prix plus accessible, notamment dans sa version 512 Go qui perd 286 euros de son prix.

Pourquoi choisir le OnePlus 13 ?

Pour son design, fin et léger

Pour sa puissance

Pour son autonomie

Sortie au prix de 1 079 euros dans sa version 16 + 512 Go de stockage, le OnePlus 13 est en ce moment remisé à 883 euros sur le site d’Amazon.

Un design presque similaire au OnePlus 12

Esthétiquement, le OnePlus 13 pourrait être confondu avec le 12, mais la marque a retravaillé le design de son appareil. Au dos, même si le module photo est toujours ainsi imposant, il est entièrement détouré et offre un design plus léger, moins chargé. La face avant aussi a été revue puisque l’on n’a plus d’écran incurvé, mais plat. Le résultat est réussi, et la prise en main est très confortable.

À l’avant, on découvre une grande dalle de 6,82 pouces avec une définition de 3 168 × 1 440 pixels à un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz (LTPO). Il y a du progrès par rapport au modèle précédent, mais son écran mériterait un peu plus de soin et une meilleure luminosité.

Un smartphone puissant, bon en photo et endurant

Sur son smartphone premium, OnePlus a choisi la puce Snapdragon 8 Elite de Qualcomm, accompagné ici de 16 Go de mémoire vive. Avec une telle configuration, il est à l’aise en toute occasion. Même sur les jeux 3D, sur Genshin Impact, il tient sans sourciller le 60 fps, toutes options graphiques à fond. Quant à la chauffe, elle est maîtrisée. Et avec OxygenOS 15, l’interface offre plusieurs fonctionnalités attractives pour égayer votre quotidien.

Niveau photo, ce sont trois objectifs de 50 mégapixels qui sont à l’Å“uvre. Le module photo offre une belle polyvalence dans la prise de clichés même si l’on regrette que l’IA s’incruste parfois un peu trop. Enfin, pour faire fonctionner tout cela, le smartphone compte sur une grosse batterie de 6 000 mAh. Avec ça, il tiendra près de deux jours dans un usage polyvalent. Et si vous tombez en rade de batterie, on peut compter sur la charge rapide de 100 W pour faire le 0 à 100 % en 36 minutes.

