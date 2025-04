Amazon baisse encore le prix du OnePlus 13 : ce récent smartphone premium est déjà 140 € moins cher

C’Ă©tait l’une des critiques du OnePlus 13 dans notre test : la hausse de prix par rapport au OnePlus 12. Erreur partiellement rectifiĂ©e avec ces rĂ©ductions de 100 et 140 euros sur les modèles 256 et 512 Go chez Amazon.

OnePlus 13 // Source : ElR – Frandroid

Le OnePlus 13 est sur le marchĂ© depuis le 7 janvier 2025. Un smartphone qui monte encore en gamme, gommant les dĂ©fauts de la gĂ©nĂ©ration prĂ©cĂ©dente, le OnePlus 12, mais qui en profite aussi pour monter son prix, sans forcĂ©ment le justifier. Aujourd’hui, Amazon en profite pour lui dĂ©duire plus d’une centaine d’euros et les proposer enfin Ă leur juste prix.

Les points forts du OnePlus 13

Une autonomie qui s’envole sans alourdir le smartphone

Une puissance qui ne se contient pas

De gros efforts sur la partie photo (sauf en mode nuit)

Alors, le OnePlus 13 256 Go est en promotion à 929 euros chez Amazon, au lieu de 1 029 euros. Si vous souhaitez doubler la mémoire, la version 512 Go, elle, est à 1 029 euros au lieu de 1 169 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnĂ©e dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’Ĺ“il ci-dessous afin de dĂ©nicher d’autres offres concernant le OnePlus 13. Le tableau s’actualise automatiquement.

Il ressemble au OnePlus 12, mais seulement Ă l’extĂ©rieur

Le OnePlus 13 est un smartphone qui apporte quelques petites touches d’amĂ©lioration, en termes de design, par rapport Ă son prĂ©dĂ©cesseur. Par exemple, l’Ă©cran 2K LTPO OLED 120 Hz de 6,82 pouces abandonne son aspect incurvĂ© pour redevenir tout plat, une mode qui n’aura pas durĂ©e. L’Ă©cran prĂ©sente tout de mĂŞme une petite courbure, mais celle-ci ne contient pas d’affichage. Par contre, en termes de dimensions, on note qu’il est un peu plus large, moins haut, mais surtout plus fin : 8,5 mm contre 9,2 mm sur le One Plus 12.

La marque a su tenir compte des retours utilisateurs et des clients fait sur l’ancien modèle, puisque l’Ă©cran du OnePlus 13 propose des couleurs plus belles, plus chaudes, mĂŞme si ça manque encore un peu de luminositĂ© en HDR, mĂŞme quand on pousse les potards au maximum. Sinon, avec ses dimensions de 162,9 x 76,5 x 8,5 mm pour 213 grammes, il tient vraiment bien en main.

Un processeur qui a un Ă©norme potentiel

Pour son OnePlus 13, la marque a optĂ© pour le processeur Snapdragon 8 Elite, un modèle que l’on retrouve notamment dans l’Asus ROG Phone 9 Pro. Sur ce point, OnePlus arrive Ă maĂ®triser sa chauffe pour ne pas brider les performances, ce qui permet de tout faire mĂŞme s’il n’atteint pas les capacitĂ©s du Dimensity 9400 qu’on retrouve sur le Find X8 Pro. Mais en l’Ă©tat, c’est amplement suffisant.

CĂ´tĂ© photo, il est Ă©quipĂ© de trois capteurs dorsaux qui en font un très bon photophone, mĂŞme si l’IA a tendance Ă vouloir s’incruster un peu partout. Il surpasse en tout point les possibilitĂ©s du OnePlus 12, mĂŞme s’il peine un peu sur les photos de nuit. Enfin, la batterie a une capacitĂ© de 6 000 mAh ce qui permet une autonomie de 2 jours en usage polyvalent, sans trop forcer sur les jeux, avec une charge rapide 100 W, un très bon point pour lui.

Pour en apprendre plus sur le OnePlus 13 et ses performances, avec un avis expert très détaillé, vous pouvez passer par notre test complet.

Pour voir ce que vaut le OnePlus 13 face Ă la concurrence, vous pouvez aussi consulter notre guide d’achat des meilleurs smartphones de ce dĂ©but d’annĂ©e.

