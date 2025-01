Test du OnePlus 13 : il a tout d’un grand smartphone, même le prix

Plus fin et plus léger, mais avec une plus grosse batterie !

OnePlus 13 // Source : ElR – Frandroid

Au tour de OnePlus de dégainer son smartphone haut de gamme pour la saison 2025.

Le OnePlus 13 a la lourde charge de succéder au OnePlus 12, un appareil que nous avions tout particulièrement apprécié l’an dernier. Confortable, puissant, avec une charge rapide et un téléobjectif en or, c’était une bonne surprise.

Coincé entre Realme et Oppo dans le groupe chinois BBK, OnePlus est connu pour son excellent équilibre matériel, logiciel et prix. Problème, cette année, ce dernier paramètre flambe un peu.

Voyons si le OnePlus 13 réussit à le justifier et surtout s’il parvient encore à s’améliorer en gommant les quelques errances de son prédécesseur (écran mal calibré, paramètres fouillis, pas IP68).

Fiche technique

Modèle OnePlus 13 Dimensions 76,5 mm x 162,9 mm x 8,5 mm Interface constructeur ColorOS Taille de l’écran 6,82 pouces Définition 3168 x 1440 pixels Densité de pixels 510 ppp Technologie OLED SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Puce graphique Qualcomm Adreno 830 Stockage interne 256 Go, 512 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50 Mp

Capteur 2 : 50 Mp

Capteur 3 : 50 Mp Capteur photo frontal 32 Mp Définition enregistrement vidéo 8K@30fps Wi-fi Wi-Fi 7 (be) Bluetooth 5.4 5G Oui NFC Oui Capteur d’empreintes Sous l’écran Type de connecteur USB Type-C Capacité de la batterie 6000 mAh Poids 213 g Couleurs Noir, Blanc, Bleu Fiche produit

Design : une mise à plat

Si l’on ne s’y arrête pas, le OnePlus 13 pourrait être confondu avec le 12. Non pas que rien n’ait changé, mais son dos est tout de même marqué par un objectif à nul autre pareil.

Reconnaissable entre tous, le module photo du OnePlus 13 est toujours calé à gauche. Circulaire, il ne varie pas de taille et embarque toujours trois objectifs.

OnePlus 13 // Source : ElR – Frandroid

Mais on remarque que OnePlus a tout de même retravaillé son intégration. Exit, l’épaisseur qui liait le module photo au cadre du téléphone. Ici, le module est libre, entièrement détouré et cela offre un design plus léger, moins chargé.

La face avant aussi a été revu puisque l’on n’a plus d’écran incurvé. OnePlus cède à la mode qui est revenue en force aux dalles plates. S’il y a une légère courbe tout autour de l’écran, elle ne contient pas d’affichage.

Cela amène aux bordures qui elles aussi ont été modifiées. Elles s’épaississent et sont plates.

Le OnePlus 13 est moins haut que son prédécesseur de 2 mm environ. Il est un poil plus large, mais surtout plus fin puisque l’on passe de 9,2 mm à 8,5 mm.

OnePlus 13 // Source : ElR – Frandroid

La prise en main est très confortable. On apprécie la diminution de la hauteur. À une main, le OnePlus 13 est plus agréable à utiliser, moins désequilibré vers l’avant. Un effet aussi favorisé par sa perte de poids : -10 grammes.

Pour les boutons et les divers ports, on reprend le schéma identique du OnePlus 12 : volume et alimentation sur tranche droite, sélecteur de sonnerie sur tranche gauche, USB-C et tiroir SIM en bas.

OnePlus 13 // Source : ElR – Frandroid OnePlus 13 // Source : ElR – Frandroid

Sous l’écran niche un capteur d’empreinte nouvelle génération. Ultrasonique, comme sur les Pixel 9 ou le Find X8 Pro, il répond très rapidement. On a aussi accès à une reconnaissance faciale tout aussi efficace, mais moins sécurisée puisque uniquement 2D.

Côté protection, le Ceramic Guard protège l’écran et remplace le Gorilla Glass Victus 2 du OnePlus 12. Selon la marque chinoise, il est plus résistant aux chutes et aux rayures.

Au dos, en fonction de la finition choisir, on a droit à du faux cuir microfibré sur le modèle bleu, du verre lisse sur le blanc et du verre granuleux sur le noir, modèle que nous avons testé. Le cadre est quant à lui en aluminium.

À l’instar de son cousin, le Find X8 Pro, le OnePlus 13 est certifié IP69 ce qui lui assure une résistance aux projections d’eau très chaude (80°C) à haute pression. Enfin, l’Aqua Touch 2.0 lui permet d’être utilisable même lorsqu’on a les doigts mouillés.

Écran : une calibration en progression

Le OnePlus 13 s’appuie sur une grande dalle de 6,82 pouces. Sur le papier, c’est la même que celle du OnePlus 12. Elle délivre une définition de 3168 x 1440 pixels à un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz (elle est LTPO).

OnePlus 13 // Source : ElR – Frandroid

L’an dernier, son prédécesseur n’avait pas brillé sous notre sonde. Colorimétrie incorrecte, rendu trop chaud et luminosité maximale un peu faiblarde. Non, si le OnePlus 12 était un bon smartphone, il ne fallait pas l’acheter pour la justesse de son affichage.

Le OnePlus 13 est aussi passé sous notre sonde associée au logiciel CalMAN Ultimate de Portrait Displays. À la bonne heure, les résultats sont pour le moins bien plus convaincants ! Pour obtenir la meilleure calibration, il faut néanmoins basculer le réglage de l’affichage en mode Pro.

Le DeltaE Moyen – qui sanctionne la justesse colorimétrique – est mieux maîtrisé, atteignant 3,34 (cible 3) en SDR. En HDR aussi on dépasse la cible d’un cran avec 6,82 mesurés pour 6 voulu. C’est un poil élevé, mais toujours meilleur qu’avec le OnePlus 12.

La température des couleurs est juste avec 6642 K ( cible 6500 K, lumière du jour). Les espaces colorimétriques jouent les vilains petits canards en stagnant. Le sRGB est ok avec plus de 100 % couvert. Le DCI-P3 reste aux alentours de 70 %. Sur un modèle haut de gamme on peut demander l’affichage d’une plus large palette de couleurs.

Enfin, vient la luminosité. Il y a du mieux ici avec 1153 nits en SDR. En revanche, on peine à atteindre 1163 nits en HDR. C’est toujours meilleur que les 957 nits du OnePlus 12, mais la concurrence caracolle bien devant avec plus de 2000 nits comme le Pixel 9 Pro XL qui grimpe même à 2530 nits sous notre lampe studio de 27 000 Lux/m.

Performances : le Snapdragon 8 Elite maîtrisé

Sur cette génération, les smartphones Android haut de gamme se massent en deux catégories : les pro-Qualcomm et les pro-MediaTek.

Ce dernier sort définitivement du bois cette année avec un SoC haut de gamme survolté, largement capable de rivaliser avec les Snapdragon. Ce Dimensity 9400 se trouve notamment sur le Find X8 Pro, proche cousin du OnePlus 13.

Lui, opte pour le Snapdragon 8 Elite. S’il est capable de faire des étincelles comme le prouvent les chiffres de l’Asus ROG Phone 9 Pro, il doit être maîtrisé. OnePlus parvient à le contenir en limitant sa chauffe avec un bon refroidissement, ce qui lui permet de ne pas trop casser ses performances. Néanmoins, ça ne semble pas assez pour égaler le SoC Mediatek du Find X8 Pro qui demeure plus efficace en puissance brute.

Moyenne pondérée des benchmarks AnTuTu, 3DMark et Geekbench 6

Attention, on est en train de mesurer ici les ténors du genre, les puces qui serviront la crème de 2025. Aussi, quel que soit l’usage, jamais le Snapdragon 8 Elite du OnePlus 13 ne rechignera. Il est à l’aise en toute occasion. Le pire des scénarios qu’est le jeu 3D ne l’inconforte nullement. Sur Genshin Impact, il tient sans sourciller le 60 fps, toutes options graphiques à fond.

Rapide, il l’est aussi pour prendre des photos. Son mode rafale permet de capturer sept clichés par seconde ! Difficile avec lui de rater une scène précise.

Enfin, terminons par sa gestion de la chaleur. D’un smartphone à l’autre, un SoC peut se comporter différement. C’est le cas ici. Malgré l’utilisation du Snapdragon 8 Elite comme sur le Nubia Z70 Ultra, on a un tout autre soin apporté à la chaleur dégagée.

Le OnePlus 13 ne chauffe pas énormément, son SoC se bride un peu, d’environ 15 à 20 %. Surtout la chauffe ressentie à l’extérieur après une heure d’utilisation intense est absolument supportable avec 36°C au point le plus chaud.

Logiciel : de l’IA, mais pas en français

Le OnePlus 13 est livré avec Oxygen OS 15. Basé sur Android 15, cette interface a été dévoilée en octobre dernier.

Avec elle, OnePlus a écouté les griefs de sa communauté. Le rendu global est plus attrayant et a été modernisé. Par exemple, les icônes typiques de OnePlus ont été arrondies. On trouve aussi le système Parallel Processing qui vient dynamiser les transitions pour diminuer le décalage visuel dans un multitâche intensif. Un atout qui sera plus visible sur des modèles de milieu de gamme, cependant.

Une optimisation qui intéressera tout le monde, c’est la suppression des processus redondants opérée par OnePlus. Cela permet au système d’occuper 20% de stockage en moins et donc de libérer autant d’espace pour les fichiers de l’utilisateur, ce qui est franchement pas mal du tout.

Le menu déroulant évolue aussi. Il est scindé en deux : à gauche les notifications, à droite les réglages rapides. Les habitués d’iOS ou d’HyperOS y retrouveront leurs petits. Les autres ont le choix d’opter pour l’ancien modèle en un volet unique.

OnePlus et Oppo étant de la même famille, on trouve également des options en commun entre les deux systèmes. Ainsi, retrouve-t-on l’outil de partage de photos avec les iPhone que nous avions apprécié sur le Find X8 Pro.

Enfin, le OnePlus 13 est associé à 4 ans de mises à jour majeures (jusqu’à Android 19) et six ans de mises à jour de sécurité.

Les fonctions intelligentes

Comme ses concurrents, OnePlus ne passe pas à côté de l’IA, mais comme Oppo il fait aussi les choses à moitié. Comprendre ici que l’ensemble des fonctions intelligentes textuelles sont actuellement indisponibles en français.

résumé d’enregistrement,

Assistant IA pour Notes (nettoyer, affiner, continuer à écrire, développer, raccourcir),

Rédacteur (écrire, vérifier, réécrire),

Parole IA

Magic Compose

Seul Résumé IA fonctionne sur du texte français, mais produit un texte en anglais.

On a aussi Entourer pour rechercher de Google et Pass Scan qui transforme la photo d’une carte d’embarquement en pass électronique

À l’instar d’Oppo, OxygenOS dispose d’une barre latérale intelligente. Non activée par défaut, elle permet d’accéder à divers raccourcis, mais aussi aux fonctions IA qui changent en fonction de la page affichée. Bien pensé.

Pour l’instant, il faut se contenter des options de retouche photo par intelligence artificielle.

Le OnePlus 13 en compte quatre :

Améliorer la netteté,

AI Eraser,

Supprimer le flou,

Supprimer les reflets.

La gomme magique de OnePlus est l’élément le plus parlant. Voyez le résultat sur ce doigt mal placé. Des éléments supprimés en trop, mais pas d’incohérence.

Avant AI Eraser Après AI Eraser

La fonction pour améliorer la netteté ne modifie que légèrement les clichés, ou un peu trop.

Avant traitement IA Après traitement IA

Photo : les trois quarts d’un Find X8 Pro

Le OnePlus 13 articule sa partie photo autour de trois objectifs dorsaux :

un grand-angle stabilisé de 50 Mpx (23 mm) ouvrant à f/1.6,

un ultra grand-angle de 50 Mpx (15 mm) ouvrant à f/2.0 avec un angle de 120°,

un téléobjectif périscopique stabilisé de 50 Mpx (73 mm) ouvrant à f/2.6 et offrant un zoom optique x3.

On observe ici quelques différences avec le OnePlus 12 :

Le téléobjectif est moins défini, passant de 64 Mpx à 50 Mpx. En revanche, on le verra, il s’appuie sur l’intelligence artificielle.

L’ultra grand-angle est plus ouvert : 120° vs 114°.

Le même ultra grand-angle est mieux défini : de 48 Mpx, il passe à 50 Mpx.

Aussi, il a une plus grande ouverture et peut récupérer plus de lumière : f/2.0 contre f/2.2 sur le OnePlus 12.

Grand-angle

Le capteur de 50 Mpx fait de beaux progrès depuis le OnePlus 12. On a ici une image plus lumineuse, mais aussi un meilleur contraste et une colorimétrie mieux respectée. Côté détails, rien de neuf, ça reste très bien.

Sur une scène en mouvement, on observe un poil plus de flou sur le OnePlus 13, mais rien de dommageable.

Sur le niveau de détails, ce mur normand est un parfait exemple du travail du OnePlus 13. La pierre est bien plus vivante, plus détourée, mise en valeur. On gagne vraiment en relief.

De nuit, commençons par le pire. Ce cliché a été pris sur le bord de la route, dans la nuit noire. Une situation particulièrement complexe. Le OnePlus 12 offre un très bon résultat pour le niveau de difficulté. Son successeur, en revanche, peine à faire la mise au point dans le noir et malgré plusieurs essais, il se plante largement, rendant une photo floue.

Ici, on gagne aussi en luminosité. Mieux pour capter tous les détails, mais on y perd en profondeur avec un contraste en retrait sur le OnePlus 13.

Pour la lumière, l’éclairage jaunâtre des lampadaires publics est ici mieux interprété par le OnePlus 13, son prédécesseur produisant une image plus froide.

Portrait

Petits défauts de bokeh, manque de détails, carnation pauvre, image terne et grisâtre, voilà la litanie du OnePlus 12 face au OnePlus 13. Une série de photos valent mieux qu’un long discours. Clairement, OnePlus a mis les mains dans la machine pour offrir un mode portrait compétent.

Même constat de nuit, avec tout de même une perte de détails significative. Étonnament, ici c’est le OnePlus 12 qui tire son épingle du jeu sur ce point précis. Mais la colorimétrie est plus juste sur le OnePlus 13.

Ultra grand-angle

En automatique, comme toutes les photos de cet article, le OnePlus 13 peut se rater sur son ultra grand-angle. Ici, l’image est trop sombre. Sous-exposée, elle manque de détails.

Voilà l’exemple contraire. Ici, le rendu est plus lumineux et surtout on peut s’attarder sur l’arbre en arrière-plan. Il est bien plus détaillé et fourni sur le OnePlus 13. Enfin, en taille réelle, on s’épargne aussi l’aberration sur la toiture qui se trouve encore derrière.

De nuit, l’ultra grand-angle observe une colorimétrie plus juste sur le OnePlus 13. On a aussi un rendu plus lumineux.

Zoom

J’ai loué les mérites du Find X8 Pro d’Oppo en matière de zoom. OnePlus possède aussi un téléobjectif numérique qui monte jusqu’en x120, mais il n’a pas le zoom optique x6 d’Oppo et se contente d’un x3. De fait, le résultat est en retrait. Néanmoins, comparé au OnePlus 12, à grand renfort d’intelligence artificielle il parvient à produire des bons clichés jusqu’en x30. En x60 et x120, on sent bien trop la tambouille de l’IA, mais ça reste plus détaillé tout de même.

Surtout, on est agréablement surpris par le contraste, le gain de lumière aussi. Surtout, c’est la mise au point qui vient dégager la zone visée, ici les flèches de l’abbatiale Saint-Étienne de Caen.

En scène nocturne, on observe les mêmes atouts pour le OnePlus 13, mais avec un bémol. En effet, l’intelligence artificielle peut en faire trop et s’y perdre. J’en veux pour preuve les panneaux d’interdiction de stationner que l’on voit en arrière-plan. Ils sont mal interprétés par le OnePlus 13 dès le grossissement x3.

Et ça ne s’améliore pas après. Trop de lissage aussi. On a un rendu plus net, mais bien plus pauvre en informations pertinentes. Un axe d’amélioration pour OnePlus.

Selfie

Pour la partie autoportrait, on a droit à un 32 mégapixels ouvrant à f/2,4. C’est le même que celui du OnePlus 12. Aussi, les différences ne se situent qu’au niveau du traitement algorithmique. Dans les faits, on a un peu plus de luminosité sur le OnePlus 13. Pour le reste, tout est identique en mode classique ou en mode portrait.

Vidéo

Le OnePlus 13 peut filmer jusqu’en 8K, tout comme son prédécesseur. Les différences sont ténues.

Il accède à cette définition en 30 fps, contre 24 fps pour le OnePlus 12.

Étonnament, en 720p il ne propose que du 30 fps, alors que le OnePlus 12 accède au 30 et 60 fps. Une bizzarerie que l’on ne s’explique pas.

Dernière différence, la stabilité optimale peut être activée en 4K sur le OnePlus 13, mais reste limitée au 1080p sur son prédécesseur.

Autonomie : l’atout massue du OnePlus 13

Vient l’heure critique du bilan énergétique. Le OnePlus 13 bénéficie d’une augmentation de sa batterie. Sa capacité monte à 6000 mAh, soit 600 mAh de plus que la précédente génération.

Comparé à lui, il fait nettement mieux. Sur une session de Genshin Impact, il n’a perdu que 18% d’autonomie en une heure de jeu, contre près de 30 % sur le OnePlus 12.

Nouveau chargeur sans fil de OnePlus // Source : ElR – Frandroid

Et c’est encore mieux en vidéo. La lecture d’Inglorious Bastards sur Netflix n’a ponctionné que 11 % de l’autonomie malgré ses 2h30.

Dans un usage plus général en englobant de la nagitation, des appels et de la messagerie, on peut compter sur près de deux jours d’utilisation si l’on n’abuse pas des fonctions les plus gourmandes, bien entendu.

Concernant la recharge, le OnePlus 13 est le premier modèle de la marque à n’être pas livré avec un bloc secteur, victime de la nouvelle législation européenne.

Aussi, s’il est bien compatible charge rapide 100 Watts, il faut acquérir un adaptateur séparément. Celui de OnePlus est facturé 70 euros. Un nouveau chargeur sans-fil apparaît en parallèle. Circulaire et très compact, il délivre une puissance de 50 Watts.

En filaire, il faut compter 36 minutes pour charger le OnePlus 13 de 1 à 100 %.

Audio

Deux haut-parleurs viennent garnir le volet audio de ce smartphone. Disposés de part et d’autre de l’écran, il ont bénéficié d’une petite mise au point par les ingénieurs de OnePlus. Comparé au OnePlus 12, on a droit à un son bien plus dynamique, plus ample, plus basseux aussi. C’est enveloppant et généreux.

En revanche, il est impératif d’activer le mode musique dans les paramères d’effets sonores pour libérer les aigus.

Nous saluons le travail effectué pour cette partie souvent reléguée en fin de tableau.

Réseaux et communication

Le OnePlus 13 est compatible 5G SA. Les communications sont impeccables, sans distorsion ni métallisation de la voix, même en milieu bruyant. Il profite de l’option voix claire de OnePlus qui vient nettoyer les bruits environnants.

Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, il est à jour sur tous ses composants réseau.

Prix et disponibilité

Le OnePlus 13 est lancé le 7 janvier 2025. Il est disponible en deux versions :

OnePlus 13 12 Go / 256 Go à 1029 euros,

OnePlus 13 16 Go / 512 Go à 1179 euros.

Oui, la note est salée. On observe une nette augmentation. Comptez respectivement 60 et 80 euros d’augmentation par rapport aux OnePlus 12 de mêmes capacités.

En cause, on suspecte le Snapdragon 8 Elite dont le coût reversé à Qualcomm doit être substantiel. Surtout, si c’est le 512 Go qui vous intéresse, pour 20 euros de plus, vous accédez au Find X8 Pro d’Oppo et son magnifique double téléobjectif.