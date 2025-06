La version 256 Go de l’excellent Google Pixel 9a s’affiche à un prix inédit sur Amazon

Avec son Ă©cran extrĂŞmement lumineux, sa batterie enfin Ă la hauteur, sa puce Tensor G4 et ses bonnes capacitĂ©s en photo, le Google Pixel 9a est un bon smartphone Ă conseiller. C’est d’autant plus vrai maintenant que sa version 256 Go est en promo Ă 599 euros contre 649 euros de base.Â

La gamme A des Google Pixel a su sĂ©duire la plupart des utilisateurs, puisqu’on a droit Ă un smartphone avec une fiche technique Ă©quilibrĂ©e pour un prix contenu. C’est un bon photophone qui fait profiter d’une bonne expĂ©rience logicielle et pour un bon moment. Aujourd’hui, sa version 256 Go devient plus recommandable après 50 euros de remise.

Les avantages du Google Pixel 9a

Un Ă©cran tellement lumineux

De bonnes performances avec la puce Tensor G4 et toujours aussi bon en photo

Une autonomie enfin Ă la hauteur

Vendu à 649 euros dans sa version 256 Go, le Google Pixel 9a est en ce moment remisé à 599 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnĂ©e dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’Ĺ“il ci-dessous afin de dĂ©nicher d’autres offres concernant le Google Pixel 9a. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un Pixel 9a qui en a dans le ventre

Cette gĂ©nĂ©ration fait de rĂ©els progrès face Ă son prĂ©dĂ©cesseur. Le Pixel 9a arrive Ă proposer une vraie bonne autonomie. Il intègre une batterie d’une grosse capacitĂ© : 5 100 mAh. Il est capable de tenir une journĂ©e sans souci en usage polyvalent (streaming, navigation, rĂ©seaux sociaux, etc). Par contre, la charge filaire est encore Ă la traĂ®ne avec une puissance de seulement 23 W…

CĂ´tĂ© performances, si le Tensor G4 n’est pas très compĂ©titif sur le haut de gamme face aux Snapdragon 8 Elite ou Dimensity 9400, il est tout Ă son aise sur le milieu de gamme. En usage classique, aucun ralentissement Ă dĂ©plorer. Il va montrer ses limites en jeu oĂą avec les options graphiques poussĂ©es Ă leur maximum, on parvient Ă tenir entre 35 et 50 fps en combat.Â

Avec un nouveau design réussi

La partie design a été revue également sur le téléphone abordable de la firme de MountainView. Il abandonne le module photo horizontal emblématique pour un dos plat et épuré. La prise en main est confortable grâce aux coins arrondis et le dos mat offre un toucher soyeux et surtout il n’accroche pas les traces de doigts. La certification IP68 est bienvenue.

Google Pixel 9a

Ă€ l’avant, le 9a est cerclĂ© d’un large bord noir bien datĂ©. Heureusement, il affiche une belle dalle pOled avec une dĂ©finition Full HD+ compatible 120 Hz. Elle est plutĂ´t bien calibrĂ©e, mais surtout très lumineuse (2428 nits en HDR). Bien Ă©videmment, on a droit Ă la Pixel Experience via Android 15. On retrouve l’attirail Gemini et des fonctions IA poussĂ©es par Google ces derniers mois. Avec ses 7 ans de mises Ă jour, il est un excellent choix du point de vue logiciel.

Enfin, il produit des photos de qualitĂ© sur son grand-angle, de nuit comme de jour, malgrĂ© une baisse de dĂ©finition du capteur. On regrette l’ultra grand angle qui pĂŞche en basse lumière, ainsi qu’à l’absence d’un tĂ©lĂ©objectif.Â

Pour en dĂ©couvrir davantage sur le produit, n’hĂ©sitez pas Ă lire notre test sur le Google Pixel 9a.

Si souhaitez découvrir d’autres références proposées par la marque, nous vous invitons à lire notre guide sur les meilleurs smartphones de Google.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.