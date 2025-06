Samsung officialise l’Exynos 2500 : ambitieux sur le papier, décevant au test

L’Exynos 2500 arrive avec de grandes promesses : premier processeur Samsung 3nm, GPU avec ray tracing, NPU surpuissant. Pourtant, face au Snapdragon 8 Elite, la nouvelle puce de Samsung accuse un retard inquiétant qui relance le débat sur sa stratégie processeurs

Source : Samsung

Samsung a présenté nouvel Exynos 2500, un processeur 3 nanomètres aux caractéristiques impressionnantes. Architecture 10 cœurs, GPU avec ray tracing, support de l’IA avancée : tout semble réuni pour défier le Snapdragon 8 Elite de Qualcomm. Pourtant, les premiers benchmarks révèlent une réalité moins flatteuse qui questionne la capacité de Samsung à rattraper ses concurrents.

Une belle fiche technique

L’Exynos 2500 affiche un CV technique impressionnant. Samsung a enfin maîtrisé le processus de fabrication 3 nanomètres avec sa technologie GAA (Gate-All-Around), elle promet de meilleures performances et une consommation énergétique réduite.

L’architecture 10 cœurs sort de l’ordinaire avec une configuration originale : un Cortex-X5 cadencé à 3,3 GHz pour les tâches les plus exigeantes, deux groupes de Cortex-A725 (2 à 2,74 GHz et 5 à 2,36 GHz) pour l’équilibre performance-efficacité, et deux Cortex-A520 à 1,8 GHz pour les tâches de fond.

Le GPU Xclipse 950 de quatrième génération, basé sur l’architecture RDNA 3 d’AMD, constitue l’autre atout sur le papier. Il promet le ray tracing accéléré matériellement et peut alimenter des écrans 4K jusqu’à 120 Hz. Un exploit technique pour un processeur de smartphone.

L’IA et la connectivité au rendez-vous

Samsung n’a pas négligé l’intelligence artificielle avec son NPU MAC 24K capable de traiter 59 000 milliards d’opérations par seconde. Les performances IA sont annoncées 39 % supérieures à l’Exynos 2400, ce qui permettra d’exécuter des modèles un peu plus complexes directement sur l’appareil sans passer par le cloud.

La partie photo impressionne également : support de capteurs jusqu’à 320 mégapixels, enregistrement 8K à 30 images par seconde, et délai d’obturation nul pour des capteurs de 108 MP. De quoi satisfaire les photographes les plus exigeants.

Le modem Exynos 5400 apporte la connectivité satellite pour les appels d’urgence et SMS quand les réseaux cellulaires ne passent pas. WiFi 7, Bluetooth 5.4, et des débits 5G jusqu’à 12,1 Gbit/s complètent un arsenal technique très complet.

La douche froide des benchmarks

Malheureusement, les premières fuites de performances révèlent un fossé entre les ambitions et la réalité. Les scores GeekBench de l’Exynos 2500 le placent loin derrière ses concurrents directs.

Avec 2 012 points en monocœur et 7 563 points en multicœur, il accuse un retard significatif face au Snapdragon 8 Elite (2 883 et 9 518 points), au MediaTek Dimensity 9400 (2 650 et 8 071 points), et même au nouveau processeur de Xiaomi Xring O1 (2 766 et 8 843 points).

Processeur Monocœur Multicœur Écart vs Exynos 2500 Samsung Exynos 2500 2 012 points 7 563 points – Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2 883 points 9 518 points +43% / +26% MediaTek Dimensity 9400 2 650 points 8 071 points +32% / +7% Xiaomi Xring O1 2 766 points 8 843 points +37% / +17%

Cette performance décevante suggère que Samsung n’a pas encore réussi à exploiter pleinement les avantages de son processus 3 nanomètres.

L’écart avec Qualcomm reste important, particulièrement en multicœur où la différence atteint près de 2 000 points.

Il faut néanmoins préciser que ces scores GeekBench sont à confirmer, certainement suite à la sortie du Z Flip 7.

Un positionnement stratégique discutable

Samsung aurait choisi de destiner ce processeur au Galaxy Z Flip 7, marquant une rupture avec sa stratégie habituelle. Traditionnellement, les smartphones pliables de la marque utilisaient tous des puces Snapdragon pour garantir des performances homogènes.

Cette décision soulève des questions. Proposer un processeur moins performant sur le Z Flip 7 tout en gardant le Snapdragon 8 Elite pour le Z Fold 7 crée une hiérarchie artificielle entre les deux gammes pliantes. Les utilisateurs du Flip pourraient se sentir lésés.

L’argument de l’efficacité énergétique, essentiel pour les smartphones pliables aux batteries contraintes, pourrait justifier ce choix. Le format ultra-mince du Z Flip impose des compromis thermiques que le Snapdragon 8 Elite, réputé chaud, pourrait mal supporter.

Samsung face à ses limites

Cette situation illustre les difficultés persistantes de Samsung dans le domaine des processeurs haut de gamme. Malgré des investissements massifs et des technologies de pointe, l’entreprise coréenne peine à rattraper Qualcomm sur les performances brutes.

L’abandon progressif des Exynos sur les Galaxy S en témoigne. Même Samsung semble reconnaître les limites de ses propres puces en réservant les Snapdragon aux modèles les plus premium sur certains marchés.

Les rumeurs évoquent un retour des Exynos sur les futurs Galaxy S26, mais cette nouvelle déception avec l’Exynos 2500 questionne la pertinence de cette stratégie. Les consommateurs accepteront-ils des performances inférieures au nom de la diversification des fournisseurs ? Par le passé, cela été préjudiciable à Samsung.

Le paradoxe Samsung

L’Exynos 2500 symbolise le paradoxe Samsung : une innovation technique indéniable bridée par une exécution à confirmer. Sur le papier, toutes les technologies sont là pour créer un processeur de référence. Dans la pratique, l’optimisation logicielle et l’efficacité des cœurs ne suivent pas. Cela nous rappelle l’histoire de l’Exynos, souvent utilisé en Europe sur les Galaxy S.

Cette situation profite indirectement à Qualcomm, qui consolide sa domination sur le haut de gamme Android. MediaTek et Xiaomi, avec leurs nouveaux processeurs plus performants que l’Exynos 2500, confirment également que Samsung n’est plus dans la course au leadership.

Le Galaxy Z Flip 7 servira de test grandeur nature pour cet Exynos 2500. Rendez-vous donc au prochain Unpacked, attendu pour juillet.