Voici un écran PC gaming MSI incurvé, nerveux et fluide, pour moins de 100 € grâce à cette offre

Un bon écran gaming n’a pas besoin d’être onéreux, comme nous le prouve ce MSI G24C6P E2, une dalle incurvée, un taux de rafraîchissement élevé, une ergonomie personnalisable. Et tout cela pour la modique somme de 99,99 euros au lieu de 207,53 euros sur Cdiscount.

Le monde du gaming ne pardonne pas les demi-mesures. L’œil doit suivre, le doigt doit cliquer, et l’écran doit réagir avant même que l’envie naisse. Ces dernières années, les écrans PC ont compris la leçon. Finies les dalles mollassonnes de bureau, place aux moniteurs qui frappent fort, vite et sans bavure. Le MSI G24C6P E2 s’inscrit dans cette lignée, un écran qui ne fait pas semblant, qui assume son format incurvé, son affichage rapide, et son prix serré. Cdiscount retire plus de 100 euros à cette dalle pour gamer.

Les points forts de MSI G24C6P E2

Un écran incurvé de 24″ en Full HD à 180 Hz

Une alle VA avec contraste 3000:1

Un temps de réponse de 1 ms

Au lieu de 207,53 euros, le MSI G24C6P E2 est aujourd’hui disponible en promotion à 99,99 euros sur Cdiscount.

Une courbe dans l’écran, pas dans le gameplay

MSI mise ici sur une dalle VA Full HD (1920 x 1080) taillée pour l’action. Les noirs sont profonds, les contrastes marqués (3000:1), et la courbure 1500R donne cette impression étrange d’être dans l’écran plus que devant. Résultat ? Une immersion fluide, sans latence, où chaque déplacement est limpide.

Les 180 Hz de taux de rafraîchissement jouent le rôle d’une caméra de surveillance survoltée, rien ne vous échappe. Chaque mouvement est net, précis, et ce, même quand tout va très vite. Pour les amateurs de FPS nerveux ou de scènes qui flamboient, ce détail change tout.

Night Vision vient calmer l’obscur. Et quand les scènes deviennent sombres, il active les détails que vous ne voyez normalement pas. C’est subtil. Et efficace. On ajoute un traitement anti-scintillement et une réduction de lumière bleue pour éviter de finir aveuglé à 2h du matin.

Sobre, stable, sans esbroufe

Côté design, MSI va à l’essentiel. Bordures fines, pied robuste, réglage en hauteur et en inclinaison, le genre de mécanique qu’on aimerait voir plus souvent. L’écran s’adapte à votre posture et pas l’inverse. Une ergonomie pensée pour durer, que ce soit pour 20 minutes ou 8 heures de jeu.

Avec une luminosité de 250 cd/m², l’image reste lisible même dans une pièce bien éclairée, sans pour autant vous brûler la rétine en pleine nuit. Un bon équilibre pour jouer longtemps sans se transformer en hibou insomniaque.



Enfin, la connectique reste sobre, mais efficace avec un HDMI 2.0b et DisplayPort 1.2a au programme, histoire de ne pas compliquer ce qui devrait rester simple. On branche, ça s’allume, et on joue. Point.

Afin de comparer le MSI G24C6P E2 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs moniteurs PC gaming du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.