Un écran gaming de 27″ et 280 Hz et qui supporte le HDR10, c’est seulement 159 € grâce à cette offre

Dans les méandres des écrans gaming, difficile de trouver le bon compromis entre specs solides, design sobre et prix maîtrisé. L’AOC C27G2Z3BK joue cette partition sans fausse note, une dalle Fast VA, 280 Hz au compteur, et un format incurvé qui vise l’immersion sans en faire trop. Et aujourd’hui, il est à bon prix grâce à un code promo sur Rakuten, faisant passer le prix de 229 euros sur le site officiel à 159 euros.

Dans le monde du gaming compétitif, chaque milliseconde compte. Le matériel doit suivre la cadence sans plomber le budget. C’est là qu’intervient l’AOC C27G2Z3/BK un écran équipé de l’essentiel : fluidité, contraste, réactivité, tout en gardant un design sobre et des specs solides sous le capot. Pas d’effet vitrine inutile, juste l’essentiel pour jouer sérieusement. Et pour couronner le tout, la boutique de Darty sur Rakuten propose un coupon de réduction qui fait pâlir le prix de 70 euros comparé au site officiel.

Les bons points de cet écran AOC C27G2Z3/BK

Une dalle Fast VA incurvé de 27 pouces en full HD

Un taux de rafraichissement de 280 Hz et un temps de réponse de 1 ms gris à gris

La prise en charge du HDR10

Au lieu de 229 euros sur le site d’AOC, l’écran AOC C27G2Z3/BK est aujourd’hui disponible en promotion à 159 euros sur Rakuten avec le code : DARTY20

Des perfs armées pour l’action

Pensé pour les amateurs de titres féroces comme des FPS, en passant par des jeux de course, ou des brawlers frénétiques. L’AOC C27G2Z3/BK repose sur une dalle Fast VA de 27 pouces. Un choix qui mêle un taux de contraste natif de 4000:1, des noirs profonds et une réactivité musclée. Avec un taux de rafraîchissement à 280 Hz et un temps de réponse de 0,5 ms MPRT, le ghosting est quasiment imperceptible, même sur les mouvements les plus rapides. L’écran suit, sans rupture, sans traînée.

La courbure 1500R agit comme un léger tunnel visuel : elle concentre l’attention, sans donner l’impression d’avoir le nez collé à l’image. Le format Full HD (1920 x 1080) permet de maintenir un framerate élevé sans trop solliciter la carte graphique. Parfait pour ceux qui jouent sur des configs mid-range, ou qui veulent exploiter à fond les 280 Hz. Et même en solo, dans un jeu contemplatif ou une simu, ce combo rapidité + contraste fait le job avec sérieux, surtout avec le support du HDR10.

Intégration simple et un design passe-partout

L’AOC C27G2Z3/BK s’intègre sans friction dans n’importe quel setup. Deux ports HDMI 2.0 permettent de jongler facilement entre un PC, une console ou un boîtier multimédia. Le DisplayPort 1.4, de son côté, garantit un débit suffisant pour tirer pleinement parti des 280 Hz et du HDR10 sans compromis. Une sortie casque est également présente pour ceux qui veulent brancher un casque filaire directement à l’écran, sans passer par la tour.

Côté confort, le mode faible lumière bleue réduit la fatigue visuelle sur les longues sessions, tout comme le traitement antireflet de la dalle, efficace même dans une pièce bien éclairée. L’interface va droit au but : profils prédéfinis pour les jeux, réglages de couleur fins, overdrive ajustable… tout est là, sans surcharge logicielle.

Le pied est ajustable en hauteur, inclinaison et pivot, avec une base stable et peu encombrante. Ceux qui veulent libérer de l’espace peuvent opter pour un montage mural ou sur bras articulé grâce à la compatibilité VESA 100 x 100 mm. L’ensemble reste sobre, noir mat avec de légères touches de rouge sans tomber dans le tape-à-l’œil gamer. Une vraie polyvalence visuelle, aussi à l’aise dans une chambre de joueur que sur un bureau plus studieux.

Afin de comparer l’écran l’écran AOC C27G2Z3/BK avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs moniteurs PC pour le gaming du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.