Ce moniteur ultra-fluide (280 Hz) de 27″ signé Asus est bradé à -30 %

Besoin d’un écran à la hauteur de votre config survitaminée ? L’ASUS TUF Gaming VG279QM1A, c’est un pur-sang taillé pour les arènes du e-sport. 27 pouces de diagonale, une dalle Fast IPS en Full HD, et surtout, un taux de rafraîchissement boosté à 280 Hz en overclocking. Et la cerise sur le moniteur, c’est qu’il est en promo sur Amazon, de 279 euros de base à 199 euros.

Dans la guerre des FPS, chaque milliseconde compte. Et l’ASUS TUF Gaming VG279QM1A est taillé pour cette réalité : 280 Hz en rafale, une dalle Fast IPS, et 1 ms de latence en gris-à-gris, pour ne jamais se faire doubler à l’angle d’un couloir sur Valorant. Certes, vous ne profiterez pas encore de la magnifique ville de Vice City, mais cet écran vous permettra de profiter de la désolation du prochain DOOM : The Dark Age avec une superbe image : ELMB Sync, HDR, sRGB à 100 %, et compatibilité FreeSync Premium / G-Sync assurent que l’expérience reste fluide, nette, sans artefacts. Et aujourd’hui sur Amazon, il profite d’une réduction de 80 euros.

Les attraits de ce moniteur ASUS TUF Gaming VG279QM1A

Une dalle Fast IPS Full HD (1920 × 1080 pixels)

Un taux de rafraichissement jusqu’à 280 Hz

Les technologies FreeSync Premium et G-Sync

Au lieu de 279 euros lors de son lancement, l’ASUS TUF Gaming VG279QM1A est aujourd’hui disponible en promotion à 199 euros sur Amazon.

Un moniteur conçu pour le jeu

Le cœur de la bête, c’est sa dalle Fast IPS. Elle combine la fidélité des couleurs d’une technologie IPS avec la réactivité d’un écran TN. Avec un temps de réponse de 1 ms, sans ghosting ni flou de mouvement, même dans les séquences ultra-rapides. Le système ELMB Sync, qui n’est autre que la réduction du flou de mouvement, s’active sans sacrifier FreeSync ou G-Sync, un combo rare et efficace. 280 Hz en overclocking ? Pas un gadget, mais un vrai atout pour les joueurs compétitifs.

Et pour ceux qui aiment affiner chaque détail comme un horloger numérique, ASUS a intégré le Variable Overdrive. Ce système intelligent calibre automatiquement le temps de réponse en fonction du framerate en cours, pour maintenir un équilibre optimal entre fluidité et netteté.

Ce qui est en résulte une absence de ghosting, pas d’artefact disgracieux, même quand les images par seconde varient en pleine action. Plus besoin de jongler entre les profils dans les menus OSD à chaque lancement de jeu le moniteur s’adapte à la volée, et vous restez concentré sur l’essentiel : le jeu.

Une image calibrée, même pour le travail

Ce TUF Gaming ne se contente pas d’être rapide. Il affiche aussi 100 % du spectre sRGB, et un HDR10 qui, sans égaler les téléviseurs haut de gamme, ajoute du contraste et de la nuance là où il en faut. Que ce soit pour de la création visuelle, un montage rapide ou un scroll nocturne, la dalle mate réduit les reflets et garde une image claire.

Le design reste dans la droite lignée de la gamme TUF : une esthétique anguleuse, presque militaire, avec des finitions robustes qui respirent la durabilité. La base, pensée pour le confort d’usage prolongé, offre des réglages complets : hauteur, inclinaison, et rotation sont modulables pour s’adapter à toutes les configurations de bureau ou de setup gaming.

À l’arrière, la connectique est bien fournie : deux ports HDMI 2.0, un DisplayPort 1.2, un jack 3.5 mm pour votre installation audio, le tout compatible VESA pour une installation murale ou sur bras articulé. Même les détails ne sont pas laissés de côté, avec un mode nuit personnalisable pour éviter la fatigue oculaire pendant les longues sessions.

