Ce moniteur Gigabyte de 27″ Full HD en 180 Hz est à tout petit prix aujourd’hui

La pierre angulaire d’une bonne config PC c’est bien entendu le moniteur. Un ordinateur de compĂ©tition ne sera rien si l’Ă©cran ne suit pas, et si vous avez un petit budget, mais cherchez la qualitĂ©. Sachez que le Gigabyte GS27FA de 27 pouces FHD avec un taux de rafraichissement de 180 Hz est Ă un prix abordable aujourd’hui : de 169 euros lors de son lancement, nous pouvons l’acquĂ©rir aujourd’hui Ă 119 euros sur PC Componentes.

La sociĂ©tĂ© taĂŻwanaise Gigabyte est bien connue dans le monde informatique, tant elle inonde le marchĂ© de ses produits, allant des cartes mères Ă tous les pĂ©riphĂ©riques imaginables pour les PC. C’est un gage de qualitĂ©, et sa branche gaming ne fait pas exception. Le moniteur Gigabyte GS27FA de 27″ avec sa dalle IPS en Full HD et son taux de rafraĂ®chissement de 180 Hz saura trouver sa place dans votre setup, surtout quand PC Componentes retire 60 euros sur son prix.

Les atouts du Gigabyte GS27FA

Une dalle LCD SS-IPS de 27 pouces Full HD

Un taux de rafraichissement de 180 Hz

Compatible avec la technologie AMD FreeSync

Au lieu de 169 euros, le Gigabyte GS27FA est aujourd’hui disponible en promotion Ă 119 euros sur PC Componentes.

Un beau 27 pouces, avec un taux de rafraichissement intéressant

Le Gigabyte GS27FA se présente comme un moniteur pensé pour le gaming à prix contenu, sans pour autant sacrifier l’essentiel. Il embarque une dalle de 27 pouces en technologie SS-IPS, qui combine les avantages d’une belle colorimétrie avec des angles de vision larges, tout en conservant une bonne réactivité un point important pour les sessions de jeu qui se veulent dynamiques. Sa définition Full HD (1920 x 1080 pixels) reste dans les standards du gaming, suffisante pour une immersion correcte, même si certains joueurs exigeants auraient préféré du QHD sur cette diagonale, en revanche pour gommer ce point noir, le moniteur se présente comme « HDR Ready ».

Là où le moniteur sort un peu du lot, c’est du côté de la fluidité. Le GS27FA grimpe jusqu’à un taux de rafraîchissement de 180 Hz, bien au-dessus du classique 144 Hz. Cela garantit une excellente fluidité d’image, notamment dans les jeux compétitifs comme les FPS ou les MOBA, où chaque image compte. Couplé à un bon taux de réponse (1 ms), ce moniteur offre ainsi un combo efficace pour les gamers souhaitant monter en performance sans faire fondre le portefeuille.

Une bonne construction, une ergonomie tout terrain et le support de FreeSync

Ce moniteur PC a plus d’un atout dans son boîtier. Outre son design soigné et sa dalle bien calibrée, il se distingue par une construction solide, pensée pour durer. Son châssis tout en plastique rigide inspire confiance et se fond facilement dans n’importe quel environnement grâce à un look discret, sans fioritures. L’ergonomie n’est pas mise de côté non plus : l’écran propose une inclinaison ajustable pour s’adapter à votre posture (-5° ~+20°), et grâce à sa compatibilité VESA, vous pouvez l’installer sur un bras articulé ou un support mural pour maximiser votre confort.

La cerise sur le gâteau reste le support de la technologie AMD FreeSync. Ce système synchronise le taux de rafraĂ®chissement de l’écran avec celui de votre carte graphique, Ă©liminant ainsi les dĂ©chirures d’image (tearing) et les effets de saccade. Si votre configuration comporte une carte graphique (GPU) de chez Nvidia, il faudra passer votre chemin, car cette technologie n’est tout bonnement pas compatible, il faudra vous retrancher sur un Ă©cran compatible GSync. Pour la partie connectique, le moniteur va droit Ă l’essentiel avec deux ports HDMI 2.0 dont un qui fait DisplayPort 1.4.

Afin de comparer le Gigabyte GS27FA avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs écrans pour PC Gaming du moment.

